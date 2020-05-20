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Новости Год Зеленского
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Зеленский о Баканове: "Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было"

Зеленский о Баканове:

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ивана Баканова самым честным главой СБУ за все время существования ведомства, но признал, что ему может "чего-то не хватать" с точки зрения профессионализма и опыта.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

Президент отвечал на вопрос о том, почему внес в Раду законопроект, предлагающий засекретить декларации сотрудников СБУ.

"Иван Баканов ничего не боится. Все, что у него есть, было приобретено еще до политической карьеры, много лет назад, даже еще до того, как он стал работать в студии "Квартал 95" у него он был его дом, в котором он живет", — сказал Зеленский.

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"Мы действительно приятельствуем, я действительно уважаю порядочного человека. Я знаю, и вы это знаете, что такого честного и профессионального ... может, с точки зрения профессионализма и опыта чего-то не хватает Баканову. Но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы СБУ в Украине никогда не было", — добавил он.

Президент подчеркнул, что считает, что информация об имуществе госслужащих должна быть доступна, "все должно быть открыто". Но глава СБУ, по его словам, предложил не разглашать часть информации о своих сотрудниках.

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"Иван Баканов сказал, что у него есть предложения по некотором людям, которые не могут показывать, потому что они являются Службой безопасности Украины. Они не могут показывать, где они живут. Давайте о этих отдельных людеях - давайте ваши предложения. Обсужу с Бакановым, обсужу с комитетом", — обратился Зеленский к журналистам.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) СБУ (19853) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+49
Такого брехливого президента як ти ще ніколи в Україні не було.
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20.05.2020 11:49
+47
Від брехні в Зелі аж ніздрі роздуваються ))))
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20.05.2020 11:48
+40
Боже,який кретин...
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20.05.2020 11:48
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Від брехні в Зелі аж ніздрі роздуваються ))))
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20.05.2020 11:48 Ответить
Боже,який кретин...
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20.05.2020 11:48 Ответить
Чуточку послушал, посмотрел и сделал вывод: надо удалять аденоиды либо в кривом роге, либо в Сан-Франциско, либо в Ухани, бо это гундосое воспринимать невозможно... если бубочка зассыт, надо звонить мамеримме и шота решать, потому что из-за аденоидов несет всякую херню, лишь бы хлебало не закрывалось... вот послушать покойного Энвера Ходжу или покойного Фиделя или покойного Чаушеску - песня! Зажигательная речь, захватывающий word flow и всё такое... а почему? Адениоды всему причина. Кроме того, в бубочкином случае, на ум давят. Ум надавленный...
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20.05.2020 12:03 Ответить
Просто он, в отличие от зелектората, знает - что такое репутационное направление в информационной войне, ведь его трактовку отдыха на Мальдивах лохторат до сих пор любит и не в состоянии сравнить с позорным "отдыхом" в Омане...
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20.05.2020 12:11 Ответить
Ой президенте починайте,дайте сльозу с махну з очей
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20.05.2020 11:49 Ответить
Такого брехливого президента як ти ще ніколи в Україні не було.
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20.05.2020 11:49 Ответить
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20.05.2020 11:57 Ответить
ненуашо, всё относительно...бубочка по себе меряет
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20.05.2020 11:49 Ответить
це він себе чи оточуючих переконує?
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20.05.2020 11:49 Ответить
біля вави апоздоли чістоти
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20.05.2020 11:50 Ответить
Аж сльози виступили))
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20.05.2020 11:50 Ответить
ХА-Ха-ХА
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20.05.2020 11:50 Ответить
Ось як би Баканов і тобі вибив зуб, було б дуже файно.
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20.05.2020 11:50 Ответить
Это у которого ни в каких списках не отмеченное поместье нашли?
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20.05.2020 11:50 Ответить
Этот зеленый мародерина уже просто ссыт в глаща своему быдлу
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20.05.2020 11:51 Ответить
Дно пробито
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20.05.2020 11:51 Ответить
как там про личное озеро? )))))))))
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20.05.2020 11:51 Ответить
любопытно, что сейчас испытывают службисты из Конторы, которые знают картинку изнутри..
наверняка, плюются и матерятся..
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20.05.2020 11:52 Ответить
Ржут,наверное,как ржали погранцы в прошлом году,когда нелох пообещал за две недели навести порядок на границе.Все прекрасно знают цену словам Зеленского.
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20.05.2020 12:05 Ответить
Зараз Бакан почне возносітся))
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20.05.2020 11:53 Ответить
Мабуть і пам'ятник буде
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20.05.2020 11:54 Ответить
Человек который дарит цветы Суркису - априори вор и предатель , а не честный человек
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20.05.2020 11:53 Ответить
Володимир Зеленський. - "Мой Баканов самых честных правил"
Стих:

А мой Баканов самых честных правил.

Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
.....................................................
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20.05.2020 11:53 Ответить
Клоун со сцены продолжает насмехаться над украинцами. И кто-то ему даже верит.
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20.05.2020 11:54 Ответить
И даже ставят заезженную пластинку "Боже Царя Храни!"
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20.05.2020 12:09 Ответить
ну наконец то ...дождались
Зеленский о Баканове: "Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было" - Цензор.НЕТ 2554
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20.05.2020 11:54 Ответить
Случай на школьном собрании:
- Ваш сын попался за курением марихуаны.
Отец:
- Он сказал, где взял её?
- У своего лучшего друга.
Отец, утирая слезы:
- Он правда так сказал?
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20.05.2020 11:56 Ответить
Судя по тому как Баканов реагирует на чертей типа дубинского и гордона, пре-ЗЕ немного лукавит......
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20.05.2020 11:54 Ответить
верим верим . давай жги дальше
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20.05.2020 11:54 Ответить
Не ворует - значит уже герой??? А может на первом месте должен стоять профессионализм?
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20.05.2020 11:56 Ответить
Профессионалов никто не обещал... Обещали новых людей
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20.05.2020 11:58 Ответить
ваш пес не прокусает ?

не бойтесь он старый и беззубый

а зачем держите ?

ест мало
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20.05.2020 11:59 Ответить
Но это же не "кум", не "военный товарищ"....

Друг детства президента Владимира Зеленского. Они жили в одном подъезде, учились в одной школе, а позже - в Криворожском экономическом институте КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Зеленский - на юриста, Баканов - на ревизора. (с)
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20.05.2020 11:56 Ответить
це однаково, якби в нього спитали: яка найдебільніша гумористична студія в Україні?
а він би відповів: зате наш серіал "Свати" навіть в росії дивляться!
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20.05.2020 11:58 Ответить
...слова не нужны...
Зеленский о Баканове: "Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было" - Цензор.НЕТ 5337
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20.05.2020 11:59 Ответить
Честный .а вокруг него одни коррупционеры,а коррупционер это потенциальный предатель государства,я сомневаюсь .что коррупционер почуяв бяду побежит прятаться в ЕС не зная их языка и под их убийственный закон про коррупцию,скорее свалит в Московию ,где его выжмут и выселят предателя в одну из колоний Московии.
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20.05.2020 12:01 Ответить
Наверно потому, что он закрыл уголовные дела на известных "представителей" Лугандона?
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20.05.2020 12:02 Ответить
Уникальный глава! Его тесть тусуется на кацапских сайтах с колорадскими ленточками!
Да, такого типа еще не было .....
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20.05.2020 12:03 Ответить
Зеленський про Баканова: "Такого чесного глави СБУ в Україні ніколи не було" - Цензор.НЕТ 1147
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20.05.2020 12:39 Ответить
Какой же он глава сбу ! Пионервожатый !
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20.05.2020 12:03 Ответить
Вчора писали що представник СБУ "по особо важним делам" хабарі вже зерном бере, так скоро оскотиняться що труси забирати будуть. Нічого вам не нагадуе, не?
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20.05.2020 12:10 Ответить
Трусы Новая почта забирает, по интерне магазину закажете двое трусов,а третьи труселя надо отдавать за пересылку. Новой почте
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20.05.2020 12:13 Ответить
Та да цирк шапіто та "Свадьба у малинівці" в одному флаконі
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20.05.2020 12:21 Ответить
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20.05.2020 12:34 Ответить
ржу, немагу
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20.05.2020 12:44 Ответить
Фотка зачетная, Баканов раз в 5 больше карлика.
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20.05.2020 13:28 Ответить
Настолько проффесионального сбушника еще не было. Обянть бубочку и плакать. За год прошел ускоренные курсы и стал самым лючшим сбушником в истории.
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20.05.2020 13:42 Ответить
Вся эта шобла боится путина.
Им уже позвонили и сказали, власть у вас не долгая, сделаем кердык. А им кердык не нужен, один хочет выступать в кремлёвском дворце, другой снимать фильмы с козаком, все они хотят дружить с агрессором.
Трусливые они бендюхи.
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20.05.2020 13:45 Ответить
Коли чесний Баканов будував собі дачу, його нинішні підлеглі воювали і гинули на фронті.
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20.05.2020 13:49 Ответить
Последнее Дно преодолели дальше некуда типа АД а постучали снизу
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20.05.2020 21:36 Ответить
 
 