Детские садики и школы в Киеве откроются не ранее, чем через 10-14 дней после разрешения Кабмина, - Кличко

Городская власть готовится к открытию учебных заведений и утвердил регламент подготовки садов и школ для начала их работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы понимаем, что с ослаблением карантина предприятия и учреждения возвращают своих сотрудников на работу. И открытие детсадов является критически необходимым для многих людей. Городская власть утвердила регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина. Мы пользовались рекомендациями наших коллег из Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкую очередность мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм, - сказал мэр. - Подчеркну: с момента, когда правительство позволит начать процесс открытия учебных заведений, нам нужно будет примерно две недели. - Чтобы тщательно подготовить школы и садики к восстановлению работы", - подчеркнул Кличко.

По его словам открытия детских садиков и школ будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства. Сегодня главное - создать безопасные условия для детей.

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"В учебных заведениях уже осуществили часть необходимые меры для возобновления работы. В частности, проверяют работников на возможное заболевание. Проводят также инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных. Образовательные учреждения закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы, - отметил мэр столицы. - И очень важно: родители тоже должны сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать садики и школы. И предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи. Детские сады не должны стать новыми центрами заболевания", - отметил Кличко.