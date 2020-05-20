Если в следствии по делу Шеремета были ошибки, готов делать кадровые изменения в правоохранительных органах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в следствии по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета были ошибки - он готов делать кадровые изменения в соответствующих органах.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я готов нести ответственность, если следствие было неправильным, если там были большие ошибки. Если, не дай Бог, было что-то направлено против этих людей (подозреваемых. - Ред.), я готов делать выводы, серьезные кадровые выводы. Без этого не обойдется", - отметил Зеленский.

По словам президента, он готов понести ответственность за те дела, в которых он мог помочь.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Когда я ушел с должности, дело Шеремета не было готово к суду; указания прокуроров о сборе доказательств так и не выполнены, - Рябошапка