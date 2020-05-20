Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал, чтобы украинская армия не отвечала на обстрелы наемников РФ.
Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается "просто перестать стрелять". Это сложный процесс. Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют - мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем", - отметл Зеленский.
Напомним, в марте 2019 во время президентских выборов, Зеленский, будучи кандидатом на пост главы государства заявил: "Вся социология показывает, что самый главный, тревожный вопрос: "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять".
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https://youtu.be/6BPxKI9z-20
живите с этим(как сказал бы адмирал Ямамото)
Якщо накопичуються сили для удару по твоїй армії, ти будеш чекати, поки почнуть гинути солдати, а офіцерів, яки завдадуть попереджувальний удар садитимеш у в'язницю???
Ти ВОРОГ й сидіти у в'язниці повинен ти, падлюко!
Он пианист и президент
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком. https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
https://strana.ua/news/242104-pojarkov-o-zelenskom-malenkoe-ssyklivoe-krivorozhskoe-chmo-chto-skazali-na-prjamom-o-prezidente.html#_blank шоумен (Поярков) назвал Зе "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Прошелся он и по семье президента, назвав его отца "тупым".
Тогда террористы окружили его на 340 градусов и ждали когда пархатая свинья приказала доставить воду окружённым солдатам и в упор растреляла нашу колону
После этого пархатый кондитер Поросенко приказал отступить и здать 32-й , а после и 31-й блокпосты
пархатый кондитер Поросенко = пархатый клоун Зелеський
Украинцы , поймите , жыды будут обворовывать и уничтожать Украину и украинцев вечно пока мы не дадим им отпор и бой