Зеленский об увольнении Нефьодова: Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки и едет контрабанда

Президент Зеленский заявил, что на таможне не исчезла коррупция, потому он и уволил Максима Нефьодова с поста главы Государственной таможенной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки. Нормальный человек, но едет контрабанда. Он красивый, симпатичный, профессиональный - маловато", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, он предлагал Нефьодову на время борьбы с контрабандой сменить законодательство для борьбы с контрабандой.

"Я ему предлагал, "давай на время борьбы с контрабандой сменим законодательство так, чтобы наши военные, служба безопасности, отдельные отряды, который зайдут на таможню и полностью остановят контрабанду". Нет, мы все сделаем сами". Результат - минус десятки миллиардов гривен порога. Где брать эти средства? Так что делать с Максом?" - подчеркнул президент.

Однако Зеленский хочет, чтобы Нефьодов работал в Офисе Президента и вел проекты, которые он может довести до конца.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

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