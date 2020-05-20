РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8178 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 346 13

В РФ за сутки от COVID-19 умерли рекордные 135 человек. Число заболевших превысило 300 тыс.

В РФ за сутки от COVID-19 умерли рекордные 135 человек. Число заболевших превысило 300 тыс.

По состоянию на утро 20 мая в России зарегистрированы 8764 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 499 случаев меньше, чем сутки ранее. Общее число инфицированных достигло 308 705 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего заболевших в Москве (+2699 человек за последние сутки), Подмосковье (+903), Красноярском крае (+504), Санкт-Петербурге (+455), Нижегородской (+257), Ростовской (+139), Ярославской (+135), Свердловской (+135), Калужской (+118) и Брянской (+110) областях.

В общей сложности от COVID-19 в России умерли 2972 человека. За день скончались еще 135 человек - это рекордный суточный показатель за все время с начала распространения COVID-19 в стране.

Читайте также: Смертность от COVID-19 среди медработников в РФ в 16 раз выше, чем в других странах, - СМИ

Выздоровели 85 392 человека (+9262 человека за последние сутки). Как отмечает оперативный штаб, число выписанных после лечения от коронавируса в России за сутки впервые превысило число заболевших.

Всего в стране проведены более 7,5 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса (+225,7 тысячи тестов за последние сутки).

карантин (16729) россия (95361) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
В РФ за сутки от COVID-19 умерли рекордные 135 человек. Число заболевших превысило 300 тыс. - Цензор.НЕТ 1366
показать весь комментарий
20.05.2020 13:29
+1
Давайте уже на 1-е место в мире, кацы! Я в вас верю
показать весь комментарий
20.05.2020 13:14
+1
щоб нас порадувати.
показать весь комментарий
20.05.2020 15:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що так мало? Треба робити кадрові висновки!
показать весь комментарий
20.05.2020 13:12 Ответить
В РФ за сутки от COVID-19 умерли рекордные 135 человек. Число заболевших превысило 300 тыс. - Цензор.НЕТ 5655
показать весь комментарий
20.05.2020 13:29 Ответить
Давайте уже на 1-е место в мире, кацы! Я в вас верю
показать весь комментарий
20.05.2020 13:14 Ответить
В РФ за сутки от COVID-19 умерли рекордные 135 человек. Число заболевших превысило 300 тыс. - Цензор.НЕТ 1366
показать весь комментарий
20.05.2020 13:29 Ответить
а дурантин в кацапстане жёстче... это я про его (дурантина) "эффективность"... противоэпидемическую. эффективность как способ делать мерзости под сомнение не ставлю ни на минуту.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:15 Ответить
Пойди обнимись с беларуским бацькой и его бразильским другом, может меньше станешь языком трепать
показать весь комментарий
20.05.2020 14:59 Ответить
ну тупая же ты лахта!
показать весь комментарий
20.05.2020 15:12 Ответить
визитку Яроша на больничках уже нашли?
показать весь комментарий
20.05.2020 13:16 Ответить
Странно как-то, а по Новосибирску нет данных.
Шо вакцину уже нашли, там же центр вирусологии "ВЕКТОР", который работал с коронавирусами.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:17 Ответить
Реально в кацапии 30 тис заболевших и 3000 умерших в день.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:28 Ответить
Добре , що російські фашисти несуть втрати . Хороша новина .
показать весь комментарий
20.05.2020 14:15 Ответить
для чого ця новина на українському ресурсі???
показать весь комментарий
20.05.2020 14:33 Ответить
щоб нас порадувати.
показать весь комментарий
20.05.2020 15:14 Ответить
 
 