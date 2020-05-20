Зеленский о Баканове: "Такого честного главы СБУ в Украине никогда не было"
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ивана Баканова самым честным главой СБУ за все время существования ведомства, но признал, что ему может "чего-то не хватать" с точки зрения профессионализма и опыта.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.
Президент отвечал на вопрос о том, почему внес в Раду законопроект, предлагающий засекретить декларации сотрудников СБУ.
"Иван Баканов ничего не боится. Все, что у него есть, было приобретено еще до политической карьеры, много лет назад, даже еще до того, как он стал работать в студии "Квартал 95" у него он был его дом, в котором он живет", — сказал Зеленский.
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"Мы действительно приятельствуем, я действительно уважаю порядочного человека. Я знаю, и вы это знаете, что такого честного и профессионального ... может, с точки зрения профессионализма и опыта чего-то не хватает Баканову. Но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы СБУ в Украине никогда не было", — добавил он.
Президент подчеркнул, что считает, что информация об имуществе госслужащих должна быть доступна, "все должно быть открыто". Но глава СБУ, по его словам, предложил не разглашать часть информации о своих сотрудниках.
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"Иван Баканов сказал, что у него есть предложения по некотором людям, которые не могут показывать, потому что они являются Службой безопасности Украины. Они не могут показывать, где они живут. Давайте о этих отдельных людеях - давайте ваши предложения. Обсужу с Бакановым, обсужу с комитетом", — обратился Зеленский к журналистам.
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наверняка, плюются и матерятся..
Стих:
А мой Баканов самых честных правил.
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
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- Ваш сын попался за курением марихуаны.
Отец:
- Он сказал, где взял её?
- У своего лучшего друга.
Отец, утирая слезы:
- Он правда так сказал?
не бойтесь он старый и беззубый
а зачем держите ?
ест мало
Друг детства президента Владимира Зеленского. Они жили в одном подъезде, учились в одной школе, а позже - в Криворожском экономическом институте КНЭУ имени Вадима Гетьмана, Зеленский - на юриста, Баканов - на ревизора. (с)
а він би відповів: зате наш серіал "Свати" навіть в росії дивляться!
Да, такого типа еще не было .....
Им уже позвонили и сказали, власть у вас не долгая, сделаем кердык. А им кердык не нужен, один хочет выступать в кремлёвском дворце, другой снимать фильмы с козаком, все они хотят дружить с агрессором.
Трусливые они бендюхи.