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Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЕС - 14,8%, "Батькивщина" - 8,9%, - опрос КМИС

Рейтинг партий:

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, в парламент прошли бы четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За життя, Европейская солидарность и Батькивщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные 19 мая.

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине мая, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:

16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
9,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
8% - за партию "Европейская Солидарность",
4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
2,1% - за "Партию Шария",
2% - за партию "Голос",
1,9% - за партию "Сила и Честь",
1,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1,6% - за партию "Свобода",
1,5% - за партию "Гражданская позиция",
1,4% - за партию "Оппозиционный блок",
1,4% - за партию "Украинская стратегия",
за другие партии - всего 1,5%,
1,1% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
17,5% - не определились, за кого голосовать,
1,7% - отказались отвечать на вопрос,
26% - сказали, что не будут голосовать на выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Действия и заявления Зеленского одобряют менее половины украинцев, - опрос КМИС

Также сообщается, что если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получаются следующие результаты (рейтинг 3, данные с колонки 3 таблицы 1):

31,2% - проголосовали бы за партию "Слуга народа",
17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
14,8% - за партию "Европейская Солидарность",
8,9% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
3,9% - за "Партию Шария",
3,6% - за партию "Голос",
3,5% - за партию "Сила и Честь",
3,1% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
2,8% - за партию "Гражданская позиция",
2,7% - за партию "Оппозиционный блок",
2% - за партию "Свобода",
2,6% - за партию "Украинская стратегия"
за другие партии - всего 2,4%.

Рейтинг партий: Слуга народа - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЕС - 14,8%, Батькивщина - 8,9%, - опрос КМИС 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ": 20% украинцев считают лучшим президентом Кучму, 16% - Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА


КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 14 по 17 мая 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 7 по 11 апреля и 27 по 30 марта.

опрос (2820) партия (562) рейтинг (1636) КМИС (328) Батькивщина (2013) Слуга народа (2628) Европейская Солидарность (1051) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+28
Неважно. Просто урок на будущее: демократия неприемлема, в качестве механизма управления, для стран в которых отсутствует средний класс.
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20.05.2020 11:39
+24
В эту зебильную херню еще кто то верит?
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20.05.2020 11:38
+22
Треть населения невменяема; а ещё 17% - предатели.
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20.05.2020 11:38
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Правила форума Совет форумчан
В эту зебильную херню еще кто то верит?
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20.05.2020 11:38 Ответить
Неважно. Просто урок на будущее: демократия неприемлема, в качестве механизма управления, для стран в которых отсутствует средний класс.
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20.05.2020 11:39 Ответить
Огромнейший лайк вам. Но стоит отметить, что даже в развитых странах убогие маргиналы набирают значительный процент на выборах
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20.05.2020 11:41 Ответить
Спасибо за лайк. Ситуация действительно критическая; нужно нейтрализовать враждебные Украине СМИ любым способом. Иначе они просто уничтожат страну, промывая мозги самой тупой и многочисленной части населения.
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20.05.2020 11:43 Ответить
Порох сделал огромную ошибку, которая судя по сегодняшней прессухе зедауна будет стоить ему свободы. Он заигрался в демократию с абсолютными отбросами из 90-х когда был президентом.
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20.05.2020 11:46 Ответить
Посмотрим. Настоящая драка ещё не началась. Армия выжидает.
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20.05.2020 11:49 Ответить
к тому же вернул мертвечука в политику , как его кум- иуда ког дато януковоща .... и чем все вылезло ....
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20.05.2020 12:23 Ответить
М. - это был единственный переговорный канал с Москвой. Иначе просто прекратились бы поставки "белорусской" солярки, и нечем было бы заправить танки, БТРы, тепловозы, автобусы.
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20.05.2020 12:24 Ответить
Серьезно? А почему сейчас не прекратились тогда или даже год назад , когда Петя отстранил Мертвечука от переговоров?
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20.05.2020 12:36 Ответить
Taк уже договорились.
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20.05.2020 13:29 Ответить
Что же ты такой в Петю влюблённый?....всё, что говорит Петя я поддерживаю на 100%....а за самого его и 1% не дам...он не стоит того, что бы за него так горло драли...и вообще мне жаль вас всех тех, кто с его руки... не кормится
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20.05.2020 15:37 Ответить
Как и всё его окружение,весь политикум,это отрыжка 90-х. он сам отброс из 90-х.
и сейчас вы уже не определите,кто и чьей разведки протеже.
Иначе как можно объяснить плачевное состояние государства после их правления 30 летнего грабежа государства и доведения всех гос структур до абсурда.
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20.05.2020 13:02 Ответить
ту же ошибку сделал Ющенко, заигравшись в демократию, в результате пришел Янукович со свои охлосом.
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20.05.2020 14:02 Ответить
Януковича до влади привів Ющенко разом з противсіхами.
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20.05.2020 17:10 Ответить
как не печально , ZIK , 112 , ньюс ван после закрытия многих спутниковых каналов начали пользоваться популярностью среди 50 + , язык рабиновича треплет небезрезультатно , а это основной приходящий контингент к избирательным урнам... перспективы хреновые , и если справа и в центре никакой значимой фигуры не будет и дальше , то боюсь шо выбирать через четыре года будем между вазелином и мертвечуком ...
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20.05.2020 12:17 Ответить
Как хотите, но эту "демократию" пора закрывать. Иначе это получается "бараны выбирают пастуха".
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20.05.2020 12:20 Ответить
Мертвечуку будет уже за 70.
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20.05.2020 14:01 Ответить
Да менталитет у большинства такой ( совки ) : могу копать , а могу не копать платите зарплату . И на волне халявы ( типа заплатим , у вас все украли ) вылазят ОПЗДеЖе и т.д.
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20.05.2020 12:14 Ответить
если бы в США, оплоте демократии, сделать такой же закон о выборах президента как и у нас, то в штатах тоже с большой вероятностью был бы президентом какой нибудь ведущий любимого ток шоу.
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20.05.2020 13:21 Ответить
Запросто.
Кстати, мадам Клинтон получила на выборах больше голосов. Но, слава Богу, Отцы-основатели предусмотрели что окончательный выбор Президента делает коллегия выборщиков.
В любом случае, нынешний режим, заседающий на Банковой, незаконен, т.к. на момент регистрации кандидатом, Зеленский не владел державной мовой. Нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины". Не говоря уже об абсолютно антиконституционном роспуске Верховной Рады, что тянет на уголовную статью: "Узурпация власти".
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20.05.2020 13:25 Ответить
Ви мабуть із тих людей, які вірили, що Петро Порошенко перегнав Зеленського перед другим туром, тому що так сказав Ганапольський.
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20.05.2020 11:42 Ответить
верит ! Зеленский верит! А для кого это все публикуют ?для нас что ли?
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20.05.2020 11:45 Ответить
Треть населения невменяема; а ещё 17% - предатели.
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20.05.2020 11:38 Ответить
и судя по росту количества предателей, на следующих выборах невменяемые проголосуют за них.....
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20.05.2020 11:45 Ответить
Значит, никаких выборов. Думайте: как это сделать.
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20.05.2020 11:50 Ответить
Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЕС - 14,8%, "Батькивщина" - 8,9%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 6937
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20.05.2020 11:53 Ответить
Зря в Украине ликвидировали психбольницы.Пациентов очень много.
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20.05.2020 11:39 Ответить
Да тут никаких больниц не хватит. Это же масштаб национального бедствия.
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20.05.2020 11:40 Ответить
Таки рейтинг слуг має тенденцію до подальшого зниження. Далі буде.
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20.05.2020 11:41 Ответить
та да, от 8 до 14% особо буйных это очень много, но я думаю время вылечит, пусть не за 10-15 лет, то за 100-150 уж точно
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20.05.2020 13:22 Ответить
Это просто: те кто верят в "доллар по 8" и в "адиннарот".
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20.05.2020 11:41 Ответить
Вы фсьо врети! Вся Украина молется на святого свыночолого гэтьмана и голосовать будут исключительно за него!!!
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20.05.2020 11:40 Ответить
что-то Обожеслава Вакарчука не слышно.. не знаете что с ним?!
наверно, на морозе пиво пил.. осип, бедняга..
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20.05.2020 11:41 Ответить
ЕС молодцы!

а вот кто голосует за опзж рыгню полные идиоты!нужно сделать как прибалты!ватанов и кацапов отсеять!
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20.05.2020 11:42 Ответить
а шо так мало ? а де цунами которым Арахнофобия вчера грозился ?
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20.05.2020 11:44 Ответить
Що, знов в слуг урода щось там підгоріло раз рейтинхі зрання пішли ? 😷
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20.05.2020 11:46 Ответить
ЗЕлохторат значною мірою перетікатиме до зажопників.
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20.05.2020 11:47 Ответить
Партія Шарікова навіть "Голос" обігнала. Схоже що ЗЄки просувають педофіла до ВР.
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20.05.2020 11:49 Ответить
.Ну почему нет такого модера, что бы взял ее и забанил....
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20.05.2020 11:52 Ответить
Было бы как на цензоре, тишь, благодать, птички поют, все строем ходят
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20.05.2020 11:59 Ответить
А иначе нельзя. Альтернатива - анархия
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20.05.2020 12:23 Ответить
Любая социология до выборов в Украине это п...здабольство чистой воды. Но увы... нужно признать что количество полудурков у нас огромное. Я с Одессы... и да, много реальных даунов. Стараюсь не говорить с ними о политике и не касаться темы религии. Первые начинают же... а потом обиды. Простой вопрос: "За рыгов, вот ответь честно, ты дебил?". И тут начинается или зеленоплеснявое дерьмо или вырыги кацапских СМИ. И вообще, как можно смотреть макшанские или "маларосские" каналы наших коллобаранистических дегенератов?????? Меня на минут 5 хватает, и все, потом рвотный рефлекс.
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20.05.2020 11:50 Ответить
Хочу заметить. Рейтинг заказной, так как от этой социологической группы был рейтинг более свежий и выложен раньше, а именно 4 мая. Нам сливают дезинформацию. Вот можно проверить по этой ссылке на цензоре. censor. net. ua/n3193176. Она есть под статьей. Читаем низ статьи когда проводились опросы. На данную статью даже внимание не стоит обращать. Заказной рейтинг к выступлению Президента. Рекомендую Рейтинги от КМИСА и Рейтинга уже даже не смотреть. Социс скончался вместе с своим главным социологом.
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20.05.2020 12:05 Ответить
Раньше у меня было чувство стыда когда мой родной Харьков голосовал за наперсточника , ломщика чеков и наркобарыгу в одном лице Кернеса . Сейчас чувство досады и обиды за украинский народ , поддерживающий агента и пособника оккупанта путлера , Зелю Оманского . Особенно обидно за запад Украины . Еще живы очевидцы комиссарского террора ,еще свежа память о реках крови . А народ выбирает вражеского прихвостня , внука того кто проводил репрессии в Украине .
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20.05.2020 12:11 Ответить
Ну к Кернесу вы же попривыкли,привыкните и к Зе.
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20.05.2020 13:08 Ответить
https://censor.net/user/65036 отвечайте за себя . и за свои вредные привычки .
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20.05.2020 13:54 Ответить
Вы у себя под носом не можете порядок навести,а "катите баллоны" на президента,вот в чём проблема.
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20.05.2020 14:34 Ответить
Черт бы с убогими(31%), а вот 17% ублюдков заставляет волноваться и после "закона об упрощении доступа к голосованию переселенцев" активных колаборантов станет еще больше, как бы осенью не было беды.И закон этот неспроста думаю.
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20.05.2020 12:14 Ответить
Российские и украинские олигархи давно договорились.
Единственная преграда на их пути: ВСУ.
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20.05.2020 12:22 Ответить
Только на ребят и надежда,вы правы.
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20.05.2020 12:36 Ответить
Зміст тексту статті не відповідає змісту таблиці стосовно ВО "Свобода". В тексті написано 2 %, а в таблиці - 3 %. Правильно 3%.
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20.05.2020 12:24 Ответить
на уровне статистической погрешности вообщем
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20.05.2020 13:19 Ответить
Зелене бидло потихенько, як і очікувалося, побрело до мертвечука.
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20.05.2020 12:24 Ответить
ПЕСыки опять в пролёте. Зрадное скавчанье что-то не сильно рейтинг поднимает...
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20.05.2020 12:24 Ответить
Рейтинг партій: "Слуга народу" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЄС - 14,8%, "Батьківщина" - 8,9%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5348
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20.05.2020 16:08 Ответить
Рейтинг не радостный.Первая четверка тасует голоса между собой,в то время как на горизонте приближается к 5% партия Шария,а партия Вакарчука наоборот,от этих 5% отдаляется.И самое паршивое,что мы не видим новых лиц,которые могут сломать данную ситуацию.
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20.05.2020 12:33 Ответить
Не дивно що 50% українців не бажають голосувати? За Зе 64% не голосувало, а відтак проголосувало 73% обрізаних.
Механізм чи політтехнологія виборів у дії
Народу показують контингент, який він не сприймає. Національну ідентичність придушили, як не прикро але до цього був причетний і Порошенко, який робив це в угоду партнерам з Европи. Нова влада взагалі оголосила війну патріотам.
Свобода себе дискредитувала своїми зв"язками з москалями, натомість РФія просуває нові обличчя Шарікових, За ЖОП,
Не дивно що 50% українців не бажають голосувати.
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20.05.2020 12:40 Ответить
Ви, певно, з них?
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20.05.2020 15:02 Ответить
Проклятая территория.
Более 30% долбойобов
17% изменииков.
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20.05.2020 12:44 Ответить
Поганого ПЕСа женуть звідусіль))) Як їх колег із ПОПЗЖ.
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20.05.2020 12:55 Ответить
что и требовалось доказать, народ не забыл 5 лет вранья и маразма
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20.05.2020 13:11 Ответить
1 год вранья и маразма Зеленого превысил в 100 раз 5 лет вранья и маразма Порошенка.
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20.05.2020 14:10 Ответить
Кому належить ЗМІ той і промиває мізки.
В Україні не має українськиз ЗМІ - є квоти...........
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20.05.2020 13:34 Ответить
Шо це за опитування по телефону?невідомо,хто телефонує і людина відверто відповідає?
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20.05.2020 13:49 Ответить
"Слуги" + Окупаційна Партія ЗАжопьє Медведчука мали б разом майже 50%. Quo vadis, Ukraїna?
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20.05.2020 13:52 Ответить
в нього ніколи не виросте.
вік вже не той.
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20.05.2020 15:08 Ответить
Ставити свій нік ? Ще чого. Я ніколи таким не займалась і не буду.
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20.05.2020 17:18 Ответить
ОПЗЖ..За шария..Что,блеать происходит в черепушках быдла,голосующего за подобное? 30лет в головах части населения не устаканивается национальное самосознание ввиду слабых умственных способностей. А помочь некому. Ведь СМИ как не мертвечуку принадлежат,так левочкину или бене.
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20.05.2020 15:22 Ответить
Шариков,ты? А ну пробубни еще-"абырвалг")
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20.05.2020 16:36 Ответить
Полный разгром папередников.
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20.05.2020 15:36 Ответить
Особисто я в ці рейтинги не вірю. Перші: ЄС, "за смерть" і Бітьківщина, а "слуги" навіть нижче Ляшка.
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20.05.2020 15:55 Ответить
Всем хейтерам партии "Слуга народа" следует усерднее работать тут, а то эффекта никаого у вашего ноя и критиканства! Рейтинг то у партии стабильный! Шах и мат хейтерам!)))
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20.05.2020 17:25 Ответить
У Шария 3,9% уже?? Нифига себе. Постоянно растет их рейтинг. На местных выборах в юго-восточных областях пройдут в советы. Будут день за днем отколупывать проценты у Слуги народа, и ОПЗЖ тоже будет забирать у зеленых.
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20.05.2020 17:37 Ответить
КМИС засуньте свои рейтинги в дупу зеленскому притом всеми томами
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20.05.2020 21:38 Ответить
 
 