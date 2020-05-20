В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 51 человека, зафиксировано два летальных случая, - Кличко. ИНФОГРАФИКА

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 51 человека. Два человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 51 человека. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 54 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Так, среди заболевших: 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и 3 девочки - девяти, двенадцати и шестнадцати лет. А также 19 мужчин от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от 8 месяцев до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

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"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 13 больных, в Подольском - 6. По 5 случаев в Святошинском и Дарницком районах столицы", - добавил мэр Киева.

Вместе с тем, по словам Виталия Кличко, выздоровели за минувшие сутки 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

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