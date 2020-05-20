Зеленский о деле Гандзюк: Мы знаем, кто заказал. Эти люди обязательно сядут в тюрьму

Убийцы Екатерины Гандзюк находятся в заключении, а заказчики убийства скоро сядут в тюрьму

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, о расследовании убийства Екатерины Гандзюк и опасения активистов, что дело сливают, передает Цензор.НЕТ.

"Кто убил Екатерину Гандзюк? За мою каденцию люди, которые убили посажены. Есть вопрос, кто заказал? У нас есть ответы. Мы знаем, кто заказал. Сейчас это дело полностью передано в суд. И суд, я уверен, даст справедливый приговор и заказчики, не заказчик, а заказчики, сядут за решетку. Остался последний шаг – это суд. Суд должен быть независимым и предоставить независимый приговор. Давить на суд не можем, но будем делать все, чтобы все было действительно справедливо и эти люди обязательно сядут в тюрьму", - заявил Зеленский.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

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21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В тот же день активисты провели акции протеста с требованием продолжить расследование.