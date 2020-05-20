Зеленский об увольнении Нефьодова: Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки и едет контрабанда
Президент Зеленский заявил, что на таможне не исчезла коррупция, потому он и уволил Максима Нефьодова с поста главы Государственной таможенной службы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.
"Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки. Нормальный человек, но едет контрабанда. Он красивый, симпатичный, профессиональный - маловато", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, он предлагал Нефьодову на время борьбы с контрабандой сменить законодательство для борьбы с контрабандой.
"Я ему предлагал, "давай на время борьбы с контрабандой сменим законодательство так, чтобы наши военные, служба безопасности, отдельные отряды, который зайдут на таможню и полностью остановят контрабанду". Нет, мы все сделаем сами". Результат - минус десятки миллиардов гривен порога. Где брать эти средства? Так что делать с Максом?" - подчеркнул президент.
Однако Зеленский хочет, чтобы Нефьодов работал в Офисе Президента и вел проекты, которые он может довести до конца.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.
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Схеми та мутняки ПРОЦВІТАЮТЬ... Президент не бреше...
что за бред он несет? это не их функции