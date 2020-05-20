Зеленский: "Про Порошенко и Байдена - это не последний звонок, который увидят украинцы. Генпрокурор будет расследовать заявление Деркача"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественника Петра Порошенко еще впереди.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор – это суд", - заявил Зеленский.
"Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать", - сказал президент.
Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".
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а иначе какая ж это Держава, если российский шпион Деркач ими пользуется.
Дырку от бублика вы получите, а не Порошенко,
опять же обосрешься как с Шереметом. сегодня как вошь под ногтем крутился когда его бигус прижал как крысу в угол
С 1989 по 1990 год проходил службу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Ракетных войсках стратегического назначения на ТРБ (технической ракетной базе) Первомайской дивизии РВСН, нёс боевое дежурство.
В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юрист . Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»;https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2]
Работал оперуполномоченным в Управлении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Днепропетровской области , заместителем директора ассоциации «Приднепровье», которая занималась наладкой кооперации предприятий единого технологического цикла.
С 1994 по 1996 год был заместителем руководителя Контрольной службы президента Украины.
С 1996 по 1997 год - консультант президента Украины по внешнеэкономическим вопросам.
С 1997 по 1998 год был первым помощником Премьер-министра Украины.
В 1998 году был избран народным депутатом Верховной Рады Украины III созыва по мажоритарному округу (Глуховский, Путивльский, Кролевецкий, Ямпольский, С.-Будский районы Сумщины) народный депутат Украины IV, V, VI созывов.;
Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F Оранжевой революции подконтрольный Андрею Деркачу медиахолдинг, куда входит в том числе и радиотелекомпания «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Эра », поддержал оппозициюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
С 2006 года - президент Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», генеральный директор государственного концерна «Укратомпром».
В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ.
С 2011 по 2013 годы возглавлял на общественных началах группу советников Премьер-министра Украины. Кандидат юридических наук, доцент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Киевской Духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви Московского патриархата.
Криворожский шлемазл в курсе, что звонки обычно слушают, а не смотрят на них???
ЗЫ. Дебил, блд...
Алоизыч о художниках "дегенеративного искусства"
Работать на должностях слабо?
И не последняя картинка которую они услышат
Не сомневаюсь, что в своей голове оно считает - это то, чего от него больше всего ждут его избиратели. Как только Порох сядет - наступит эпоха благоденствия.
Сама собой наступит... И солнцеликий воссияет
Вот дерьмо!
1. Кто ему мог передать записи?
2. Кто вел прослушку?
Это риторические вопросы.
Говорите, Украиной управлял Дядя Сэм? Так это только на пользу, т.к. лучше жить под управлением США, как в свое время жили ФРГ и остальная западная Европа, чем жить в сруском мире.
Вовочка, ты тоже управляем, но не США, а ****** и его шайкой.
Порох - смерть ЗЕБЕни
закопает Гетьман недолугого
Хххххххххххххххххх
Зеленский, впереди - ето твое висение на каштановой ветке на Хрещатике.
Не надейся, тварь, что сможешь слинять как Янукович.
Не сможешь. И будешь обязательно предан суду. Если не правовому, то суду Линча
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2898768963524650&set=a.186879668046940&type=3 4 ч. ·
Зеленський заявив, що знає про подальші зливи Деркача? Інакше важко зрозуміти слова: "Про плівки Порошенко-Байдена, я чув, і це тільки початок, це дзвіночки, ми ще такого побачемо багато у майбутньому".
Ну тепер зрозуміло чому Дубинський зі Слуги народу і Деркач з ОПЗЖ спільно вимагають розслідування. Пане Зеленський, оприлюдніть увесь план зливів - вам виконавці ж доповідали?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2898768963524650&set=a.186879668046940&type=3
а зеЛя ссыкливый лживый упарь!которого ждет ростов!
ЗеленскийПорошенко о пленках ЕрмакаДеркача
это ненависть пересичной серости "обычных людей" к выдающейся личности