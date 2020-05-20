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"Украина оговаривает ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми я встречаюсь", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает ситуацию оккупированного Крыма в Европе.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина оговаривает ситуацию по Крыму со всеми европейцами, с которыми я встречаюсь. Все понимают, что санкционная политика, несмотря на то, что некоторые страны ее привязали только к Донбассу, (некоторые думают, что санкции могут быть сняты, когда вернется Донбасс). И США, и Канада, и большинство стран ЕС, включая Германию, Францию, всегда я поднима этот вопрос", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, Россия не хочет обсуждать вопрос оккупированного Крыма.
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