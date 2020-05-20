Зеленский: Кабмин должен быть честным, а уже после стабильным. Менять министров будем сколько понадобится

Стабильное правительство с постоянными министрами не самое главное. Важно, чтобы его члены были честными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что раньше "стабильное правительство" было возможно из-за договоренностей партий внутри парламентской коалиции: "Партии договариваются. Это мои, ты их не трогаешь. А это мои, говорит другая партия, ты их не трогай".

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По словам Зеленского, Украине нужно честное правительство.

"Что такое стабильное правительство? Нам нужно честное правительство, и мы это будем делать. Сколько понадобится времени, сколько понадобится менять того или другого министра, столько и будем. Другого выхода нет", - подчеркнул президент.