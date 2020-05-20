Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей"
Президент Владимир Зеленский считает, что проходящую сейчас реформу вторичного звена оказания медицинской помощи следует пересмотреть.
Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.
"Если все психиатрические больницы и тубдиспансеры, если они выходят с забастовками, что их закрывают - ну это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей. Она точно не для врачей. Она ни для кого. Поэтому и надо ее пересматривать", - сказал Зеленский.
Президент считает закрытие психбольниц и туберкулезных диспансеров недопустимым.
"Как это - просто вы закрыли тубдиспансер или закрываете психиатрические больницы? Так ты открой одну. Скажи, пожалуйста: да, надо теперь ездить, но посмотрите, пожалуйста, это больница нового уровня. Нового уровня заработных плат, нового уровня условий - как для людей, так и для медиков. Медики же - они же тоже люди. Сделайте это, а потом закрывайте", - предложил он.
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Зеленский отметил определенные успехи в реформе первичного звена оказания медицинской помощи.
"Действительно, первичку сделали, и она очень неплохая, и там довольны медики первички. Но это не все медики", - сказал глава государства.
"COVID-19 - он показал: не получилось. Реформы не получилось. Давайте откровенно! Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание. И мы оказались просто голые, если можно так сказать... Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу", - добавил Зеленский.
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Давайте далее, ведь 73%-ый уже стал презедентом...
І про яку медреформу воно белькоче ? Адже зупинено не тільки головний принцип "гроші за пацієнтом",але й буденні раніше держзакупівлі ліків для тяжкохворих ,блокуються міністром Стєпановим!
08.05.20 10:51 https://censor.net/news/3194230/proschety_v_medreforme_byli_vyzvany_nedostatkom_finansirovaniya_sluga_naroda_radutskiyi.
Бубочка, хто з вас гроші вкрав? Питання риторичне
Ведь на самом деле яма ямой
И слава Богу, что нашелся умный человек (дай Бог ему здоровья), что остановил всю эту чушь, которая точно бы привела к термоядерному социальному взрыву.
ишак, а кто из вас умный - ты, зебил, крадуцкий или санитар в прямом смысле Степанов?
быдлу какая разница
Рано чи пізно ми прийдемо до повністю страхової медицини (теперішня реформа передбачає урізаний її варіант), і тоді все своє лікування кожний буде оплачувати сам - через страховий поліс чи з кишені - як кому буде завгодно.
Це питання фінансове - якщо б у нас було достатньо грошей на всіх, ми б жили вже при комунізмі. Але навіть не всі бельгійці мають гроші на всі медичні послуги.