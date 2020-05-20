Зеленский: "Про Порошенко и Байдена - это не последний звонок, который увидят украинцы. Генпрокурор будет расследовать заявление Деркача"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественника Петра Порошенко еще впереди.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор – это суд", - заявил Зеленский.

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"Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний звонок, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать", - сказал президент.

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".