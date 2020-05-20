Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЕС - 14,8%, "Батькивщина" - 8,9%, - опрос КМИС

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, в парламент прошли бы четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За життя, Европейская солидарность и Батькивщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные 19 мая.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине мая, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:

16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",

9,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",

8% - за партию "Европейская Солидарность",

4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

2,1% - за "Партию Шария",

2% - за партию "Голос",

1,9% - за партию "Сила и Честь",

1,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

1,6% - за партию "Свобода",

1,5% - за партию "Гражданская позиция",

1,4% - за партию "Оппозиционный блок",

1,4% - за партию "Украинская стратегия",

за другие партии - всего 1,5%,

1,1% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

17,5% - не определились, за кого голосовать,

1,7% - отказались отвечать на вопрос,

26% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

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Также сообщается, что если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получаются следующие результаты (рейтинг 3, данные с колонки 3 таблицы 1):

31,2% - проголосовали бы за партию "Слуга народа",

17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",

14,8% - за партию "Европейская Солидарность",

8,9% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",

3,9% - за "Партию Шария",

3,6% - за партию "Голос",

3,5% - за партию "Сила и Честь",

3,1% - за Радикальную партию Олега Ляшко,

2,8% - за партию "Гражданская позиция",

2,7% - за партию "Оппозиционный блок",

2% - за партию "Свобода",

2,6% - за партию "Украинская стратегия"

за другие партии - всего 2,4%.

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КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 14 по 17 мая 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 7 по 11 апреля и 27 по 30 марта.