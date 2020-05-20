Две "Мрии" привезли товары первой необходимости, о каком скандале они говорят? - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал с доставкой в Украину средств защиты от коронавируса самолетами "Мрия".

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

""Мрии" две, которые прилетели, что был какой-то там скандал, о чем они говорят? Две "Мрии". Одну оплатил НАК "Нафтогаз" - полностью государственные деньги. Вторую оплачивал бизнес. Да, бизнес. Заполняли какие-то магазины, чтобы что-то было в магазинах. И там часть гуманитарного груза была в этой "Мрие", который был передан в наши больницы", — сказал Зеленский.

По словам президента, для доставки средств защиты в Украину пришлось переоборудовать пассажирские самолеты в грузовые.

"Десятки самолетов коммерческой авиакомпании, которые мы приводили к себе — силой мы снимали кресла в их пассажирских самолетах и переделали, потому что нет столько в государстве грузовых самолетов", — сказал Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Возможно, мы допустили ошибку не сказав, что "Мрия" везет из Китая и гуманитарный, и коммерческий груз, - Тимошенко

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Самолет встречал президент Владимир Зеленский.

29 апреля журналистка Валерия Егошина заявила, что этим рейсом доставили в Украину груз не для больниц и аптек, а для продажи в сети "Эпицентр".

30 апреля компания "Эпицентр" заявила, что оплатила авиарейс "Мрии" из Китая.

5 мая заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что не сказать о наличии на борту "Мрии" как коммерческого, так и гуманитарного груза было ошибкой.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ