РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8121 посетитель онлайн
Новости Год Зеленского
1 256 22

Зеленский: Кабмин должен быть честным, а уже после стабильным. Менять министров будем сколько понадобится

Зеленский: Кабмин должен быть честным, а уже после стабильным. Менять министров будем сколько понадобится

Стабильное правительство с постоянными министрами не самое главное. Важно, чтобы его члены были честными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что раньше "стабильное правительство" было возможно из-за договоренностей партий внутри парламентской коалиции: "Партии договариваются. Это мои, ты их не трогаешь. А это мои, говорит другая партия, ты их не трогай".

Читайте также: Одного президентского срока не хватит, - Зеленский

По словам Зеленского, Украине нужно честное правительство.

"Что такое стабильное правительство? Нам нужно честное правительство, и мы это будем делать. Сколько понадобится времени, сколько понадобится менять того или другого министра, столько и будем. Другого выхода нет", - подчеркнул президент. 

Зеленский Владимир (20224) Кабмин (14025)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Воно *******...
показать весь комментарий
20.05.2020 12:37
+6
Как может правительство с рейтингом одобрения около 10% управлять страной ?
показать весь комментарий
20.05.2020 12:38
+5
Зеленский: Кабмин должен быть честным, а уже после стабильным. Менять министров будем сколько понадобится - Цензор.НЕТ 5706
показать весь комментарий
20.05.2020 12:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Воно *******...
показать весь комментарий
20.05.2020 12:37 Ответить
Как может правительство с рейтингом одобрения около 10% управлять страной ?
показать весь комментарий
20.05.2020 12:38 Ответить
По зеленому! Наслідки всі бачать!
показать весь комментарий
20.05.2020 12:39 Ответить
Зеленский: Кабмин должен быть честным, а уже после стабильным. Менять министров будем сколько понадобится - Цензор.НЕТ 4251
показать весь комментарий
20.05.2020 12:38 Ответить
Оригинальный вы человек (с)
показать весь комментарий
20.05.2020 12:39 Ответить
Недарма в анекдотах Вовочка головний герой.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:40 Ответить
ага, должно быть все хорошо, а не все плохо.
как должно быть все знают, только сделано тобой ноль для этого.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:48 Ответить
Зеленский: Кабмин должен быть честным, а уже после стабильным. Менять министров будем сколько понадобится - Цензор.НЕТ 5706
показать весь комментарий
20.05.2020 12:50 Ответить
Уряд на самокатах вже був.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:52 Ответить
Отож-то й воно, що в тебе кругом-бігом, і одні члЄни, жодного нормального! Хто б ще тебе поміняв?
показать весь комментарий
20.05.2020 12:54 Ответить
перестановка в публичном доме
Зеленський: Кабмін має бути чесним, а вже потім стабільним. Міняти міністрів будемо скільки знадобиться - Цензор.НЕТ 6756
показать весь комментарий
20.05.2020 12:54 Ответить
Забув уточнити, стабільно хреновий.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:54 Ответить
Простой вопрос-пойдет ли профессионал в большим опытом работать в дурдом,в который Зеленский хочет превратить правительство? Конечно же нет, ни за какие деньги . Правительство должно быть патриотично настроено на одной национально-демократической платформе, туда обязательно должны входить политики. осуществляющие общее руководство, направляющие и контролирующие работу профессионалов. Людям без патриотических убеждений и морали в таком правительстве делать нечего.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:57 Ответить
Зачем тогда оно милованова убрало. Он же честно признался, что он дебил?
показать весь комментарий
20.05.2020 13:02 Ответить
Хоспати,какое же оно долбанутое на всю голову,безграмотное днище
показать весь комментарий
20.05.2020 13:03 Ответить
Правильно. Не будь как Путин.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:04 Ответить
Ду іст заібіст!
показать весь комментарий
20.05.2020 13:04 Ответить
Оно не президент, а инспектор отдела кадров, причем хреновый.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:43 Ответить
Менять одних дебилов на ещё больших дебилов!!
показать весь комментарий
20.05.2020 15:31 Ответить
Зеленський: Кабмін має бути чесним, а вже потім стабільним. Міняти міністрів будемо скільки знадобиться - Цензор.НЕТ 2607
показать весь комментарий
20.05.2020 16:36 Ответить
Він дійсно ідіот. Чесні непрофесіонали чесно знищують Україну.
показать весь комментарий
20.05.2020 19:22 Ответить
В Італії міняли уряд що півроку.
показать весь комментарий
20.05.2020 23:02 Ответить
 
 