Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал, чтобы украинская армия не отвечала на обстрелы наемников РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается "просто перестать стрелять". Это сложный процесс. Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют - мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем", - отметл Зеленский.

Напомним, в марте 2019 во время президентских выборов, Зеленский, будучи кандидатом на пост главы государства заявил: "Вся социология показывает, что самый главный, тревожный вопрос: "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять".

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