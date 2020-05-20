РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7957 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Год Зеленского
4 195 39

Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем"

Зеленский о

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал, чтобы украинская армия не отвечала на обстрелы наемников РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается "просто перестать стрелять". Это сложный процесс. Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют - мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем", - отметл Зеленский.

Напомним, в марте 2019 во время президентских выборов, Зеленский, будучи кандидатом на пост главы государства заявил: "Вся социология показывает, что самый главный, тревожный вопрос: "Мы больше не хотим войны". И мы эту войну не начинали. Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ранены трое наемников РФ, - штаб

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
просто тошнит от тебя зеля
показать весь комментарий
20.05.2020 11:36
+16
Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем" - Цензор.НЕТ 5841
показать весь комментарий
20.05.2020 11:36
+16
Кусок говна, а не президент.
показать весь комментарий
20.05.2020 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кабудто до тебя иначе было.
показать весь комментарий
20.05.2020 11:33 Ответить
А можна йому в голову вистрилити, воно потім нехай відповідає. **** воно хоч трохи розуміє що таке війна, і що можуть бути привентивні удари? *** кого ви вибрали?
показать весь комментарий
20.05.2020 14:30 Ответить
Мендель-команда после постановочного шоу 20.05:

Зе: "Как прошло интервью?"
Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем" - Цензор.НЕТ 7147
показать весь комментарий
20.05.2020 11:34 Ответить
Селедки дебилу!!!!
показать весь комментарий
20.05.2020 11:35 Ответить
Тобто якщо сепари вирішать сісти на танки та поїхати у Київ, але не будуть застосовувати зброю, то наші військові не мають права відкривати вогонь? Це якась маячня...
показать весь комментарий
20.05.2020 11:35 Ответить
Ты такой дебил всегда или после шоколада?!
показать весь комментарий
20.05.2020 12:16 Ответить
Мухоморами бояру закусывал, или просто дурак (дура)?
показать весь комментарий
20.05.2020 12:22 Ответить
Это ты после гомна зеленого.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:36 Ответить
Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем" - Цензор.НЕТ 5841
показать весь комментарий
20.05.2020 11:36 Ответить
просто тошнит от тебя зеля
показать весь комментарий
20.05.2020 11:36 Ответить
А на солоненьке не тягне?
показать весь комментарий
20.05.2020 13:34 Ответить
т е если мы видим что разворачивают артиллерийские орудия ..подносят снаряды....потом обстреливают..разбивают позиции..технику.. у нас нас потери..убитые и раненные..и только тогда можно ,,начинать стрелять в ответ"..Я так понял? Он что дебил?..А он что не знает что есть такое как ,,стрельба на упреждение"..что бы противодействовать обстрелам наших позиций и территорий..что бы предотвратить людские жертвы
показать весь комментарий
20.05.2020 11:38 Ответить
Он не дебил - он предатель!
показать весь комментарий
20.05.2020 11:48 Ответить
стрельбу на упреждение теперь называют - агрессивным ведением боевых действий - с уголовной за это . закон 2689 от 12. 12 . 19 г. в котором это прописано уже всё прошёл. осталось только проголосовать слугам кацапии .
показать весь комментарий
20.05.2020 12:12 Ответить
Сравните.
Лукашенко про Гитлера

https://youtu.be/6BPxKI9z-20
показать весь комментарий
20.05.2020 11:40 Ответить
Кусок говна, а не президент.
показать весь комментарий
20.05.2020 11:40 Ответить
а що ви хочете від головнокомандуючого сцикла???? подвигів? то підождіть плюси скоро намалюють
показать весь комментарий
20.05.2020 11:42 Ответить
Попередній теж в атаку не рвався.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:36 Ответить
Это как бандит 20 лет кричит "я тебя уничтожу", ходит под твоими окнами от года в год все более обвешанный оружием, а потом ты, уже не выдержав, нападаешь на него с пистолетом и взрывпакетом(у него пулемет и гранаты)...... = ты "агрессор"(именно это было к примеру в ВМВ, когда Вермахт напал(агрессивно!!!) на готовящуюся к атаке в 5-крат лучше вооруженную сталинскую армию)
живите с этим(как сказал бы адмирал Ямамото)
показать весь комментарий
20.05.2020 11:43 Ответить
Мудак та ЗРАДНИК!
Якщо накопичуються сили для удару по твоїй армії, ти будеш чекати, поки почнуть гинути солдати, а офіцерів, яки завдадуть попереджувальний удар садитимеш у в'язницю???
Ти ВОРОГ й сидіти у в'язниці повинен ти, падлюко!
показать весь комментарий
20.05.2020 11:47 Ответить
Ну, всё логично! А если у кого COVID-19, то надо просто перестать кашлять. И всё устаканится
показать весь комментарий
20.05.2020 11:52 Ответить
Наш бубочка на все горазд
Он пианист и президент
показать весь комментарий
20.05.2020 11:52 Ответить
Зеленський про "просто припинити стріляти": "Якщо по нас стріляють, то відповідатимемо, але першими стріляти не будемо" - Цензор.НЕТ 2406
показать весь комментарий
20.05.2020 12:37 Ответить
Соевая падаль всегда все извращала. Порох - висранный лимон и ви порохоботы зробили це разом!))
показать весь комментарий
20.05.2020 12:14 Ответить
В дурку интернет провели? Или вы на зарплате?
показать весь комментарий
20.05.2020 12:21 Ответить
Они на метадоне.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:43 Ответить
Зеленский о "просто прекратить стрелять": "Если по нам стреляют, то будем отвечать, но первыми стрелять не будем" - https://politeka.net/society/266154-oficer-vsu-vzvyl-iz-za-situacii-na-donbasse-chto-izmenilos-pri-zelenskom-ne-dayut-oruzhiya-i?utm_source=iua Офицер ВСУ взвыл из-за ситуации на Донбассе, что изменилось при Зеленском: "Не дают оружия и...". У военнослужащих ВСУ возникли серьезные проблемы на Донбассе, которые не дают им оборонять территории Украины. Один из офицеров ВСУ раскрыл, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе погибают из-за того, что им не чем защититься и дать ответ врагу. ... Как стало известно, об этом рассказал один из офицеров ВСУ, которого цитирует на своей личной странице в сети Facebook журналист Юрий Бутусов.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком. https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119

https://strana.ua/news/242104-pojarkov-o-zelenskom-malenkoe-ssyklivoe-krivorozhskoe-chmo-chto-skazali-na-prjamom-o-prezidente.html#_blank шоумен (Поярков) назвал Зе "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Прошелся он и по семье президента, назвав его отца "тупым".
показать весь комментарий
20.05.2020 12:27 Ответить
А когда тебя пристрелят, кто будет отстреливаться?
показать весь комментарий
20.05.2020 12:50 Ответить
Закон второй щеки от Зе. Теперь главное щекастый выкормыш ....подставляй свои щеки они у тебя большие и дермонтин не треснет.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:05 Ответить
Российские оккупанты подойдут вплотную, впритык к позициям ВСУ . Хорошенько рассмотрят цели которые надо обстрелять. Потом не спеша кому сколько влезет дёрнут " Боярышника " наставят кучу мин , и при случае покажут жопу возмущённым украинским воинам которым стрелять запретили стрелять по врагу. Ну а затем эти террористы откроют шкальный огонь по уже намеченным целям ,набьют кучу украинских защитников. И не спеша смеясь безнаказанно уйдут к себе с чувством выполненного перед кремлём долга. Так как приказ на ответный огонь будут долго решать по инстанциям от рядового до продажного ...резидента ЗЕбила - капитулянта. ....резидента который после этого будет очень долго верещать что только мир- капитуляция могут сохранить жизнь украинских защитников. Но к сожалению такой продажный мир он точно что не сохранит уже саму Украинскую державу.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:27 Ответить
и откуда этого ********* вытащили?
показать весь комментарий
20.05.2020 13:33 Ответить
Конечно, наши военные годятся быть мишенями. А кацапы - нет, то браття, с ними нужно гуманно.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:45 Ответить
З таким президентом війну ще ніхто не вигравав.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:51 Ответить
помню как пархатый кондитер Поросенко приказал не стрелять возле 32-го блокпоста
Тогда террористы окружили его на 340 градусов и ждали когда пархатая свинья приказала доставить воду окружённым солдатам и в упор растреляла нашу колону

После этого пархатый кондитер Поросенко приказал отступить и здать 32-й , а после и 31-й блокпосты

пархатый кондитер Поросенко = пархатый клоун Зелеський

Украинцы , поймите , жыды будут обворовывать и уничтожать Украину и украинцев вечно пока мы не дадим им отпор и бой
показать весь комментарий
20.05.2020 14:04 Ответить
Ну ти майже Гітлера цитуєш. Просто не треба їх обирати президентами і нехай живуть. Так як і українець ніколи не буде президентом Ізраїлю.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:23 Ответить
добровольно они власть и всё наворованое не отдадут - только силой можно это сделать
показать весь комментарий
20.05.2020 21:04 Ответить
Коли тебе покалічать чи вб'ють вороги, то вже запізно стріляти! Треба діяти ще й на випередження!!!
показать весь комментарий
22.05.2020 09:23 Ответить
Звідки воно взялося на нашу голову таке нехарапутне?!
показать весь комментарий
22.05.2020 09:25 Ответить
 
 