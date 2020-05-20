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Детские садики и школы в Киеве откроются не ранее, чем через 10-14 дней после разрешения Кабмина, - Кличко

Детские садики и школы в Киеве откроются не ранее, чем через 10-14 дней после разрешения Кабмина, - Кличко

Городская власть готовится к открытию учебных заведений и утвердил регламент подготовки садов и школ для начала их работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы понимаем, что с ослаблением карантина предприятия и учреждения возвращают своих сотрудников на работу. И открытие детсадов является критически необходимым для многих людей. Городская власть утвердила регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина. Мы пользовались рекомендациями наших коллег из Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкую очередность мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм, - сказал мэр. - Подчеркну: с момента, когда правительство позволит начать процесс открытия учебных заведений, нам нужно будет примерно две недели. - Чтобы тщательно подготовить школы и садики к восстановлению работы", - подчеркнул Кличко.

По его словам открытия детских садиков и школ будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства. Сегодня главное - создать безопасные условия для детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 25 мая детсадики заработают, - Зеленский

"В учебных заведениях уже осуществили часть необходимые меры для возобновления работы. В частности, проверяют работников на возможное заболевание. Проводят также инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных. Образовательные учреждения закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы, - отметил мэр столицы. - И очень важно: родители тоже должны сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать садики и школы. И предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи. Детские сады не должны стать новыми центрами заболевания", - отметил Кличко.

детсад (428) Кабмин (14025) Киев (25472) Кличко Виталий (4635)


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Ну школы разве что ради проведения экзаменов.
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20.05.2020 12:41 Ответить
Кличко не должен идти против указаний президента Украины, как и все остальные государственные "деятели". Зеленский сказал с 25 мая, значит откроются с 25 мая, времени 70 дней я думаю достаточно для подготовки садиков.
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20.05.2020 12:47 Ответить
Зачем нужно было останавливать на 2 месяца всю экономику, чтобы теперь, в разгар эпидемии, открывать детсады - рассадники инфекции?
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20.05.2020 13:00 Ответить
Разгар эпидемии уже позади---садики надо открывать и немедленно! Не приходилось сидеть с гиперактивным ребенком?--вот то то. " Крышу уже срывает" -- кто сидит с такими детьми тот подтвердит мою правду. Экономику можно было останавливать, но разумеется не на 2 месяца. Так , что дошкольные заведения открывать надо --ребенок должен быть с детьми,а не мозг выносить родителям
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20.05.2020 14:20 Ответить
 
 