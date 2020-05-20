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Новости Год Зеленского
15 832 80

Зеленский опубликовал статью в New York Times в рубрике "Мнения" под заголовком "Я ожидал войны. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии"

Зеленский опубликовал статью в New York Times в рубрике

Президент Владимир Зеленский опубликовал материал в издании New York Times, в котором он описывает свой первый год на посту главы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью.

"Я никогда не думал, что президентство будет легкой задачей. До этого я был комедийным автором и продюсером; команда, которую я привел, была полна умных, энергичных, способных и преданных своему делу людей, но многим не хватало политического опыта. Мы возлагали большие надежды и были решительно настроены на улучшение нашей воюющей страны как дома, так и на мировой арене.

Потом случился прошедший год", - пишет Зеленский.

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Далее президент Украины вспоминает историю с импичментом президента Трампа, которая была "неприятной" для него и отвлекла внимание Америки и международного сообщества от вопросов, которые имели наибольшее значение для Украины, превратив "нашу страну в историю о президенте Трампе".

Зеленский затрагивает тему войны с РФ на Донбассе, в результате которой "миллионы потеряли свои дома, десятки тысяч получили серьезные ранения и около 14 000 человек погибли". "Когда я вступил в должность, война была в тупике, и почти каждый день число ее жертв росло", - отмечает он.

Следующим важным вызовом глава государства называет пандемию COVID-19: "В Украине зарегистрировано более 19 000 случаев заболевания и, к сожалению, около 600 смертей. Мы были вынуждены реструктурировать наш бюджет, чтобы справиться с глобальным экономическим кризисом".

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При этом Зеленский говорит, что среди всех этих вызовов и кризисов есть луч надежды - международное сотрудничество: "Это был и будет путь вперед".

Он отмечает, что его прошлогодний телефонный разговор с Трампом, спровоцировавший процедуру импичмента последнего, не повлиял на отношения Украины и США: "Мы получили военную помощь, в которой нуждались, чтобы продолжать обеспечивать независимость нашей страны. Мы пользуемся поддержкой как демократов, так и республиканцев, а также простых людей на всей территории Соединенных Штатов".

Глава государства отмечает, что дипломатия и диалог - единственные варианты в вопросе разрешения войны на Донбассе.

"Я поставил в приоритет возобновление встреч лидеров Германии, Франции, Украины и России для обсуждения мира. Мы возобновили диалог с Россией, и она вернула три корабля и 24 украинских моряка, захваченных годом ранее; произошло частичное разведение сил на Донбассе; обмен пленными позволил 131 украинцу вернуться домой", - отмечает Зеленский, добавляя, что Украине еще "понадобится дополнительная помощь от наших союзников, чтобы положить конец войне".

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Президент Украины подчеркивает, что каким бы сильным ни было влияние нынешнего пандемического кризиса, который заставляет страны сосредоточиться на внутренних проблемах, "мы не должны терять огромный позитивный потенциал международного сотрудничества".

При этом он упоминает помощь Украины другим странам в борьбе с коронавирусом: "Украинские инженеры спроектировали и построили крупнейший в мире грузовой самолет, который доставлял медикаменты из Китая в Польшу, Францию, Германию и другие страны Евросоюза. В начале апреля мы отправили некоторых наших врачей в Италию. Их опыт в лечении пациентов там помог нам узнать о распространении болезни, что в настоящее время служит основой для наших собственных карантинных процедур и, в свою очередь, помогают спасать жизни здесь".

Зеленский отмечает и благодарит за помощь Украине другие страны, в числе которых США, Турция, ОАЭ. Он также высказывает надежду на скорое предоставление помощи от МВФ.

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"Дорога к выздоровлению долгая. Война на Донбассе еще не окончена. Но когда я оглядываюсь назад на свой первый год в должности в преддверии второго, у меня есть надежда. Вместе мы сделаем мир - и Украину - лучшим местом", - подытоживает глава государства.

Зеленский Владимир (20224) импичмент (542) Донбасс (26955) Трамп Дональд (5083) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
КАкое УБОЖЕСТВО ! Я Я Я Я Я в стране нет умных людей только Я Я Я
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20.05.2020 11:43
+38
на недавних ученьках, десантуру из 80ки, заставляли бегать перед Зеленским без пристегнутых магазинов к автоматам.. ну, сами понимаете.. рейтинг уже не тот, а злая десантура может и стрельнуть нечайно..
Зеленский опубликовал статью в New York Times в рубрике "Мнения" под заголовком "Я ожидал войны. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии" - Цензор.НЕТ 6804
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20.05.2020 11:48
+34
вава ждал войны и для этого обосцался на виду своей же армии
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20.05.2020 11:41
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Правила форума Совет форумчан
вава ждал войны и для этого обосцался на виду своей же армии
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20.05.2020 11:41 Ответить
на недавних ученьках, десантуру из 80ки, заставляли бегать перед Зеленским без пристегнутых магазинов к автоматам.. ну, сами понимаете.. рейтинг уже не тот, а злая десантура может и стрельнуть нечайно..
Зеленский опубликовал статью в New York Times в рубрике "Мнения" под заголовком "Я ожидал войны. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии" - Цензор.НЕТ 6804
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20.05.2020 11:48 Ответить
грят у аваковских вавий малюком словил в лоб
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20.05.2020 11:49 Ответить
?
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20.05.2020 18:22 Ответить
??
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20.05.2020 19:55 Ответить
???
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20.05.2020 20:56 Ответить
????
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20.05.2020 21:08 Ответить
У ваваковских таворы, малюки в ссо
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20.05.2020 22:07 Ответить
год офигифельных побед, которые прошли для всех НЕЗАМЕТНО
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20.05.2020 12:03 Ответить
Бубочка просто пЄрЄньЄрвнічал...
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20.05.2020 12:09 Ответить
меня беспокоит его душевное здоровье - он не помним больше одного (!!!) вопроса
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20.05.2020 12:14 Ответить
Жидко обробився
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20.05.2020 20:13 Ответить
Интересно сколько сценаристов, включая разумкова, ему писало это письмо? Сколько переводило - примерно можно представить. А вот цензорами были ребята из соседней страны скорее всего, или те, кто на нее работают.
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20.05.2020 14:05 Ответить
Порошенко ожидал окончания АТО. Он не ожидал нападения русских и молчаливого обосрательства ООН... Ну это так, к слову...
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20.05.2020 11:42 Ответить
КАкое УБОЖЕСТВО ! Я Я Я Я Я в стране нет умных людей только Я Я Я
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20.05.2020 11:43 Ответить
Прийдеться нам 38 млн десь переїзджати на нові землі
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20.05.2020 11:45 Ответить
його гундосе "Йа-а-а-а-а-а"
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20.05.2020 11:45 Ответить
а ви чекали від ВІСЛЮКА почути рик лева ?
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20.05.2020 12:05 Ответить
Любой алкаш будет утверждать, что он не алкаш!
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20.05.2020 12:14 Ответить
Так вокруг него и нет умных... одни хитровы...банные сволочи...
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20.05.2020 19:58 Ответить
Він розумних проганяє, бо сам дурний, як пробка.
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21.05.2020 05:42 Ответить
Володья совсем плохой стал....
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20.05.2020 11:43 Ответить
Артистам тоже тяжело, ведь сложно изображать Голобородько 25 часов в сутки и 8 дней в неделю...
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20.05.2020 11:46 Ответить
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20.05.2020 12:06 Ответить
Ооооооо оно еще и «мемуары» пишет.........😱😬
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20.05.2020 11:44 Ответить
Ну да. Уже потихоньку погнал себе "памятник нерукотворный"... Уже столько сделано, пора и опытом поделиться. Може кто из американских презов не знает как взять ноту ля на роялине...
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20.05.2020 11:47 Ответить
😁
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20.05.2020 11:54 Ответить
Один з його кумирів, у якого ганд.н планує взяти інтер'ю, теж писав. Навіть видав. Навіть зашибенний гонорар взяв. І здриснув ... На Ростов
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20.05.2020 12:29 Ответить
Безумцеві властиво жалкувати за втраченим і не радіти з того, що лишилось.
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20.05.2020 11:44 Ответить
чи вам не здається, що на посаді президента він ще смішніший ніж на посаді очільника студії Квартал-95?
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20.05.2020 11:44 Ответить
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20.05.2020 11:45 Ответить
А для украинцев та статья будет на украинском или русском опубликована?
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20.05.2020 11:44 Ответить
її взагалі не буде
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20.05.2020 11:46 Ответить
Тогда надо будет приготовится наблюдать за его памперсами, когда американцы среагируют на его статью...
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20.05.2020 11:50 Ответить
Еще один писатель " опортунити юкрэйн" . Интересно, гонорар ему тоже больше чем Джоан Роулинг дадут?
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20.05.2020 11:45 Ответить
Як зебільному стаду тактичніше сказати що обісрався!
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20.05.2020 11:45 Ответить
А, что тут говорить, раньше порох обсерался, сейчас очередь зебила. Потом его последователя.
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20.05.2020 12:17 Ответить
Мене цікавить тільки одне - він ту СВОЮ статтю, хоч прочитав? І, якщо прочитав, то чи зрозумів, що там написано?
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20.05.2020 11:47 Ответить
Мне про команду энергичных умных людей понравилось. Это он тех всех имеет в виду, которых самолично кинул, самый умный Дерьмак ведь потом на горизонте высветился?
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20.05.2020 11:48 Ответить
Зеля, а чого не сказав про те що побачив в очах ху@ла?
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20.05.2020 11:55 Ответить
Посмотрел 20 минут. Ни одного ответа на вопрос. Сидит измученный,павлин и просто отмазывается от всего. Вотета результаты за год. Просто отмазки
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20.05.2020 11:55 Ответить
"измученный павлин" - хорошо подмечено!
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20.05.2020 12:09 Ответить
ну можно сравнить с сенаторами которых башмачок строил
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20.05.2020 12:12 Ответить
А лошадь кто?
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20.05.2020 19:56 Ответить
Почему в РАДЕ не присутствует Пэтро Олэксиевыч? Может суфлером у Зе подрабатывает?
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20.05.2020 11:59 Ответить
ща заридаю і від щастя обсерусь...
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20.05.2020 11:59 Ответить
хотелось бы зарыдатьи обоср..ться , но не выйдеть - не с чего и нечем
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20.05.2020 12:12 Ответить
Воно вміє писати? Ще й складно викладати свою думку? Брехня!
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20.05.2020 13:54 Ответить
Что такое иудоглобализаторская мафия, управляемая через центральный банковский картель. Рассказывает Джулиани.

Они захватили власть, разрушили огромную страну в центре Европы, а теперь пытаются оправдать зверские преступления демократией и сменой курса в Украине. Это афера, ничего, кроме грабежа, в Украине не происходило.
Будапешт, Киев, Вена. После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об импичменте Трампа, который не содержит никаких правонарушений со стороны Дональда Трампа.
Факты свидетельствуют, что коррупция в Украине была настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США - Украина. Импичмент - часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена и Порошенко в Украине выходят за всякие рамки. Также DNC (Национальный комитет Демократической партии США, - ред.) сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США, и за это они ответят сполна.
Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению веские документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть свидетеля этого расследования. Они использовали ресурсы Украины ради собственной выгоды. Они использовали Украину как дешевую страну для своих целей.

Из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов. Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых.
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20.05.2020 14:19 Ответить
Джулиани? а может он действовал в интересах кремля, чтоб отвлечь внимание от скандала связанного с расейским вмешательством в выборы в сша?
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21.05.2020 02:11 Ответить
Джулиани показал либерастобесный распил Украины. Имущество украинцев, экспроприированное повелителями либерастобесов.
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21.05.2020 05:31 Ответить
Глава офиса президента ермак так и не решил для себя, кто он - просто «вечный друг» президента Украины зеленского, у которого он умело поддерживает самомнение и его недоверие к украинцам. Ведь то, что большинство избирателей страны доверили зеленскому свое будущее не означает, что зеленский поверил в Украину. Глава офиса ермак не знает, кто он- «случайный патриот», опытный политик, «слуга народа», талантливый дипломат, мелкий коррупционер, успешный бизнесмен или просто деятель местной культуры, которого попросили помочь кремлю решить одну проблему - обмануть украинцев и помочь снять с Кремля санкции. Для этого нужно сделать немного- формально вернуть сепаратистский Донбасс, без Крыма, «глупой и слабой» Украине.
Пока верно одно- ермак упорно "продюсирует Украину"- подбирает актеров, пишет сценарий, находит финансирование на свой «фильм о мире». Рабочее названия этого фильма - «Нелегальный Консультативный совет действует». ермак думает, что снимает кино про войну типа российского фильма «Крым». За этот «фильм» про то, как украинцы примиряются с потерей Крыма и Донбасса, он хочет получить благословение самого гениального кинорежиссера россии михалкова и похвалу сурового путина. А козак- руководитель спецоперации по легализации сепаратистов Донбасса, выступает заказчиком это киношедевра ермака.
ермак зря путает политику и искусство. ермак не понимает разницы между войной и миром, между большой политикой и мелкой интригой с опытным противником, которая всегда ведет к поражению или предательству. Тем более он зря так спешит легализировать марионеток Кремля в Донбассе. Украинцы все помнят и видят. Избрание зеленского «своим» президентом Украины не сделало их слепыми и глухими. Более того, каждый день на линии фронта, которого не замечает ермак, гибнут люди. За годы этой войны в Украине появилось 15 тысяч могил солдат и офицеров, погибших на Донбасском фронте и десятки тысяч раненых. Такое не забывается десятилетиями.
А ермак упорно, не замечая сопротивления украинского общества, на свои деньги и за счет репутации президента зеленского, «снимает» вместе с кремлевскими продюсерами «фильм» о само предательстве и духовной слабости украинцев. И хочет заставить нас смотреть этот страшный сериал, фильм-издевательство над Украиной. Но у украинского общества уже есть негативный опыт, когда президент-олигарх порошенко пытался заставить Украину принять его позорные минские соглашения с путиным, легализирующие сепаратистов, и с этого ничего не получилось.
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20.05.2020 14:28 Ответить
ИМХО, ермак ничего не путает с Омана и по сию минуту он пишет для УКраины сценарий "латентная малороссия под звон пустопопрожних псевдопатриотических подвываний" ... И в это время...мягкими шагами....тихой сапой ....Украину скатывают в УССР... Когда зеленский последний раз публично сказал "Слава Украине" - не вспомнить... Когда это сказал Эрдоган - вова аж споткнулся ! В Раде говорят по-русски... в минске говорят напрямую с путинскими куклами... вводя представителей общественности по своему усмотрению... предатели оказываются обо-няшками... убийцы украинцев - "смелыми людьми", патриоты ходят на допросы ... враги ходят на работу в ОП портняжничать, номенклатурные жирные коты не посажены в тюрьму за реальные (Иловайск, Дебальцево, аккумуляторы Крымского моста) преступления... добровольцы и волонтёры сидят в тюрьме вообще без преступлений... Национальная идея заменена асфальтированными улицами и фонарями (комфортным хлевом - если проще) , оппозиционые СМИ не пускают на прессуху президента... а пропутинские пускают....выдолбоны с МВФ и ситуация в провальным бюджетом спокойно приближают день, когда нам скажут "нет у нас другого выхода..не хотим, а надо путе яйца полизать" Так что ермак уверенно наматывает звёздочки на свои лубянские погоны... без страточек...К тому ж в контрольном моменте зеля сказа "Ермак мне друг, а истина... да пошлА она ..."
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20.05.2020 16:52 Ответить
Обоє друзі, обоє жиди і обоє агенти кремля.
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21.05.2020 06:03 Ответить
Ой а хто сьогодні жебрає? І що ********** не заходять? не весело зовсім? Кретин зелений!
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20.05.2020 14:35 Ответить
Хорошая статья, своевременная.
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20.05.2020 15:35 Ответить
От якась замовна стаття.Ми неодмінно дізнаємось,хто її написав для Вовки.
А ось шматочок типу прес-конференції.(Думаю,той,хто першим випустить книгу з золотими цитатами Зеленського,непогано заробить).
Зеленський опублікував статтю в New York Times у рубриці "Думки" під заголовком "Я очікував війни. Я не очікував імпічменту Трампа чи пандемії" - Цензор.НЕТ 5065
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20.05.2020 15:46 Ответить
Новый анекдот:"Зеленский опубликовал статью". Какую статью, млять, он сформулировать свою мысль в одном предложении не в состоянии.
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20.05.2020 16:00 Ответить
Тупое , бездарное, самовлюбленное чмо!
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20.05.2020 16:03 Ответить
Есть анекдот, как в офицерском собрании загадывали загадки... После каждой загадки один генерал всё время выкрикивал "жопа!" Нет , генерал -говорили ему - другая отгадка...После энного раза... отчаявгись, генерал воскликнул : господа ! Ну неужели так трудно загадать загадку, что в ответе непременно жопа была ?!!! Даже не знаю: к чему я это сейчас вспомнил...
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20.05.2020 16:24 Ответить
👍

чтобы не сморозил преЗедент - все равно "жопа" получается!
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21.05.2020 01:58 Ответить
Мнение чье?
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20.05.2020 16:40 Ответить
"...команда, которую я привел, была полна умных, энергичных, способных и преданных своему делу людей." © Зе
Ок. Давайте згадаємо цих "умних" і т.п. людей:
- Руслан "Квартирний аферист" Стефанчук
- Богдан "Анал - табу" Яременко
- Микола "Нєдоносок" Тищенко
- Олександр "Мама любіт скорасть" Дубинський
- Юзік "Криворізький рєшала" Корявченков
- Роман Іванісов - гвалтівник
- Олена Копанчук і Сергій Литвиненко - кнопкодави
- Євген "Продай собаку - заплати за комуналку" Брагар
- Олексій "Самокатник" Гончарук
- Давид "Дайош воду в Крим!" Арахамія
- Сергій "Обісцяний сепар" Сивохо
- Макс "Українофоб" Бужанський
- та інша гидота.
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20.05.2020 17:02 Ответить
Нитік.
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20.05.2020 19:18 Ответить
Сссикло.
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20.05.2020 19:20 Ответить
Но когда я оглядываюсь назад на свой первый год в должности в преддверии второго, у меня есть надежда. Вместе мы сделаем мир - и Украину - лучшим местом", - подытоживает глава государства.- на его первый год в должности смотри и народ Украины ,и взгляд у народа видит .что Украина становится еще худшим местом,чем была до этого года...
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20.05.2020 19:23 Ответить
НУ ТАК РАЗ В ПРОШЕДШЕМ ВРЕМЕНИ, ТО ПОРА СКЛАДЫВАТЬ ПОЛНОМОЧИЯ !?)
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20.05.2020 19:28 Ответить
Куда идёт усталый павлин?
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20.05.2020 20:18 Ответить
Не знал шо у смешного ануса интервью берут.
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20.05.2020 21:10 Ответить
Так никто ж и не брал! Сие есть "творчество" Мендель а на *********** маланское лобби скинулось.
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20.05.2020 21:56 Ответить
А что вообще мог ожидать полный даун , который баллотируясь на главную должность в стране , не потрудился выучить права и обязанности президента этой страны.
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20.05.2020 22:20 Ответить
На сегоднешнем шоу, - "я занимаюсь строительством" (прямо представил ЭТО на грейдере)...
Я анимаюсь короновирус (это ничтожество, недоучившийся урист, - изобритает вакцину против covid-19).... Зебилы, чтоб вам пусто было...
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20.05.2020 23:01 Ответить
зелене лайно знає англійську???? Він рідною маскавскаю ледве нормально видає думки, а тут на інгліш???
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20.05.2020 23:24 Ответить
Чмошник ти гундосий -а не Президент!
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21.05.2020 00:03 Ответить
Из воспоминаний члена Государственного комитета обороны А.И.Микояна, сопровождавшего Сталина в его "поездке на фронт":

"...Сам Сталин был не очень-то храброго десятка. Ведь это невозможное дело: Верховный Главнокомандующий ни разу не выезжал на фронт!

Впрочем, один раз поехал. Отвлекусь от основного текста ради этого эпизода. Зная, что это выглядит неприлично, однажды, когда немцы уже отступили от Москвы, поехал на машине, бронированном "Паккарде", по Минскому шоссе, поскольку оно использовалось нашими войсками и мин там уже не было. Хотел, видно, чтобы по армии прошел слух о том, что Сталин выезжал на фронт. Однако не доехал до фронта, может быть, около пятидесяти или семидесяти километров. В условленном месте его встречали генералы (не помню кто, вроде Еременко). Конечно, отсоветовали ехать дальше - поняли по его вопросу, какой совет он хотел услышать. Да и ответственность никто не хотел брать на себя. Или вызвать неудовольствие его. Такой трус оказался, что опозорился на глазах у генералов, офицеров и солдат охраны. Захотел по большой нужде (может, тоже от страха? - не знаю), и спросил, не может ли быть заминирована местность в кустах возле дороги? Конечно, никто не захотел давать такой гарантии. Тогда Верховный Главнокомандующий на глазах у всех спустил брюки и сделал свое дело прямо на асфальте. На этом "знакомство с фронтом" было завершено и он уехал обратно в Москву".
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21.05.2020 00:46 Ответить
"До этого я был комедийным автором и продюсером; команда, которую я привел, была полна умных, энергичных, способных и преданных своему делу людей, но многим не хватало политического опыта." - серьезно? вовочка серьезно в школе поверил своему великому тезке, что государством может управлять любая кухарка?
а вот литературу вовочка в школе не любил и не учил. иначе помнил бы Крылова басню

"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит.
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета." -
Иносказательно о непрофессионализме - каждый должен делать только то, что он действительно умеет делать
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21.05.2020 01:51 Ответить
Дебил с манией величия.
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21.05.2020 02:57 Ответить
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21.05.2020 03:19 Ответить
Ух ти ж *** твою! Воно писати вміє!.. Зеленський опублікував статтю в New York Times у рубриці "Думки" під заголовком "Я очікував війни. Я не очікував імпічменту Трампа чи пандемії" - Цензор.НЕТ 892
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21.05.2020 06:12 Ответить
 
 