Зеленский о Баканове: "Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ивана Баканова самым честным главой СБУ за все время существования ведомства, но признал, что ему может "чего-то не хватать" с точки зрения профессионализма и опыта.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

Президент отвечал на вопрос о том, почему внес в Раду законопроект, предлагающий засекретить декларации сотрудников СБУ.

"Иван Баканов ничего не боится. Все, что у него есть, было приобретено еще до политической карьеры, много лет назад, даже еще до того, как он стал работать в студии "Квартал 95" у него он был его дом, в котором он живет", — сказал Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Любі друзі" Зеленского. Элитная коррупция президента. ВИДЕО

"Мы действительно приятельствуем, я действительно уважаю порядочного человека. Я знаю, и вы это знаете, что такого честного и профессионального ... может, с точки зрения профессионализма и опыта чего-то не хватает Баканову. Но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы СБУ в Украине никогда не было", — добавил он.

Президент подчеркнул, что считает, что информация об имуществе госслужащих должна быть доступна, "все должно быть открыто". Но глава СБУ, по его словам, предложил не разглашать часть информации о своих сотрудниках.

Также на Цензор.НЕТ: Друг Зеленского, глава СБУ, блокирует ключевую экспертизу НАБУ по "Приватбанку", - экс-генпрокурор Рябошапка

"Иван Баканов сказал, что у него есть предложения по некотором людям, которые не могут показывать, потому что они являются Службой безопасности Украины. Они не могут показывать, где они живут. Давайте о этих отдельных людеях - давайте ваши предложения. Обсужу с Бакановым, обсужу с комитетом", — обратился Зеленский к журналистам.