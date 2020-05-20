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Новости Год Зеленского
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Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский

Две

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал с доставкой в Украину средств защиты от коронавируса самолетами "Мрия".

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

""Мрии" две, которые прилетели, что был какой-то там скандал, о чем они говорят? Две "Мрии". Одну оплатил НАК "Нафтогаз" - полностью государственные деньги. Вторую оплачивал бизнес. Да, бизнес. Заполняли какие-то магазины, чтобы что-то было в магазинах. И там часть гуманитарного груза была в этой "Мрие", который был передан в наши больницы", — сказал Зеленский.

По словам президента, для доставки средств защиты в Украину пришлось переоборудовать пассажирские самолеты в грузовые.

"Десятки самолетов коммерческой авиакомпании, которые мы приводили к себе — силой мы снимали кресла в их пассажирских самолетах и переделали, потому что нет столько в государстве грузовых самолетов", — сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Возможно, мы допустили ошибку не сказав, что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, - Тимошенко

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Самолет встречал президент Владимир Зеленский.

29 апреля журналистка Валерия Егошина заявила, что этим рейсом доставили в Украину груз не для больниц и аптек, а для продажи в сети "Эпицентр".

30 апреля компания "Эпицентр" заявила, что оплатила авиарейс "Мрии" из Китая.

5 мая заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что не сказать о наличии на борту "Мрии" как коммерческого, так и гуманитарного груза было ошибкой.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Эпицентр (36) Мрия (69) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+34
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 9009
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20.05.2020 12:23
+22
скандал ? какой скандал ? не а , не видел и не слышал
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 5940
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20.05.2020 12:22
+21
Это он он о его "гумпомощи" бедному гереге?
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20.05.2020 12:21
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Это он он о его "гумпомощи" бедному гереге?
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20.05.2020 12:21 Ответить
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 2405
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20.05.2020 12:42 Ответить
((я не моника - мало шо пишут - врут они все ))))
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20.05.2020 12:21 Ответить
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 9009
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20.05.2020 12:23 Ответить
Ты красавец и немного похож.
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20.05.2020 12:37 Ответить
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 8600
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20.05.2020 12:47 Ответить
вава ты упоролся или как рекламу сети эписентр ты сделал и шо ты там звездел или твой охфис совсем плох нашь скоморох стал косит под витю под чей халтий лазил языком
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20.05.2020 12:21 Ответить
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 2439
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20.05.2020 12:22 Ответить
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 1613
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20.05.2020 12:44 Ответить
скандал ? какой скандал ? не а , не видел и не слышал
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 5940
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20.05.2020 12:22 Ответить
сержант Зе-билко
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20.05.2020 12:27 Ответить
Валодя, Мрія виготовлена лише в одному екземплярі. Ти знову брешеш.
І товари Мрія доставила для Епіцентру Гереги, отже ти знову брешеш.
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20.05.2020 12:23 Ответить
Две "Мрии".

Это как? Она в природе одна!!! т.е. или дна дважды, или у кого-то двоится. Как-то так.
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20.05.2020 12:25 Ответить
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 3497
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20.05.2020 12:25 Ответить
"Две (?!!) Мрии" - він невиліковний. Не пресуха, а суцільна ганьба на весь світ! За що Україні ОЦЕ?
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20.05.2020 12:26 Ответить
Кокса обдолбался когда встречал Мрию, начало двоиться в глазах вот он и решил, что у нас две Мрии.
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20.05.2020 13:14 Ответить
какой такой скандал??? хде я ??? ))))
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20.05.2020 12:26 Ответить
Забули ще одне питання: "Хто я?" Таке враження що його тримають на чомусь важкому
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20.05.2020 14:17 Ответить
В 1812 после разгрома на Бородинском поле,сдал Москву, оставив вдоль дорог умирать 30 000 раненых солдат написал царю письмо о своей Великой победе над Наполеоном! Царь знал придурковатого Кутузова и покрутил у виска! Но с тех пор отмечается Великая победа русского оружия! Этот кажется наследник одноглазого, тоже "ссы в глаза"!!!
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20.05.2020 12:27 Ответить
у одноглазого хватало смелости ходить в бой и лазить на стены крепостей - у вавия 1го только под охраной орать что он не лох и воевать с Женщинами
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20.05.2020 12:29 Ответить
не думаю что лазил, ибо антиколорадос пишет что оно только мальчиков в палатке принимало
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20.05.2020 12:46 Ответить
квартальный сцыт в глаза своим избирателям
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20.05.2020 12:30 Ответить
Нафтогаз может и гос. предприятие, только вот деньги как бы не государственные - это отдельный субъект хозяйствования, который самостоятельно определяет куда платить/отдавать деньги. И деньги эти к бюджету и Зеленскому никакого отношения не имеют.
Решение пожертвовать деньги, это было самостоятельно (и наверняка не бескорыстное) решение хозяйствующего субъекта!!!
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20.05.2020 12:31 Ответить
100%
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20.05.2020 12:34 Ответить
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 3230
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20.05.2020 12:32 Ответить
что то где то как то было. какие то самолеты что то привезли. Какой скандал? Где я вообще?
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20.05.2020 12:33 Ответить
В Украине одна Мрия, и она о том, что бы преЗЕдент свалил куда нибудь подальше...
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20.05.2020 12:33 Ответить
Нельзя без бумажки эту обезьяну выпускать на люди...
Воно намеле шо попало, а пиарщикам потом опять клепать очередной "компромат" на Порошенка, шоб хоть как-то перебить медиашум... ...
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20.05.2020 12:33 Ответить
мародерина зеленая!
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20.05.2020 12:35 Ответить
Т. е Зеленски прямо признал, что встречал коммерческий груз! Так может в этом и есть его работа? Встречать в Борисполе грузовые самолеты?
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20.05.2020 12:36 Ответить
Не две "Мрии", а одна "Мрия"(всего) сделала два рейса.
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20.05.2020 12:36 Ответить
В глазах двоится от передоза ?
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20.05.2020 13:00 Ответить
Какой-такой скандал-****** ?
(Подлиє боярє нє докладивают царю,мутят что-то за спіной !)
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20.05.2020 12:37 Ответить
"Десятки самолетов коммерческой авиакомпании, которые мы приводили к себе - силой мы снимали кресла в их пассажирских самолетах и переделали, потому что нет столько в государстве грузовых самолетов", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net/n3196735\\\\\\\\\\\\\\\

Если нету ЧС, то это заявление = прямая дорожка в заведение на Дегтярева стрит, корпус намба ван, подвал ниже от памятника Членину.
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20.05.2020 12:44 Ответить
В стране 18 ил-76, более 50 ан 26, 7 русланов, плюс всякие ан 22, ан 32, мрии, ан 70, ан 74, и тд. Как нечем груз перевезти?
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20.05.2020 19:49 Ответить
я. ****
такую страну.
которая обосралась о всем.
мне пофигг мрии и аны, когда даже трамп обосрался.
че мне аэс-ы, если их останавливают, че мне самолеты, если они возят н е нашим медикам грузы, че мне "ивл если они не помогают больным - че?"
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20.05.2020 20:02 Ответить
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 7727
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20.05.2020 12:44 Ответить
Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский - Цензор.НЕТ 1391
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20.05.2020 12:45 Ответить
какой скандал? где я? кто я?
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20.05.2020 12:57 Ответить
Он с ****** живет в параллельной реальности.
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20.05.2020 13:02 Ответить
В нормальной стране, только за:"Десятки літаків комерційної авіакомпанії, які ми приводили до себе - силою ми знімали ..."
Был бы жирный крест на карьере. А у нас - "сделают ещё раз"
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20.05.2020 13:07 Ответить
Розумна людина ніколи не пояснить ідіоту, що воно ідіот саме тому, що воно є ідіотом... А цей найвеличніший хоч щось розуміє (окрім того, що кришку піаніни треба кріпити надійно)?
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20.05.2020 13:09 Ответить
У нас одна мрия
Зе - это среднестатистический тупой и необразованный 73 процентный обитатель нашей страны с уничтоженной системой образования.

Он даже тупее енакиевского овоща

Тупая кукла в руках олигархата
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20.05.2020 13:14 Ответить
А когда Нелох успел достроить вторую Мрию? Что-то упустил такой грандиозный успех.
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20.05.2020 13:31 Ответить
Дебил Урод и Дегенерат что то пропустил
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20.05.2020 21:32 Ответить
 
 