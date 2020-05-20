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Новости Год Зеленского
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Зеленский об увольнении Нефьодова: Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки и едет контрабанда

Зеленский об увольнении Нефьодова: Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки и едет контрабанда

Президент Зеленский заявил, что на таможне не исчезла коррупция, потому он и уволил Максима Нефьодова с поста главы Государственной таможенной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки. Нормальный человек, но едет контрабанда. Он красивый, симпатичный, профессиональный - маловато", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, он предлагал Нефьодову на время борьбы с контрабандой сменить законодательство для борьбы с контрабандой.

"Я ему предлагал, "давай на время борьбы с контрабандой сменим законодательство так, чтобы наши военные, служба безопасности, отдельные отряды, который зайдут на таможню и полностью остановят контрабанду". Нет, мы все сделаем сами". Результат - минус десятки миллиардов гривен порога. Где брать эти средства? Так что делать с Максом?" - подчеркнул президент.

Однако Зеленский хочет, чтобы Нефьодов работал в Офисе Президента и вел проекты, которые он может довести до конца.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Также читайте: Увольнения Рябошапки, Верланова и Нефьодова говорят о начале реванша в Украине, а реформы находятся под угрозой, - эксперт Atlantic Council

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) увольнение (2674) Нефьодов Максим (236) Государственная таможенная служба (163)


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Топ комментарии
+7
Какое же оно тупое, мама дорогая. Зебилы, сколько лет своей жизни вы готовы потратить на эксперименты этого идиота?
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20.05.2020 12:03
+5
Так в том-то и дело, что зебилы плакали, кололись, но продолжали любить Голобородько.
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20.05.2020 12:05
+3
"Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки."- демонстрація імпотентності. То, Макса зняли аби таможя продовжила брати хабарі?
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20.05.2020 12:08
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Буде працевлаштовувати всяких без аналітичного мислення. Це ДНО!
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20.05.2020 11:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4qcPopWKJlQ НАЙК БОРЗОВ - ЛОШАДКА
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20.05.2020 11:59 Ответить
Так всюди у нас дають та беруть ...- у чому НОВИНА
Схеми та мутняки ПРОЦВІТАЮТЬ... Президент не бреше...
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20.05.2020 11:59 Ответить
А что, после увольнения Нефедова что-то изменилось в плане взяток и конрабаса?! Так зачем было снимать "новое лицо" и возвращать "старые морды", со времен Кравчука/Кучмы на таможне орудующих?!
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20.05.2020 12:39 Ответить
Так и будут брать дальше! Тогда кого менять? вот в чем вопрос????
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20.05.2020 12:01 Ответить
краще би мовчало рейтінг вже в унітазі треба тільки змити
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20.05.2020 12:02 Ответить
Так в том-то и дело, что зебилы плакали, кололись, но продолжали любить Голобородько.
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20.05.2020 12:05 Ответить
Какое же оно тупое, мама дорогая. Зебилы, сколько лет своей жизни вы готовы потратить на эксперименты этого идиота?
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20.05.2020 12:03 Ответить
"Он красивый, симпатичный, профессиональный Источник: https://censor.net/n3196726" Я конечно хренею с критериев отбора министров....
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20.05.2020 12:07 Ответить
"Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки."- демонстрація імпотентності. То, Макса зняли аби таможя продовжила брати хабарі?
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20.05.2020 12:08 Ответить
"Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки. Нормальный человек, но едет контрабанда. Он красивый, симпатичный, профессиональный - маловато" - это диагноз и приговор презику нашему , профессионально маловатому!
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20.05.2020 12:14 Ответить
Не оправдал доверия партии....
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20.05.2020 12:18 Ответить
ага, заносили взятки и все мимо нормального человека. а нормальный человек закрывал глаза на нарушения, но он же нормальный...
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20.05.2020 12:28 Ответить
если он профессиональный, почему контрабанда. или он профессионал зарплату получать
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20.05.2020 12:30 Ответить
непонятно, какая задача у гл.таможенника (формулировка) и как он ее будет выполнять (план конкретных действий).
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20.05.2020 12:39 Ответить
в украине вообще никто никого не инструктирует. почему? отвечать же все равно за результат всем придется.
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20.05.2020 12:47 Ответить
военные, сбу, отдельные отряды на таможне?
что за бред он несет? это не их функции
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20.05.2020 12:56 Ответить
Хунвенбины, короче. С палками.
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20.05.2020 13:39 Ответить
 
 