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Новости Год Зеленского
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Зеленский: "Про Порошенко и Байдена - это не последний звонок, который увидят украинцы. Генпрокурор будет расследовать заявление Деркача"

Зеленский:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественника Петра Порошенко еще впереди.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор – это суд", - заявил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп Деркач опубликовал записи якобы Байдена и Порошенко. В "ЕС" заявили, что "сфабрикованные фрагменты" это российская провокация. АУДИО

"Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать", - сказал президент.

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".

Автор: 

Байден Джо (2788) Зеленский Владимир (20311) Порошенко Петр (19597)


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Топ комментарии
+36
Если Байден станет президентом, тебя же закопают.
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20.05.2020 13:41
+32
необучаемый...

опять же обосрешься как с Шереметом. сегодня как вошь под ногтем крутился когда его бигус прижал как крысу в угол
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20.05.2020 13:45
+28
Ты можешь ожидать - в надежде НАСЫПАТЬ СОЛИ НА ХВОСТ))
Дырку от бублика вы получите, а не Порошенко,
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20.05.2020 13:44
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Слон і моська...
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20.05.2020 13:39 Ответить
А "пленки Ермака"?!?! Какое-то г-н Президент у Вас ооо-чччень разное отношение к пленкам... Если пленки о Ваших корешах, то тут можно их не замечать, уничижительно отзываться о заявителе и, апогей реакции - сослаться на компетенцию "в доску своего Генпрокурора", которая по Вашему отношению к двум пленкам точно поняла, какой ход дать КАЖДОЙ из них. И ход этот будет диаметрально противоположный. Как там : "Друзьям - все. Врагам - закон".
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20.05.2020 15:59 Ответить
Если Байден станет президентом, тебя же закопают.
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20.05.2020 13:41 Ответить
А что там такого сказал Порошенко? Он как глава державы вел нормальные переговоры.
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20.05.2020 13:48 Ответить
да это Деркач камикадзе, его используют как таран
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20.05.2020 14:09 Ответить
Трамп выдержал паузу и отомстил....
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20.05.2020 13:41 Ответить
Отомстил чем? Компромат в этих записях только в больных головах зедебилов
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20.05.2020 13:55 Ответить
Ну просто ска феерический болбо...б.
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20.05.2020 13:42 Ответить
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 9526
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20.05.2020 14:13 Ответить
Не бери такого тяжелого, Вова. Ты не просто пукнешь...
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20.05.2020 13:43 Ответить
вова до ростова можна не встигнути, до герцлії з усім нажитим теж
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20.05.2020 13:43 Ответить
ЧТО ОНО НЕСЁТ! Мама осознаёт, какого дол..ба она с папой зачали и вырастили?
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20.05.2020 13:43 Ответить
нет. нечем.
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20.05.2020 13:56 Ответить
Интересно,а откуда запись! Что в туалете подслушал!
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20.05.2020 13:44 Ответить
из государственного архива, к которому не должно быть доступа никому лишнему

а иначе какая ж это Держава, если российский шпион Деркач ими пользуется.
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20.05.2020 18:06 Ответить
Ты можешь ожидать - в надежде НАСЫПАТЬ СОЛИ НА ХВОСТ))
Дырку от бублика вы получите, а не Порошенко,
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20.05.2020 13:44 Ответить
А откуда он знает? деркач ему лично сказал? Или путлер?
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20.05.2020 13:45 Ответить
необучаемый...

опять же обосрешься как с Шереметом. сегодня как вошь под ногтем крутился когда его бигус прижал как крысу в угол
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20.05.2020 13:45 Ответить
А что там такого сказал Порошенко? Он как глава державы вел нормальные переговоры.
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20.05.2020 13:47 Ответить
А наказания для зермака нет.
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20.05.2020 13:47 Ответить
...вальдемар, ты полный дебил - нормальные люди звонок СЛЫШАТ!
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20.05.2020 13:52 Ответить
А судьи ХТО ? В 1984 году поступил в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Харьковское высшее военное командно-инженерное училище , которое окончил в 1989 году со специальностью «инженер-механик».
С 1989 по 1990 год проходил службу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Ракетных войсках стратегического назначения на ТРБ (технической ракетной базе) Первомайской дивизии РВСН, нёс боевое дежурство.
В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист . Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]
Работал оперуполномоченным в Управлении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Днепропетровской области , заместителем директора ассоциации «Приднепровье», которая занималась наладкой кооперации предприятий единого технологического цикла.
С 1994 по 1996 год был заместителем руководителя Контрольной службы президента Украины.
С 1996 по 1997 год - консультант президента Украины по внешнеэкономическим вопросам.
С 1997 по 1998 год был первым помощником Премьер-министра Украины.
В 1998 году был избран народным депутатом Верховной Рады Украины III созыва по мажоритарному округу (Глуховский, Путивльский, Кролевецкий, Ямпольский, С.-Будский районы Сумщины) народный депутат Украины IV, V, VI созывов.;
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Оранжевой революции подконтрольный Андрею Деркачу медиахолдинг, куда входит в том числе и радиотелекомпания «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Эра », поддержал оппозициюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
С 2006 года - президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», генеральный директор государственного концерна «Укратомпром».
В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ.
С 2011 по 2013 годы возглавлял на общественных началах группу советников Премьер-министра Украины. Кандидат юридических наук, доцент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Киевской Духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви Московского патриархата.
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20.05.2020 13:52 Ответить
деркач - звичайна гебешная консерва, а москальский сатанат РПЦ-КДБ через"У"ПЦ МП, свою філію в Україні, вербує агентів та перетворює українців на хАхлів-малороссів.
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20.05.2020 13:58 Ответить
Тобто ти зьозьо їх і злив?
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20.05.2020 13:53 Ответить
"Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы.
Криворожский шлемазл в курсе, что звонки обычно слушают, а не смотрят на них???

ЗЫ. Дебил, блд...
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20.05.2020 13:53 Ответить
вообще то нормальные люди звонки слышат а вова его видит ...
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20.05.2020 13:54 Ответить
Под кайфом он не только звонки видит, но и щупает их за вымя.
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20.05.2020 14:28 Ответить
"..... у нас имеется лишь две возможности: или так называемые «художники» видят окружающее действительно так странно и верят в то, что они изображают мир правильно - тогда требуется только определить, являются ли их дефекты зрения повреждениями механического характера или они наследственны."

Алоизыч о художниках "дегенеративного искусства"
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20.05.2020 18:26 Ответить
Шоу крутить умеете, это да.
Работать на должностях слабо?
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20.05.2020 13:58 Ответить
Если Байден станет президентом, то бубочке жопа.
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20.05.2020 13:58 Ответить
Очень надеюсь, что в Гуантанамо на него и и Беню двухместная камера зарезервирована
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20.05.2020 14:02 Ответить
будут намаз вместе делать, там исламских террористов прорва
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20.05.2020 18:07 Ответить
https://censor.net/n3196760 - там и видео есть, а не только записи разговором... Оно наговорило уже на пару сроков.
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20.05.2020 14:00 Ответить
Т.е. зе-падла расписалась в том, что вместе с фсбэшными рыгами копает под Пороха, который вытащил Украину из пасти рашки в 2014-м?
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20.05.2020 14:01 Ответить
А что, кто то сомневался?
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20.05.2020 15:16 Ответить
вот же ж придурок! звонок можно услышать. увидеть его нихрена не получится! Он что, глазами слышит, а ушами видит? А чем он тогда ест? а чем нюхает?
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20.05.2020 14:04 Ответить
А играет чем?
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20.05.2020 14:14 Ответить
Я знаю чем он думает.
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20.05.2020 15:03 Ответить
за жизнь Деркача можно будет не много дать в будущем
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20.05.2020 14:05 Ответить
*Это не последний звонок, который увидят украинцы, - Зеленский о пленках Деркача*

И не последняя картинка которую они услышат
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20.05.2020 14:07 Ответить
то, что дурень уже один раз обосрался в Белом Доме - это его ничему не учит, дурака жизнь не учит даже на собственных ошибках. Зеленый Дурак у власти в Украине, маємо, що маємо
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20.05.2020 14:12 Ответить
То це признання Янелоха, що він у змові з фуйлом?
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20.05.2020 14:14 Ответить
За це ми власне і голосували і підтримуємо Пороха, за, загально кажучи , за зміст розмов з байденом. Якщоб це була розмова з ***** то Пороха б закопали його ж прихильники..
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20.05.2020 14:16 Ответить
Ну насколько же мелкое и вонючее г...но! Наплевать на все, что творится в Украине (экономика, коррупция, воровство, полная некомпетентность власти). Главная мечта и цель - любым способом опустить Пороха. Показать себя этаким Зевсом, метнуть молнию, которая достигнет цели.
Не сомневаюсь, что в своей голове оно считает - это то, чего от него больше всего ждут его избиратели. Как только Порох сядет - наступит эпоха благоденствия.
Сама собой наступит... И солнцеликий воссияет
Вот дерьмо!
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20.05.2020 14:18 Ответить
порох продал 1 негодящего чиновника за лярд долл причем деньги в казну !!! да я бы по десятке чиновников продавал лишь бы за них по лярду давали
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20.05.2020 14:19 Ответить
Причем в виде заказов оборонке. И это в 2016, когда каждый БэТэР был на вес золота.
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20.05.2020 15:34 Ответить
войну с америкосами затеял..
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20.05.2020 14:19 Ответить
Деркач - рыгоанал.
1. Кто ему мог передать записи?
2. Кто вел прослушку?
Это риторические вопросы.
Говорите, Украиной управлял Дядя Сэм? Так это только на пользу, т.к. лучше жить под управлением США, как в свое время жили ФРГ и остальная западная Европа, чем жить в сруском мире.
Вовочка, ты тоже управляем, но не США, а ****** и его шайкой.
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20.05.2020 14:26 Ответить
Ой дурак,ладно бы сам себя топил так он же нас и всю страну за собой тянет.
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20.05.2020 14:30 Ответить
Воха Зеленый скажи а как народу намазать на хлеб приговор Попошенко? Холодильник сильно отощал от кризиса, воровства твоих людей и карантина. Не выходи к людям Воха, ходи с толпами охраны и езди в кортежах. Иначе и разорвать могут....
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20.05.2020 14:47 Ответить
Готовься сортиры драить, скоро границы откроют. Надо же быть таким беспомощным
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20.05.2020 15:31 Ответить
Разговор "пИсал" сам Петя. Его же дружбаны слямзили его и слили The лёным. Зелёные нашли "прокладку" Андрюшку и послали Трампу.
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20.05.2020 14:54 Ответить
Что там с пленками брата Ермака? Никто у Янелоха не спросил?
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20.05.2020 15:29 Ответить
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 9823
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20.05.2020 15:30 Ответить
Смешной карлик. Уже записей актов коррупции вашей бандой опубликовано на срок от 10 лет каждому. Это же не всегда будет "пустое", сроки догонят и в Италии и а параше.
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20.05.2020 15:33 Ответить
Кому потрібно, щоб президентом не став Байден? Звичайно путіну. І всі поліцаї і агентура російських спецслужб різними способами хоче втягнути в ці розбірки Україну. І саме головне президент ведеться і підтримує цю позицію. А чому так довго плівки по Єрмаку не реєстрували? Чому така вибірковість?
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20.05.2020 15:41 Ответить
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 186
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20.05.2020 15:46 Ответить
это не ЗЕленский вырок Пороха, а
Порох - смерть ЗЕБЕни
закопает Гетьман недолугого
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20.05.2020 18:28 Ответить
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 9748

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20.05.2020 15:52 Ответить
"Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди.Источник: https://censor.net.ua/n3196759
Хххххххххххххххххх
Зеленский, впереди - ето твое висение на каштановой ветке на Хрещатике.
Не надейся, тварь, что сможешь слинять как Янукович.
Не сможешь. И будешь обязательно предан суду. Если не правовому, то суду Линча
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20.05.2020 15:57 Ответить
https://www.facebook.com/VikUkolov Віктор Уколов
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2898768963524650&set=a.186879668046940&type=3 4 ч. ·

Зеленський заявив, що знає про подальші зливи Деркача? Інакше важко зрозуміти слова: "Про плівки Порошенко-Байдена, я чув, і це тільки початок, це дзвіночки, ми ще такого побачемо багато у майбутньому".
Ну тепер зрозуміло чому Дубинський зі Слуги народу і Деркач з ОПЗЖ спільно вимагають розслідування. Пане Зеленський, оприлюдніть увесь план зливів - вам виконавці ж доповідали?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2898768963524650&set=a.186879668046940&type=3
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20.05.2020 15:59 Ответить
Пороху респект!очень достойно вел переговоры!

а зеЛя ссыкливый лживый упарь!которого ждет ростов!
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20.05.2020 16:07 Ответить
Представил себе плёнки Деркача...
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 7634
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20.05.2020 16:18 Ответить
Зеленский Порошенко о пленках Ермака Деркача : "Для меня это пустое дело. Я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично"
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20.05.2020 16:30 Ответить
а, сколько открытий будет лет через пять
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20.05.2020 16:39 Ответить
Це не останній дзвінок, який побачать українці, - Зеленський про плівки Деркача - Цензор.НЕТ 7260
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20.05.2020 16:52 Ответить
как и всех любителей ЗЕлени:
это ненависть пересичной серости "обычных людей" к выдающейся личности
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20.05.2020 18:32 Ответить
 
 