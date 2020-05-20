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Новости Год Зеленского
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Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей"

Зеленский о медреформе:

Президент Владимир Зеленский считает, что проходящую сейчас реформу вторичного звена оказания медицинской помощи следует пересмотреть.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Если все психиатрические больницы и тубдиспансеры, если они выходят с забастовками, что их закрывают - ну это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей. Она точно не для врачей. Она ни для кого. Поэтому и надо ее пересматривать", - сказал Зеленский.

Президент считает закрытие психбольниц и туберкулезных диспансеров недопустимым.

"Как это - просто вы закрыли тубдиспансер или закрываете психиатрические больницы? Так ты открой одну. Скажи, пожалуйста: да, надо теперь ездить, но посмотрите, пожалуйста, это больница нового уровня. Нового уровня заработных плат, нового уровня условий - как для людей, так и для медиков. Медики же - они же тоже люди. Сделайте это, а потом закрывайте", - предложил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вариант корректировки второго этапа медреформы будет представлен через несколько дней, - Степанов

Зеленский отметил определенные успехи в реформе первичного звена оказания медицинской помощи.

"Действительно, первичку сделали, и она очень неплохая, и там довольны медики первички. Но это не все медики", - сказал глава государства.

"COVID-19 - он показал: не получилось. Реформы не получилось. Давайте откровенно! Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимание. И мы оказались просто голые, если можно так сказать... Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу", - добавил Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Киевские и Львовские врачи протестуют против сокращения психиатрической службы в Украине. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) медреформа (122)


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Топ комментарии
+29
опа ваий стал разбираться в медицине - во мля много станочнег
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20.05.2020 12:39
+26
...чего еще можно ожидать от скомороха
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 3522
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20.05.2020 12:42
+23
ну не 3.14дор ? я за часів "бариг і мародерів" майже отримав лікування свого гепатиту ц став в чергу яка потрохи але просувалася. до поки не прийщла зелена команда і все розхерячила і мені лікарь сказала "ліків нема але ти тримайся"
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20.05.2020 12:41
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Правила форума Совет форумчан
опа ваий стал разбираться в медицине - во мля много станочнег
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20.05.2020 12:39 Ответить
Та да, намагаюсь пригадати шось таке про Пороха і не можу.
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20.05.2020 12:51 Ответить
"Я від Порошенка відрізняюсь фізіологічно..."- (ц)
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20.05.2020 12:53 Ответить
Це помітно.
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20.05.2020 13:25 Ответить
ну що поробиш е в вави прутень немае в ньго його це з не робить бійця з Вавія 1шого
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20.05.2020 13:27 Ответить
зате зєбурєтка правильний: руйнує все, до чого дотягнуться шаловлівиє ручкі - йому дядя ху*ло за те канхвєтку дасть, ага
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20.05.2020 12:54 Ответить
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 6803
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20.05.2020 12:56 Ответить
Конечно разбирается! Разве не понятно, что принцип реформы "Деньги ходят за пациентом!" это против "людей" - админверхушки больниц! Деньги должны ходить "за руководителями больничных учреждений", а лечат там или калечат - НЕ ВАЖНО! "Люди" деньги получили и знают как их употребить!
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20.05.2020 13:03 Ответить
разумный ты наш!
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20.05.2020 13:21 Ответить
А че он без маски вещает???
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20.05.2020 12:40 Ответить
Як це без маски? Він у масці клоуна.
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20.05.2020 16:50 Ответить
для людей - это раздать всем бабло бесплатно. а в случае отсутствия бабла надо построить систему которая работает, а не мертва даже если это работало при ссср
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20.05.2020 12:41 Ответить
а не чего шо корона наступила раньше чем начался второй этап реформы и именно по этому и полный армагеддон - причинно следственные связь - это даже индейцу очевидно?
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20.05.2020 12:41 Ответить
иди уже в отставку, достал
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20.05.2020 12:41 Ответить
ну не 3.14дор ? я за часів "бариг і мародерів" майже отримав лікування свого гепатиту ц став в чергу яка потрохи але просувалася. до поки не прийщла зелена команда і все розхерячила і мені лікарь сказала "ліків нема але ти тримайся"
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20.05.2020 12:41 Ответить
Сочувствую, мне повезло, успел и мне просто в поликлинике выдали три упаковки эпклюзы, бесплатно. Ну разве зебилье это может оценить?
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20.05.2020 12:56 Ответить
Какой же тупой!это пздц!какое быдло могло за такое голосовать!
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20.05.2020 12:41 Ответить
прочитал - пациент владимир зеленский считает...
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20.05.2020 12:42 Ответить
Богомольско-откатная система - оце діло!
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20.05.2020 12:42 Ответить
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 8923
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20.05.2020 12:55 Ответить
...чего еще можно ожидать от скомороха
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 3522
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20.05.2020 12:42 Ответить
...до слез...
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 4077
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20.05.2020 12:53 Ответить
Он ничего не смог противопоставить 73%, они уверенностью в своей правоте всех задавили до своего уровня развития...
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20.05.2020 13:10 Ответить
Закон о зеленной электроэнергии уже "доработали" , скоро западные инвесторы нас по судам затаскают.... доработчики хреновы ...
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20.05.2020 12:42 Ответить
А кому понравится, что правила игры меняют во время игры? Тут даже инвестиционная няня не убаюкает...
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20.05.2020 13:11 Ответить
Медики же - они же тоже люди. Зеленский В . это надо как минимум в камне зафиксировать - для потомков
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20.05.2020 12:43 Ответить
а медики как раз в подавляющем большинестиве недовольны реформой.
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20.05.2020 13:01 Ответить
73% медиков?
Давайте далее, ведь 73%-ый уже стал презедентом...
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20.05.2020 13:12 Ответить
Это те, что стали получать в два раза больше? Ты не той капусты с утра обожрался
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20.05.2020 13:14 Ответить
в два раза больше? на то ты и враг рода человеческого, чтобы лгать.
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20.05.2020 13:53 Ответить
Зеленський про медреформу: "Це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей" - Цензор.НЕТ 1955
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20.05.2020 13:54 Ответить
ЕЩЕ РАЗ - КОРОНОВИРУС НАЧАЛСЯ ДО НАЧАЛА 2 ЭТАПА РЕФОРМЫ - ЭТО ЛЮБОЙ МОЖЕТ ПРОВЕРИТ - ОН ШО ТУПОЙ ОСЕЛ - КОГДА НА ВСЮ СТРАНУ ВЕЩАЕТ - АХИНЕЮ
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20.05.2020 12:44 Ответить
на зеля . тут тобі від пацієнтів "вітання" Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 8887
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20.05.2020 12:44 Ответить
Верните Супрун. При ней население стало здоровей.
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20.05.2020 12:45 Ответить
А гроші на фінансування тубдиспансерів і психушок виділяти не пробували ?Кажуть,допомагає.
І про яку медреформу воно белькоче ? Адже зупинено не тільки головний принцип "гроші за пацієнтом",але й буденні раніше держзакупівлі ліків для тяжкохворих ,блокуються міністром Стєпановим!
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20.05.2020 12:45 Ответить
Я вообще не могу понять что он хочет сказать. Кто то может помочь?
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20.05.2020 12:48 Ответить
А канешна. Реформа погана.
08.05.20 10:51 https://censor.net/news/3194230/proschety_v_medreforme_byli_vyzvany_nedostatkom_finansirovaniya_sluga_naroda_radutskiyi.
Бубочка, хто з вас гроші вкрав? Питання риторичне
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20.05.2020 12:48 Ответить
Порох.По ночам приходе і краде.
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20.05.2020 18:14 Ответить
ну так причина оведна- то реформа бариги! а отже не кошерна, і не правильна
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20.05.2020 12:48 Ответить
по сравнению с кем ?
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20.05.2020 12:58 Ответить
Фізрук Радуцький світоч медецини!
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20.05.2020 12:58 Ответить
а в чем, собссно, успех 1-го этапа рехформы?
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20.05.2020 12:49 Ответить
а в чём успех выкапывания котлована под дом ?

Ведь на самом деле яма ямой
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20.05.2020 12:59 Ответить
Та там пусто в бошці і президент таки же
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20.05.2020 13:01 Ответить
то есть дно... Достигли дна... Я Вас понял
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20.05.2020 13:14 Ответить
Ну если ты строительство дома начинаешь не с рытья котлована, а с заселения жильцов, то тогда понял.
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20.05.2020 13:16 Ответить
если начинают строительство с мелкого котлована, у которого осыпаются стены, то, наверное, дом нет смысла строить. Вот это самое понял
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20.05.2020 13:22 Ответить
если качество котлована оценивает клоун, играющий писюном на рояле, а не человек со строительным образованием, то иди ты нахрен с такими оценками
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20.05.2020 13:55 Ответить
так вот клоун в начале и оценил... и возрадовался. А клоуны его избравшие, увидели в этом озарение и свято уверовали.
И слава Богу, что нашелся умный человек (дай Бог ему здоровья), что остановил всю эту чушь, которая точно бы привела к термоядерному социальному взрыву.
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20.05.2020 14:08 Ответить
шо ты мелешь ! )))))))))))))))))))
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20.05.2020 14:10 Ответить
муку
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20.05.2020 14:16 Ответить
"И слава Богу, что нашелся умный человек "

ишак, а кто из вас умный - ты, зебил, крадуцкий или санитар в прямом смысле Степанов?
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20.05.2020 15:42 Ответить
ну, как можно тягаться по уму с тобой, подишачник оманский?
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22.05.2020 01:43 Ответить
Чем ты понял? Моск в твоей серии не предусмотрен))
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20.05.2020 13:16 Ответить
иди нах, придурень, тебя не приглашали к обсуждению
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20.05.2020 13:23 Ответить
Я думаю правильно, что это чучело стало "ПРЕСИТЕНТОМ". Вот честно, рад. С нашим отупевшим скотом так и нужно. Скот по другому не понимает. Дашь по горбу дрыном, тогда начинает доходить. Пока не начнут пачками дохнуть... братские могилы на кладбищах рыть... не дойдет ничего. Так и будут говно с зомбоящиков жрать и выбирать подобных дегенератов. Скот начинает думать когда касается уже конкретно его самого или его скотосемьи. Когда его чадо просто отберут и продадут в китайскую семью. Когда мокшанский танк развернется в его дворе. Вот тогда скот раздупляется и негодует. А так... "Па приколу, хуже ведь не будет!". Ну-ну... ждемс...
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20.05.2020 12:49 Ответить
А ты уверен что ты правильный? Или только трындеть привычные для быдла фразы можешь?
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20.05.2020 12:49 Ответить
именно быдло и не схавало.

быдлу какая разница
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20.05.2020 13:00 Ответить
Зеленський про медреформу: "Це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей" - Цензор.НЕТ 2879
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20.05.2020 13:24 Ответить
Нас рать шо не эффективная если МВФ даст кредит, то все нормально.
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20.05.2020 12:49 Ответить
Обычно человек как говорит - так он и думает. Если из человека выплескивается словесный понос - то и в голове у него такое же содержимое.
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20.05.2020 12:49 Ответить
***** тупые, если бы вы не лезли в реформу со своими шаловливыми ручонками и не дохазяйновались до дыры в бюджете в 300 млрд. - такого зашквара бы не было...
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20.05.2020 12:50 Ответить
Реформу нужно пересмотреть так чтобы возможность паразитировать на государственных финансах была как можно шире? Так он хотел донести?
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20.05.2020 12:51 Ответить
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 8624
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20.05.2020 12:51 Ответить
Зеленский о медреформе: "Это же неправильная реформа. Она неразумная. Она не для людей" - Цензор.НЕТ 2926
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20.05.2020 12:53 Ответить
Кон Чен Ий
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20.05.2020 12:55 Ответить
Т.к. у тебя другой врач, то возникают сомнения - необходимы ли людям такие врачи, как у тебя...
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20.05.2020 12:55 Ответить
Первичка довольна и остальные медики ждали того же, но видимо не судьба. И теперь выходит семейный врач получает 10-15, а анастезиолог 5,Вова свернешь реформу кварталовцами будешь дыры затыкать?
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20.05.2020 12:58 Ответить
Шморкля так круто разбирается в медицине! Он почетный проктолог по саунам.
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20.05.2020 13:00 Ответить
воно - шмАркля. вчiть, пане, мову.
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20.05.2020 13:09 Ответить
Вау! Уявляю як колеги в Америці питаються в Супрун про іі досвід в провадженні реформ в далекій Україні... знаючи українську діаспору... Боже, як же буває деколи соромно! Дикуни. Цей президент-це вирок українському народу.
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20.05.2020 13:07 Ответить
Зеленський про медреформу: "Це ж неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона не для людей" - Цензор.НЕТ 1107
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20.05.2020 13:10 Ответить
Проблеми є у тих лікарнях, які не мають пацієнтів. Суть реформи у тому, що лікарні отримують оплату за ВИЛІКУВАНОГО пацієнта. Якщо психлікарні чи тубдиспансери не мають попиту у хворих (бо замало психів чи туберкульозників), то чому їх мають фінансувати платники податків? Реформуйте їх так, що їм вистачало хворих (тобто фактично скоротіть кількість зайвих лікарів).
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20.05.2020 13:12 Ответить
Про профілактичну медицину ніколи нічого не чув? Тільки не про психлікарні!
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20.05.2020 14:35 Ответить
Я не проти профілактики, але це не питання бюджету, а ваше особисте. Оплачуйте собі профілактику свого здоров'я самостійно, чому за це мають платити платники податків?
Рано чи пізно ми прийдемо до повністю страхової медицини (теперішня реформа передбачає урізаний її варіант), і тоді все своє лікування кожний буде оплачувати сам - через страховий поліс чи з кишені - як кому буде завгодно.
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20.05.2020 15:15 Ответить
А что делать с больными хроническими заболеваниями и пожилыми людьми? Вылечить их невозможно. Не лечить вообще?
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21.05.2020 07:22 Ответить
А що робити з тими, хто не має грошей на операцію у Бельгії і помирає без допомоги?
Це питання фінансове - якщо б у нас було достатньо грошей на всіх, ми б жили вже при комунізмі. Але навіть не всі бельгійці мають гроші на всі медичні послуги.
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21.05.2020 09:03 Ответить
словесный понос постояльца психбольницы. зе невозможно слушать.
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20.05.2020 13:41 Ответить
безголова скотина!
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20.05.2020 15:02 Ответить
Встидно за Україну. Ну як могли люди вибрати це чмо? Невже нема ніяких рецепторів самозбереження. Мій висновок, що на даному етапі історії Україна знову програла. Біда, що я не впевнений чи доживу до наступного підйому.
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20.05.2020 15:53 Ответить
 
 