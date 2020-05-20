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Новости Год Зеленского
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Если в следствии по делу Шеремета были ошибки, готов делать кадровые изменения в правоохранительных органах, - Зеленский

Если в следствии по делу Шеремета были ошибки, готов делать кадровые изменения в правоохранительных органах, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в следствии по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета были ошибки - он готов делать кадровые изменения в соответствующих органах.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я готов нести ответственность, если следствие было неправильным, если там были большие ошибки. Если, не дай Бог, было что-то направлено против этих людей (подозреваемых. - Ред.), я готов делать выводы, серьезные кадровые выводы. Без этого не обойдется", - отметил Зеленский.

По словам президента, он готов понести ответственность за те дела, в которых он мог помочь.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Когда я ушел с должности, дело Шеремета не было готово к суду; указания прокуроров о сборе доказательств так и не выполнены, - Рябошапка

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Шеремет Павел (564)


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Топ комментарии
+15
Ну то йди з посади та тікай блазень, бо ти то все оприлюднював!
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20.05.2020 12:57
+13
*****, два человека в СИЗО до сих пор сидят, а оно кадровые изменения планирует.
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20.05.2020 13:00
+10
Зеленский-наркоман,уходи,пока тебя не ввынесли с Банковой.
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20.05.2020 12:59
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Ну то йди з посади та тікай блазень, бо ти то все оприлюднював!
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20.05.2020 12:57 Ответить
Усе порєшаіт. Діло якось скисло. Чи докази пропали, чи взагалі не тих взяли.
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20.05.2020 12:58 Ответить
вавий это не твоя прерогатива а за рифмастера ты скотина сцыкливая ответишь он один стоит всего твоего квартала засцаного нефорами в 90е
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20.05.2020 12:58 Ответить
Зеленский-наркоман,уходи,пока тебя не ввынесли с Банковой.
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20.05.2020 12:59 Ответить
Сколько тебе ещё ошибок в морду тыкнуть нужно?
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20.05.2020 13:00 Ответить
Он сказал "Если будут..." т.е. оно уверено, что никаких ошибок пока не всплыло и все пучком
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20.05.2020 14:39 Ответить
*****, два человека в СИЗО до сих пор сидят, а оно кадровые изменения планирует.
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20.05.2020 13:00 Ответить
Сознаю свою вину. / Меру. Степень. Глубину. / И прошу меня направить /
На текущую войну. / Нет войны - я все приму - / Ссылку. Каторгу.
Тюрьму. / Но желательно - в июле, / И желательно - в Крыму. (Генерал)
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20.05.2020 13:02 Ответить
Я готовий нести будь яку відповідальність. Але я не несу ніякої відповідальності... Це про присутність на брифінгу по Шеремету.
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20.05.2020 13:03 Ответить
Усе. Перерва. Напевно, батарейка в наушнику сіла
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20.05.2020 13:10 Ответить
Бигус пороха утопил сольет и зелю
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20.05.2020 13:11 Ответить
Якщо в слідстві у справі Шеремета були помилки, готовий робити кадрові зміни в правоохоронних органах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1454
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20.05.2020 13:11 Ответить
Якщо в слідстві у справі Шеремета були помилки, готовий робити кадрові зміни в правоохоронних органах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8448
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20.05.2020 13:13 Ответить
а свою безответственность, безграмотность и преступную самоуверенность с манией величия в купе... признать не готов ???
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20.05.2020 13:22 Ответить
Tы покажи живых Антоненко и Кузьменко, "гетман".
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20.05.2020 14:11 Ответить
Перша помилка, що ти був на тому піарному брифінгу і цим дав старт фальшувати справу і любими способами доказати те, що було сказано. Сидять невинні люди. Тут деякі карантин не в змозі відсидіти вдома, а там камера і більше нічого і головне, що сидять ні за що. І сидять герої, а не кримінальники. Ви знищили їх репутацію, іх імена, вони вам цього не пробачать - ніколи!
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20.05.2020 15:46 Ответить
 
 