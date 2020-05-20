Зеленский опубликовал статью в New York Times в рубрике "Мнения" под заголовком "Я ожидал войны. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии"

Президент Владимир Зеленский опубликовал материал в издании New York Times, в котором он описывает свой первый год на посту главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью.

"Я никогда не думал, что президентство будет легкой задачей. До этого я был комедийным автором и продюсером; команда, которую я привел, была полна умных, энергичных, способных и преданных своему делу людей, но многим не хватало политического опыта. Мы возлагали большие надежды и были решительно настроены на улучшение нашей воюющей страны как дома, так и на мировой арене.

Потом случился прошедший год", - пишет Зеленский.

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Далее президент Украины вспоминает историю с импичментом президента Трампа, которая была "неприятной" для него и отвлекла внимание Америки и международного сообщества от вопросов, которые имели наибольшее значение для Украины, превратив "нашу страну в историю о президенте Трампе".

Зеленский затрагивает тему войны с РФ на Донбассе, в результате которой "миллионы потеряли свои дома, десятки тысяч получили серьезные ранения и около 14 000 человек погибли". "Когда я вступил в должность, война была в тупике, и почти каждый день число ее жертв росло", - отмечает он.

Следующим важным вызовом глава государства называет пандемию COVID-19: "В Украине зарегистрировано более 19 000 случаев заболевания и, к сожалению, около 600 смертей. Мы были вынуждены реструктурировать наш бюджет, чтобы справиться с глобальным экономическим кризисом".

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При этом Зеленский говорит, что среди всех этих вызовов и кризисов есть луч надежды - международное сотрудничество: "Это был и будет путь вперед".

Он отмечает, что его прошлогодний телефонный разговор с Трампом, спровоцировавший процедуру импичмента последнего, не повлиял на отношения Украины и США: "Мы получили военную помощь, в которой нуждались, чтобы продолжать обеспечивать независимость нашей страны. Мы пользуемся поддержкой как демократов, так и республиканцев, а также простых людей на всей территории Соединенных Штатов".

Глава государства отмечает, что дипломатия и диалог - единственные варианты в вопросе разрешения войны на Донбассе.

"Я поставил в приоритет возобновление встреч лидеров Германии, Франции, Украины и России для обсуждения мира. Мы возобновили диалог с Россией, и она вернула три корабля и 24 украинских моряка, захваченных годом ранее; произошло частичное разведение сил на Донбассе; обмен пленными позволил 131 украинцу вернуться домой", - отмечает Зеленский, добавляя, что Украине еще "понадобится дополнительная помощь от наших союзников, чтобы положить конец войне".

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Президент Украины подчеркивает, что каким бы сильным ни было влияние нынешнего пандемического кризиса, который заставляет страны сосредоточиться на внутренних проблемах, "мы не должны терять огромный позитивный потенциал международного сотрудничества".

При этом он упоминает помощь Украины другим странам в борьбе с коронавирусом: "Украинские инженеры спроектировали и построили крупнейший в мире грузовой самолет, который доставлял медикаменты из Китая в Польшу, Францию, Германию и другие страны Евросоюза. В начале апреля мы отправили некоторых наших врачей в Италию. Их опыт в лечении пациентов там помог нам узнать о распространении болезни, что в настоящее время служит основой для наших собственных карантинных процедур и, в свою очередь, помогают спасать жизни здесь".

Зеленский отмечает и благодарит за помощь Украине другие страны, в числе которых США, Турция, ОАЭ. Он также высказывает надежду на скорое предоставление помощи от МВФ.

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"Дорога к выздоровлению долгая. Война на Донбассе еще не окончена. Но когда я оглядываюсь назад на свой первый год в должности в преддверии второго, у меня есть надежда. Вместе мы сделаем мир - и Украину - лучшим местом", - подытоживает глава государства.