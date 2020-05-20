Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал с доставкой в Украину средств защиты от коронавируса самолетами "Мрия".
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.
""Мрии" две, которые прилетели, что был какой-то там скандал, о чем они говорят? Две "Мрии". Одну оплатил НАК "Нафтогаз" - полностью государственные деньги. Вторую оплачивал бизнес. Да, бизнес. Заполняли какие-то магазины, чтобы что-то было в магазинах. И там часть гуманитарного груза была в этой "Мрие", который был передан в наши больницы", — сказал Зеленский.
По словам президента, для доставки средств защиты в Украину пришлось переоборудовать пассажирские самолеты в грузовые.
"Десятки самолетов коммерческой авиакомпании, которые мы приводили к себе — силой мы снимали кресла в их пассажирских самолетах и переделали, потому что нет столько в государстве грузовых самолетов", — сказал Зеленский.
Читайте на Цензор.НЕТ: Возможно, мы допустили ошибку не сказав, что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, - Тимошенко
Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Самолет встречал президент Владимир Зеленский.
29 апреля журналистка Валерия Егошина заявила, что этим рейсом доставили в Украину груз не для больниц и аптек, а для продажи в сети "Эпицентр".
30 апреля компания "Эпицентр" заявила, что оплатила авиарейс "Мрии" из Китая.
5 мая заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что не сказать о наличии на борту "Мрии" как коммерческого, так и гуманитарного груза было ошибкой.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І товари Мрія доставила для Епіцентру Гереги, отже ти знову брешеш.
Это как? Она в природе одна!!! т.е. или дна дважды, или у кого-то двоится. Как-то так.
Решение пожертвовать деньги, это было самостоятельно (и наверняка не бескорыстное) решение хозяйствующего субъекта!!!
Воно намеле шо попало, а пиарщикам потом опять клепать очередной "компромат" на Порошенка, шоб хоть как-то перебить медиашум... ...
(Подлиє боярє нє докладивают царю,мутят что-то за спіной !)
Если нету ЧС, то это заявление = прямая дорожка в заведение на Дегтярева стрит, корпус намба ван, подвал ниже от памятника Членину.
такую страну.
которая обосралась о всем.
мне пофигг мрии и аны, когда даже трамп обосрался.
че мне аэс-ы, если их останавливают, че мне самолеты, если они возят н е нашим медикам грузы, че мне "ивл если они не помогают больным - че?"
Был бы жирный крест на карьере. А у нас - "сделают ещё раз"
Зе - это среднестатистический тупой и необразованный 73 процентный обитатель нашей страны с уничтоженной системой образования.
Он даже тупее енакиевского овоща
Тупая кукла в руках олигархата