Зеленский опубликовал статью в New York Times в рубрике "Мнения" под заголовком "Я ожидал войны. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии"
Президент Владимир Зеленский опубликовал материал в издании New York Times, в котором он описывает свой первый год на посту главы государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью.
"Я никогда не думал, что президентство будет легкой задачей. До этого я был комедийным автором и продюсером; команда, которую я привел, была полна умных, энергичных, способных и преданных своему делу людей, но многим не хватало политического опыта. Мы возлагали большие надежды и были решительно настроены на улучшение нашей воюющей страны как дома, так и на мировой арене.
Потом случился прошедший год", - пишет Зеленский.
Далее президент Украины вспоминает историю с импичментом президента Трампа, которая была "неприятной" для него и отвлекла внимание Америки и международного сообщества от вопросов, которые имели наибольшее значение для Украины, превратив "нашу страну в историю о президенте Трампе".
Зеленский затрагивает тему войны с РФ на Донбассе, в результате которой "миллионы потеряли свои дома, десятки тысяч получили серьезные ранения и около 14 000 человек погибли". "Когда я вступил в должность, война была в тупике, и почти каждый день число ее жертв росло", - отмечает он.
Следующим важным вызовом глава государства называет пандемию COVID-19: "В Украине зарегистрировано более 19 000 случаев заболевания и, к сожалению, около 600 смертей. Мы были вынуждены реструктурировать наш бюджет, чтобы справиться с глобальным экономическим кризисом".
При этом Зеленский говорит, что среди всех этих вызовов и кризисов есть луч надежды - международное сотрудничество: "Это был и будет путь вперед".
Он отмечает, что его прошлогодний телефонный разговор с Трампом, спровоцировавший процедуру импичмента последнего, не повлиял на отношения Украины и США: "Мы получили военную помощь, в которой нуждались, чтобы продолжать обеспечивать независимость нашей страны. Мы пользуемся поддержкой как демократов, так и республиканцев, а также простых людей на всей территории Соединенных Штатов".
Глава государства отмечает, что дипломатия и диалог - единственные варианты в вопросе разрешения войны на Донбассе.
"Я поставил в приоритет возобновление встреч лидеров Германии, Франции, Украины и России для обсуждения мира. Мы возобновили диалог с Россией, и она вернула три корабля и 24 украинских моряка, захваченных годом ранее; произошло частичное разведение сил на Донбассе; обмен пленными позволил 131 украинцу вернуться домой", - отмечает Зеленский, добавляя, что Украине еще "понадобится дополнительная помощь от наших союзников, чтобы положить конец войне".
Президент Украины подчеркивает, что каким бы сильным ни было влияние нынешнего пандемического кризиса, который заставляет страны сосредоточиться на внутренних проблемах, "мы не должны терять огромный позитивный потенциал международного сотрудничества".
При этом он упоминает помощь Украины другим странам в борьбе с коронавирусом: "Украинские инженеры спроектировали и построили крупнейший в мире грузовой самолет, который доставлял медикаменты из Китая в Польшу, Францию, Германию и другие страны Евросоюза. В начале апреля мы отправили некоторых наших врачей в Италию. Их опыт в лечении пациентов там помог нам узнать о распространении болезни, что в настоящее время служит основой для наших собственных карантинных процедур и, в свою очередь, помогают спасать жизни здесь".
Зеленский отмечает и благодарит за помощь Украине другие страны, в числе которых США, Турция, ОАЭ. Он также высказывает надежду на скорое предоставление помощи от МВФ.
"Дорога к выздоровлению долгая. Война на Донбассе еще не окончена. Но когда я оглядываюсь назад на свой первый год в должности в преддверии второго, у меня есть надежда. Вместе мы сделаем мир - и Украину - лучшим местом", - подытоживает глава государства.
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Они захватили власть, разрушили огромную страну в центре Европы, а теперь пытаются оправдать зверские преступления демократией и сменой курса в Украине. Это афера, ничего, кроме грабежа, в Украине не происходило.
Будапешт, Киев, Вена. После сотен часов и месяцев исследований я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об импичменте Трампа, который не содержит никаких правонарушений со стороны Дональда Трампа.
Факты свидетельствуют, что коррупция в Украине была настолько обширной и ужасной, что президент был обязан просить о расследовании США - Украина. Импичмент - часть прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег Байдена и Порошенко в Украине выходят за всякие рамки. Также DNC (Национальный комитет Демократической партии США, - ред.) сговорились с Украиной уничтожить кандидата Трампа. Порошенко и его подельники прямо вмешивались в демократические выборы США, и за это они ответят сполна.
Вы можете поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний, но вы не можете подвергнуть сомнению веские документальные доказательства, которые предоставляет каждая непосредственная часть свидетеля этого расследования. Они использовали ресурсы Украины ради собственной выгоды. Они использовали Украину как дешевую страну для своих целей.
Из Украины было украдено и выведено за границу более 100 миллиардов долларов. Это больше, чем состояние Била Гейтса и Марка Цукурберга вместе взятых.
Пока верно одно- ермак упорно "продюсирует Украину"- подбирает актеров, пишет сценарий, находит финансирование на свой «фильм о мире». Рабочее названия этого фильма - «Нелегальный Консультативный совет действует». ермак думает, что снимает кино про войну типа российского фильма «Крым». За этот «фильм» про то, как украинцы примиряются с потерей Крыма и Донбасса, он хочет получить благословение самого гениального кинорежиссера россии михалкова и похвалу сурового путина. А козак- руководитель спецоперации по легализации сепаратистов Донбасса, выступает заказчиком это киношедевра ермака.
ермак зря путает политику и искусство. ермак не понимает разницы между войной и миром, между большой политикой и мелкой интригой с опытным противником, которая всегда ведет к поражению или предательству. Тем более он зря так спешит легализировать марионеток Кремля в Донбассе. Украинцы все помнят и видят. Избрание зеленского «своим» президентом Украины не сделало их слепыми и глухими. Более того, каждый день на линии фронта, которого не замечает ермак, гибнут люди. За годы этой войны в Украине появилось 15 тысяч могил солдат и офицеров, погибших на Донбасском фронте и десятки тысяч раненых. Такое не забывается десятилетиями.
А ермак упорно, не замечая сопротивления украинского общества, на свои деньги и за счет репутации президента зеленского, «снимает» вместе с кремлевскими продюсерами «фильм» о само предательстве и духовной слабости украинцев. И хочет заставить нас смотреть этот страшный сериал, фильм-издевательство над Украиной. Но у украинского общества уже есть негативный опыт, когда президент-олигарх порошенко пытался заставить Украину принять его позорные минские соглашения с путиным, легализирующие сепаратистов, и с этого ничего не получилось.
А ось шматочок типу прес-конференції.(Думаю,той,хто першим випустить книгу з золотими цитатами Зеленського,непогано заробить).
чтобы не сморозил преЗедент - все равно "жопа" получается!
Ок. Давайте згадаємо цих "умних" і т.п. людей:
- Руслан "Квартирний аферист" Стефанчук
- Богдан "Анал - табу" Яременко
- Микола "Нєдоносок" Тищенко
- Олександр "Мама любіт скорасть" Дубинський
- Юзік "Криворізький рєшала" Корявченков
- Роман Іванісов - гвалтівник
- Олена Копанчук і Сергій Литвиненко - кнопкодави
- Євген "Продай собаку - заплати за комуналку" Брагар
- Олексій "Самокатник" Гончарук
- Давид "Дайош воду в Крим!" Арахамія
- Сергій "Обісцяний сепар" Сивохо
- Макс "Українофоб" Бужанський
- та інша гидота.
Я анимаюсь короновирус (это ничтожество, недоучившийся урист, - изобритает вакцину против covid-19).... Зебилы, чтоб вам пусто было...
"...Сам Сталин был не очень-то храброго десятка. Ведь это невозможное дело: Верховный Главнокомандующий ни разу не выезжал на фронт!
Впрочем, один раз поехал. Отвлекусь от основного текста ради этого эпизода. Зная, что это выглядит неприлично, однажды, когда немцы уже отступили от Москвы, поехал на машине, бронированном "Паккарде", по Минскому шоссе, поскольку оно использовалось нашими войсками и мин там уже не было. Хотел, видно, чтобы по армии прошел слух о том, что Сталин выезжал на фронт. Однако не доехал до фронта, может быть, около пятидесяти или семидесяти километров. В условленном месте его встречали генералы (не помню кто, вроде Еременко). Конечно, отсоветовали ехать дальше - поняли по его вопросу, какой совет он хотел услышать. Да и ответственность никто не хотел брать на себя. Или вызвать неудовольствие его. Такой трус оказался, что опозорился на глазах у генералов, офицеров и солдат охраны. Захотел по большой нужде (может, тоже от страха? - не знаю), и спросил, не может ли быть заминирована местность в кустах возле дороги? Конечно, никто не захотел давать такой гарантии. Тогда Верховный Главнокомандующий на глазах у всех спустил брюки и сделал свое дело прямо на асфальте. На этом "знакомство с фронтом" было завершено и он уехал обратно в Москву".
а вот литературу вовочка в школе не любил и не учил. иначе помнил бы Крылова басню
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит.
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело все погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать совета." -
Иносказательно о непрофессионализме - каждый должен делать только то, что он действительно умеет делать