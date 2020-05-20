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Новости Год Зеленского
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"Украина оговаривает ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми я встречаюсь", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает ситуацию оккупированного Крыма в Европе.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина оговаривает ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми я встречаюсь. Все понимают, что санкционная политика, несмотря на то, что некоторые страны ее привязали только к Донбассу, (некоторые думают, что санкции могут быть сняты, когда вернется Донбасс). И США, и Канада, и большинство стран ЕС, включая Германию, Францию, всегда я поднима этот вопрос", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, Россия не хочет обсуждать вопрос оккупированного Крыма.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Крым (26364) Евросоюз (17060)


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Шаройопка в канце спросіла: а чо вибрали тебе 73%, а на мітінги за Зє! ніхто не виходить????
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20.05.2020 13:49 Ответить
С каждым европейцем оно обговаривает только когда уже можно сдаваться фуйлу.
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20.05.2020 13:49 Ответить
Реально і по суті ніхто не ставив питання зЄ-паяцу ні про кацапо-агресора-ВІЙНУ...., ні про Крим..., ні про те як "профукади" економіку України за цей РІК....
Позор "жУрналюгам"....
За виключенням "Громадського" , чи....
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20.05.2020 13:51 Ответить
Блазень так і не сказав що кацапія агресор.
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20.05.2020 13:57 Ответить
Наверное спрашивеает чей Крым?
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20.05.2020 15:23 Ответить
 
 