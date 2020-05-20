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Новости Год Зеленского
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Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч

Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч

Полет президента Зеленского в Оман был частным визитом.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была моя частная поездка. ... У меня есть семья, живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. У них есть возможность и все права на это. В этом нет никакого секрета", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, у него был большой план встреч на государственном уровне на востоке в разных странах.

"У нас в Омане не было даже посла, у нас не было никаких отношений: дипломатических, инвестиционных с такими странами", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что обсуждал с нынешним лидером Омана планы на будущее, назначение посла, инвестиции и их размер.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Еще никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Также читайте: Неизвестно, кто оплатил самолет Зеленского из Омана, - глава НАПК Новиков

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Оман (64)


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+32
Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 8136
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20.05.2020 13:13
+28
Вот сайт Интерпола. Где там Гиркин, где Поклонская? Сказочники, б # @ ть ...
Мнения 19-май, 23:279 3 432 0

Заявления чиновников ГПУ и ОП по ситуации с интервью Гиркин и Поклонськой только подтверждают что все это спланированная информационная операция. Как и ватные откровения "православных боксеров», которые скоро польются уже даже из утюга.

«Украинские спецслужбы», «Украинская прокуратура» подтвердила. Как они скоординировано возбудились то ...

Прежде чем нести эту чушь сначала докажите нам, что «украинские спецслужбы» и прокуратура вообще существуют.

Вот сайт Интерпола. Где там Гиркин, где Поклонская, где начальник ГШ РФ Герасимов, которого ГПУ назвала виновником Иловайская и Дебальцево?

Почему в Варшаве задерживали Тополь, в Италии в тюрьме сидит Маркив, а русские террористы раздают интервью украинским медиа?

«В Гаагу» вы передадите доказательства? Украина не ратифицировала Римский статут. Как и РФ.

Какая нахрен Гаага? Что вы несете? Кому вы лапшу на уши вешаете? Вы нам еще снова о «международную антипутинскую коалицию» на седьмом году войны расскажите.

«Компенсацию за оккупацию Крыма» уже выбили? И Крымский мост словесно уничтожили? А о «украинских спецслужбах» и «уголовных делах» будете нам рассказывать когда закроют хоть один канал из пула Медведчука и прекратят его деятельность в Украине. Или скупку украинской экономики российскими концернами.

Я уже не говорю о заочном осуждении Гиркина и Поклонськой в ​​Украине (которое за семь лет можно было провести неоднократно).

Казкарi, бл#ть ...

P.S. Заставил себя посмотреть интервью с Гиркиным. Еще раз убедился что все ЭТО - часть операции по «сшиванию братских народов».

Если с Поклонськой - «очеловечивание врага», то это - снятие с РФ как с государства ответственности за развязывание войны в Донбассе.

Какая еще «флешка в Гаагу»?

Во-первых, никто там не выдвигал обвинения в адрес агрессора. Украина не ратифицировала Римский статут.

Во-вторых, а по сути что сказал Гиркин?

Путин в Украине его "не посылал», он «решил поехать сам». Боинг "сбила Украина». Оружие РФ «не поставляла» потому оружие «захватили в Украине».

Путин не поддержал идеи «по расширению« Новороссии ». Война в Украине «не агрессия, а гражданская». И так далее.

Причем ВСЕ ЭТО Гиркин уже говорил в интервью каналам РФ.

Почему нельзя взять это оттуда если уже кем-то овладела идея побыть прокурором в несуществующей «Украинской прокуратуре»?

Почему нельзя записать на флешку а в эфир не передавать?

Потому что мы имеем дело с наспех слепленной отмазкой (от людей, которые не ожидали такой реакции общества.).

«Признался Гиркин в убийстве украинских граждан»? Так он же подчеркнул, что это было «его решения» и «сверху ему никто этого не приказывал». И в чем ценность этого для доказательств против РФ?

Это как раз объяснение людям что «РФ-не агрессор». А просто «с каждой стороны были эксцессы».

«Мародеры - добробаты» с одной стороны и «одинокий злодей» Гиркин с другой. Давайте всех накажем, плюнем на могилы погибших и снова будем «братскими народами».

Добробаты - сажают. А Гиркин в розыск Интерпола даже не выставляют.

И последнее. «Врага надо знать в лицо» это ЧУШЬ. Враг должен быть без лица. Это аксиома любой войны!

И его надо уничтожать а не изучать в каком месте у него родинка на носу!

Именно этим и занимаются седьмой год ребята на передке.

И, именно им, вчера как раз нанесли очередной удар в спину информационным ножом.
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20.05.2020 13:12
+28
Сеанс уроофтальмологии во всей красе....
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20.05.2020 13:13
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Вот сайт Интерпола. Где там Гиркин, где Поклонская? Сказочники, б # @ ть ...
Мнения 19-май, 23:279 3 432 0

Заявления чиновников ГПУ и ОП по ситуации с интервью Гиркин и Поклонськой только подтверждают что все это спланированная информационная операция. Как и ватные откровения "православных боксеров», которые скоро польются уже даже из утюга.

«Украинские спецслужбы», «Украинская прокуратура» подтвердила. Как они скоординировано возбудились то ...

Прежде чем нести эту чушь сначала докажите нам, что «украинские спецслужбы» и прокуратура вообще существуют.

Вот сайт Интерпола. Где там Гиркин, где Поклонская, где начальник ГШ РФ Герасимов, которого ГПУ назвала виновником Иловайская и Дебальцево?

Почему в Варшаве задерживали Тополь, в Италии в тюрьме сидит Маркив, а русские террористы раздают интервью украинским медиа?

«В Гаагу» вы передадите доказательства? Украина не ратифицировала Римский статут. Как и РФ.

Какая нахрен Гаага? Что вы несете? Кому вы лапшу на уши вешаете? Вы нам еще снова о «международную антипутинскую коалицию» на седьмом году войны расскажите.

«Компенсацию за оккупацию Крыма» уже выбили? И Крымский мост словесно уничтожили? А о «украинских спецслужбах» и «уголовных делах» будете нам рассказывать когда закроют хоть один канал из пула Медведчука и прекратят его деятельность в Украине. Или скупку украинской экономики российскими концернами.

Я уже не говорю о заочном осуждении Гиркина и Поклонськой в ​​Украине (которое за семь лет можно было провести неоднократно).

Казкарi, бл#ть ...

P.S. Заставил себя посмотреть интервью с Гиркиным. Еще раз убедился что все ЭТО - часть операции по «сшиванию братских народов».

Если с Поклонськой - «очеловечивание врага», то это - снятие с РФ как с государства ответственности за развязывание войны в Донбассе.

Какая еще «флешка в Гаагу»?

Во-первых, никто там не выдвигал обвинения в адрес агрессора. Украина не ратифицировала Римский статут.

Во-вторых, а по сути что сказал Гиркин?

Путин в Украине его "не посылал», он «решил поехать сам». Боинг "сбила Украина». Оружие РФ «не поставляла» потому оружие «захватили в Украине».

Путин не поддержал идеи «по расширению« Новороссии ». Война в Украине «не агрессия, а гражданская». И так далее.

Причем ВСЕ ЭТО Гиркин уже говорил в интервью каналам РФ.

Почему нельзя взять это оттуда если уже кем-то овладела идея побыть прокурором в несуществующей «Украинской прокуратуре»?

Почему нельзя записать на флешку а в эфир не передавать?

Потому что мы имеем дело с наспех слепленной отмазкой (от людей, которые не ожидали такой реакции общества.).

«Признался Гиркин в убийстве украинских граждан»? Так он же подчеркнул, что это было «его решения» и «сверху ему никто этого не приказывал». И в чем ценность этого для доказательств против РФ?

Это как раз объяснение людям что «РФ-не агрессор». А просто «с каждой стороны были эксцессы».

«Мародеры - добробаты» с одной стороны и «одинокий злодей» Гиркин с другой. Давайте всех накажем, плюнем на могилы погибших и снова будем «братскими народами».

Добробаты - сажают. А Гиркин в розыск Интерпола даже не выставляют.

И последнее. «Врага надо знать в лицо» это ЧУШЬ. Враг должен быть без лица. Это аксиома любой войны!

И его надо уничтожать а не изучать в каком месте у него родинка на носу!

Именно этим и занимаются седьмой год ребята на передке.

И, именно им, вчера как раз нанесли очередной удар в спину информационным ножом.
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20.05.2020 13:12 Ответить
Гиркин был объявлен в розыск СБУ лет пять назад, а может - 4 года, после того, как собрали доказательства, а в международный розыск подало, сотрудничавшее с Украиной до Цемаха, расследование по MH17...
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20.05.2020 13:43 Ответить
Бегал к проктологу видать после ряда встреч
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20.05.2020 13:12 Ответить
Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 8136
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20.05.2020 13:13 Ответить
"Коммерсантъ", Москва, 09.01.20.
5 января, пресс служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский, после отдыха на горнолыжном курорте, планирует пробыть в госрезиденции Синегора как минимум до 9 января : "Не исключено, что глава государства продлит отдых до 10, 11 или 12 января".
Однако, по информации издания, после консультаций в Буковеле со своим шефом, олигархом Игорем Коломойским, в эти дни Владимир Зеленский собирался инкогнито посетить оффшорную юрисдикцию Оман. В поездке его сопровождал близкий друг и помощник, теневой министр МИД, Андрей Ермак. Султанат находится в черном списке ЕС и финансовых служб США, являясь тихой гаванью для хранения капиталов топ коррупционеров всего мира. Именно туда, на подставные счета, должны быть перечислены несколько миллиардов долларов, для принятия условий Москвы, по урегулированию кризиса в Донбассе, снятия антироссийских санкций, формального признания Крыма российским, и возобновления подачи днепровской воды уже этой весной, о чем свидетельствует начало ремонтных работ на объектах СКК в Крыму.
Так же, 8-9 января, в Турции, планировалась тайная встреча президентов России и Украины, при посредничестве Виктора Медведчука, куда Владимир Путин должен был прибыть на открытие газопровода "Турецкий поток". Для перелета Зеленского, кум президента России предоставил свой самолет.
Уже очевидно, какую то часть этих планов сорвала катастрофа украинского Боинга компании МАУ в Иране. Это не первый случай, когда капитуляцию Украины перед Путиным срывает форс-мажор.
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20.05.2020 13:46 Ответить
Зеленський про візит в Оман: Це була моя приватна поїздка, полетів туди до сім'ї і для кількох приватних зустрічей - Цензор.НЕТ 4704
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20.05.2020 15:23 Ответить
о, фото потужного папередника.
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20.05.2020 16:03 Ответить
Відвіз в Обман півказни. Хто ж про таке правду скаже?
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20.05.2020 13:13 Ответить
Зеленский почти сутки возвращался из Омана после авиакатастрофы самолета МАУ в Иране
"Это была моя частная поездка. ... У меня есть семья, живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. Источник: https://censor.net/n3196757
Зеля, после твоей поездки , в некоторых семьях не все живые остались, и не все живые дети, тоже поехавшие на отдых.И похоже, твоя поездка как то при чем, что они погибли.
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20.05.2020 13:32 Ответить
Сеанс уроофтальмологии во всей красе....
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20.05.2020 13:13 Ответить
Журналист - "Вы критиковали назначения на должности кумовьёв, армейских сослуживцев и т.д."

Явашвырок - "Я и не назначал кумовьёв и сослуживцев"
--------------
Как откосивший от армии может назначать армейских сослуживцев? У него в назначенцах сплошные сонеслуживцы, такие же инвалиды как он сам, не годные к прохождению строевой службы.
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20.05.2020 13:13 Ответить
как они с таким плоскостопием государством управляют - не понимаю...
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20.05.2020 15:03 Ответить
сразу после окончания президентских полномочий, Зеленского посадят за державну зраду..
и будет тебе Оман на параше..
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20.05.2020 13:14 Ответить
Я бы советовал сделать это гораздо раньше. Иначе не будет державной зрады, потому что и державы не будет.
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20.05.2020 13:20 Ответить
А хотелось бы, чтобы это случилось уже вчера
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20.05.2020 13:59 Ответить
Зебилы, тут самое время про Мальдивы что то написать))))
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20.05.2020 13:15 Ответить
у них же память как у курицы. по 1+1 не говорили две недели, уже и не было никаких говен по поводу мальдив.
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20.05.2020 13:34 Ответить
А хотелось бы, чтобы это случилось уже вчера
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20.05.2020 13:58 Ответить
извиняюсь, не туда вставил
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20.05.2020 14:01 Ответить
Так Порошенко ж не к семье тогда летал... У него ж, если судить из логики комментирования подобных вояжей Зеленским, ни семьи, ни детей...
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20.05.2020 16:09 Ответить
То есть Порошенко не мог полететь как частное лицо в отпуск на море с семьей, а этот может?
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20.05.2020 13:15 Ответить
ХавайТЕ. А взагалі вже навіть не смішно.
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20.05.2020 13:16 Ответить
Приватна зустріч з Патрушевим,що на приватному літаку привіз показати приватний компромат і приватно запропонував приватний мільярдик за приватне керування країною Єрмаком.
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20.05.2020 13:17 Ответить
- пАлетел в Оман к семье.
- а семья откуда там взялась?
- я привез!
- зачем?
- шо бы к ним прилететь!
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20.05.2020 13:17 Ответить
Эта пять!!!!!!!!!
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20.05.2020 13:54 Ответить
++++++Не шото не то + отак.
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20.05.2020 14:19 Ответить
ну а рассказывали же совершенно другое.
брехло.
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20.05.2020 13:17 Ответить
Тобто, ти барига і бізнес на краві?
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20.05.2020 13:18 Ответить
Может кто-нидь объяснит мне, почему в Оман можно, а на Мальдивы нельзя?
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20.05.2020 13:18 Ответить
На Мальдивы тока барiгы летают.
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20.05.2020 13:22 Ответить
Во время военных действий,любой президент и семья должны отдыхать внутри страны.
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20.05.2020 13:29 Ответить
Где это написано?
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20.05.2020 13:45 Ответить
На лбу у себя напиши и иди сажать бульбу.
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20.05.2020 13:51 Ответить
У тебя написано на лбу - "Зе!", ещё какой-то диагноз нужен?
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20.05.2020 13:52 Ответить
Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 357
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20.05.2020 13:48 Ответить
Можно. Патамуша в оман летел к семье, которая туда прилетела вместе с ним.
ХЗ как это
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20.05.2020 14:12 Ответить
яке самозакохане й амбіційне, зажерливе і лицемірне гімно цей ваш зеленський!
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20.05.2020 13:18 Ответить
блин! да сядьте вы уже рядком и придумайте одну стройную легенду ладком... ))))
это уже четвертая версия одной брехни...
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20.05.2020 13:18 Ответить
Тогда им придется нанять того кто умеет думать.
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20.05.2020 13:23 Ответить
придется...
ибо такие нестыковки, вернее откровенная ложь и попытки выкрутиться, прикрывают нечто большее, чем просто семейный отдых.... ибо семейный отдых как и частный визит еще никто не запрещал
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20.05.2020 13:27 Ответить
А зачем тогда были сказки о деловом полете за инвестициями? Зачем какие то тайны вокруг маршрута и средств передвижений. Зачем невнятные отмазки об оплате вояжа. Если все так просто - поехал позагорать.
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20.05.2020 13:19 Ответить
потому как, оно и его окружение врало каждый раз, когда что-либо говорило о путешествии осла в Оман.
шмаркля и сейчас врет. оно ж не может сообщить свои благодарным ЗеБилам, что ездило отдохнуть за гос.счет в шестой раз за 8 месяцев, а заодно и повстречаться со своими гэбешными кураторами, потереть за слив Украины на их, кремлядьсских условиях . шмаркля ведь для всех отдыхала тогда в украинском Буковеле.
а когда рашистская помойка страна.уэй слила фотки осла на отдыхе в Омане, это было так неожиданно и коварно со стороны его кремлевских кураторов, что шмаркля и его окружение квартальных прохиндеев и авантюристов не договорившись о единой версии, врали и сейчас продолжают врать каждый на свой лад.
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20.05.2020 13:32 Ответить


для ряда частных встреч? с кем? с кураторами из обосРахи? еще и за счет бюджета?

а Вы заметили, как его корежит, как оно кривит свою размордевшую за год ************* рожу? это кокс, антидепресанты? кривит от того, что тяжело нормально изъяснятся государственным, украинским языком? или все вместе?

ЗеБiли, тупi хахли-малоросси, саме на це Ви i заслуговуєте.
шмаркля вже не тiльки сцить вам в очi, а ще й сере вам на голову.
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20.05.2020 13:20 Ответить
ссить реально...- розуміе , що ще все попереду...
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20.05.2020 13:23 Ответить
Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 8197
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20.05.2020 13:20 Ответить
про Патрушева забув...- але кАцапи та ЦРУ памятають - напевне ще не час...
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20.05.2020 13:22 Ответить
Простите, что помешал вам деньги прятать...

Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 1681
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20.05.2020 13:24 Ответить
Логіка. Зеленський вважає, що зниження цін на нафту та газ то його заслуга, а те що міст обвалився і фура впала то ні
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20.05.2020 13:24 Ответить
В стране с многократно уничтоженной элитой, 80% граждан являются малограмотными и
необразованными людьми.
Поэтому всегда на выборах победит кандидат "от телевизора", а по сути - кандидат от московии. Питання лише в тому, як розірвати це коло "в законній спосіб".
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20.05.2020 13:27 Ответить
Если это была частная поездка, то почему самолет для обратного вылета был предоставлен государству Украина ( как свидетельствует ответ Новикова НАПК"что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это не был подарок и не услуга конкретному лицу"Источник: https://censor.net/n3190936 ), а не частному лицу зеленскому?
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20.05.2020 13:33 Ответить
Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч - Цензор.НЕТ 8179
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20.05.2020 13:47 Ответить
У ЗЕ в Омане семья?
ЗЕ родственник Патрушева?
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20.05.2020 13:34 Ответить
продолжает писдеть
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20.05.2020 13:35 Ответить
А у президента можуть бути приватні зустрічі, тим більше за кордоном?
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20.05.2020 13:37 Ответить
***
ах, если бы ложь выбивала зубы !!! (с)
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20.05.2020 13:37 Ответить
Врет! Я бы даже сказал - п..дит! (с)
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20.05.2020 13:47 Ответить
Ложь, сказанная неоднократно становится правдой. (с)
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20.05.2020 13:47 Ответить
Боже зеля какой же ты Гандон, я тебя не выбирал и ты не мой президент, но блд как же нам за тебя стыдно.
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20.05.2020 13:57 Ответить
Если он полетел туда частным порядком - то почему (по утверждению АП) платил Оман?
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20.05.2020 13:57 Ответить
Президент не меняет свои традиции. Как всегда ,воплощение красноречия,остроумия,логики и конкретики.)) Вывод один -" крокодил не ловится,не растет кокос",а виной всему вирус и Порошенко!
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20.05.2020 13:58 Ответить
обговорював з нинішнім лідером Омана плани на майбутнє, призначення посла, інвестиції та їхній розмір Джерело: https://censor.net/ua/n3196757
але ж як всім добре відомо лідер Оману в той час перебував в лікарні в тяжкому стані й жодних зустрічей з ним не проводилось.
відповідно обговорювати із ним будь-що було неможливим.
чергова брехня, чергова схавана брехня. але це ж зеленське - найчесніше, найтакежякми, найвеличніше... ох, ***.
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20.05.2020 14:06 Ответить
Шо воно меле...
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20.05.2020 14:16 Ответить
моника, ты языком не трепи, а предьяви платежки, в том числе и за охранников..)))
наглая ложь))))
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20.05.2020 14:30 Ответить
Боже, і оце брехло наш президент? Хто його назначив? Де ці дебіли?
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20.05.2020 14:31 Ответить
Твої приватні поїздки були, коли ти був у "кварталі", а зараз ти президент 40 млн. країни і твоя приватність стала публічною.
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20.05.2020 15:37 Ответить
Зеленський про візит в Оман: Це була моя приватна поїздка, полетів туди до сім'ї і для кількох приватних зустрічей - Цензор.НЕТ 8843
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20.05.2020 15:38 Ответить
Тогда два вопроса. Сколько оманцы уже инвестировали после разговора, и появился ли там посол?
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20.05.2020 18:02 Ответить
Какое оно чмо недоделанное ***** лучше возле дерьма находиться чем иметь вот такое гамно президентом
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20.05.2020 21:29 Ответить
#Зеленський

Фунт конечно не первый номер в списке , но и Оманский Риал не последний.

https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-valyut-mira

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25.10.2021 20:47 Ответить
 
 