Часть фракций требует на несколько дней перенести работу Верховной Рады "в режим комитетов" из-за больного коронавирусом нардепа Мейдича, - Качура

Часть фракций требует на несколько дней перенести работу Верховной Рады "в режим комитетов" в связи с тем, что нардеп от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел коронавирусом.

Об этом в Telegram написал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с тем, что депутат от "Батькивщины" заболел коронавирусом, часть фракций требует на несколько дней перенести работу Рады "в режим комитетов". Без пленарных заседаний. Кроме того, хотят, чтобы весь аграрный комитет отправили на обсервацию. Но такое решение опять парализует работу парламента", - отметил Качура.

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