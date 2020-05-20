Зеленский о визите в Оман: Это была моя частная поездка, полетел туда к семье и для ряда частных встреч

Полет президента Зеленского в Оман был частным визитом.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была моя частная поездка. ... У меня есть семья, живая семья, живые дети, которые полетели в Оман просто на отдых. У них есть возможность и все права на это. В этом нет никакого секрета", - отметил Зеленский.

По словам главы государства, у него был большой план встреч на государственном уровне на востоке в разных странах.

"У нас в Омане не было даже посла, у нас не было никаких отношений: дипломатических, инвестиционных с такими странами", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он рассказал, что обсуждал с нынешним лидером Омана планы на будущее, назначение посла, инвестиции и их размер.

Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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