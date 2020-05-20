Рейтинг партий: "Слуга народа" - 31,2%, ОПЗЖ - 17,4%, ЕС - 14,8%, "Батькивщина" - 8,9%, - опрос КМИС
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, в парламент прошли бы четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За життя, Европейская солидарность и Батькивщина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, опубликованные 19 мая.
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине мая, то за те или иные партии проголосовал бы такой процент населения:
16,7% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
9,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
8% - за партию "Европейская Солидарность",
4,8% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
2,1% - за "Партию Шария",
2% - за партию "Голос",
1,9% - за партию "Сила и Честь",
1,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
1,6% - за партию "Свобода",
1,5% - за партию "Гражданская позиция",
1,4% - за партию "Оппозиционный блок",
1,4% - за партию "Украинская стратегия",
за другие партии - всего 1,5%,
1,1% - вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
17,5% - не определились, за кого голосовать,
1,7% - отказались отвечать на вопрос,
26% - сказали, что не будут голосовать на выборах.
Также сообщается, что если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то получаются следующие результаты (рейтинг 3, данные с колонки 3 таблицы 1):
31,2% - проголосовали бы за партию "Слуга народа",
17,4% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь",
14,8% - за партию "Европейская Солидарность",
8,9% - за партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина",
3,9% - за "Партию Шария",
3,6% - за партию "Голос",
3,5% - за партию "Сила и Честь",
3,1% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
2,8% - за партию "Гражданская позиция",
2,7% - за партию "Оппозиционный блок",
2% - за партию "Свобода",
2,6% - за партию "Украинская стратегия"
за другие партии - всего 2,4%.
КМИС проводил опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 14 по 17 мая 2020 г. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.
Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 7 по 11 апреля и 27 по 30 марта.
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и сейчас вы уже не определите,кто и чьей разведки протеже.
Иначе как можно объяснить плачевное состояние государства после их
правления30 летнего грабежа государства и доведения всех гос структур до абсурда.
Кстати, мадам Клинтон получила на выборах больше голосов. Но, слава Богу, Отцы-основатели предусмотрели что окончательный выбор Президента делает коллегия выборщиков.
В любом случае, нынешний режим, заседающий на Банковой, незаконен, т.к. на момент регистрации кандидатом, Зеленский не владел державной мовой. Нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины". Не говоря уже об абсолютно антиконституционном роспуске Верховной Рады, что тянет на уголовную статью: "Узурпация власти".
наверно, на морозе пиво пил.. осип, бедняга..
а вот кто голосует за опзж рыгню полные идиоты!нужно сделать как прибалты!ватанов и кацапов отсеять!
Единственная преграда на их пути: ВСУ.
Механізм чи політтехнологія виборів у дії
Народу показують контингент, який він не сприймає. Національну ідентичність придушили, як не прикро але до цього був причетний і Порошенко, який робив це в угоду партнерам з Европи. Нова влада взагалі оголосила війну патріотам.
Свобода себе дискредитувала своїми зв"язками з москалями, натомість РФія просуває нові обличчя Шарікових, За ЖОП,
Не дивно що 50% українців не бажають голосувати.
Более 30% долбойобов
17% изменииков.
В Україні не має українськиз ЗМІ - є квоти...........
вік вже не той.