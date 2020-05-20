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Новости Год Зеленского
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Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, - Зеленский

Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не боится протестов, потому что ничего плохого не делает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, не боится ли он, что люди могут выходить на акции протеста из-за несогласия с его политикой.

"Переворота в стране не надо. Если людям не нравится власть и то, что делаю я, и моя политика - пожалуйста, я для этого принял закон об импичменте... Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю. Я уверен в каждом своем шаге, даже иногда делая ошибки. Я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) пресс-конференция (324)


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Топ комментарии
+49
Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 217
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20.05.2020 14:00
+44
А в баночку по-маленькому слабо?
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20.05.2020 13:57
+42
Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1659
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20.05.2020 13:58
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"Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, - Зеленский" - https://politeka.net/society/266154-oficer-vsu-vzvyl-iz-za-situacii-na-donbasse-chto-izmenilos-pri-zelenskom-ne-dayut-oruzhiya-i?utm_source=iua Офицер ВСУ взвыл из-за ситуации на Донбассе, что изменилось при Зеленском: "Не дают оружия и...". У военнослужащих ВСУ возникли серьезные проблемы на Донбассе, которые не дают им оборонять территории Украины. Один из офицеров ВСУ раскрыл, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе погибают из-за того, что им не чем защититься и дать ответ врагу. ... Как стало известно, об этом рассказал один из офицеров ВСУ, которого цитирует на своей личной странице в сети Facebook журналист Юрий Бутусов. - Этого "хорошего" стоит бояться.
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20.05.2020 16:28 Ответить
Це вже не тобі з твоїми кретинам оцінювати.
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20.05.2020 16:37 Ответить
Зеленский ничего не боится? А как же его статус "потерпевшего"? Так испугался, что в суд подал.
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20.05.2020 16:50 Ответить
Он не испугался, просто кто-то ему говно в штаны подкинул. Наверное Порошенко.
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20.05.2020 18:50 Ответить
Він весь час повторював - я нічого не боюсь...Це перша ознака боягуза...А взагалі виглядав жалюгідно...Там "ху...ло",тут "сцикло"...війна між ними може йти безконечно...
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20.05.2020 17:15 Ответить
Так ты и ничего хорошего не делаешь - ни рыба, ни мясо. Отошёл в сторону - друзей коррупционеров не трогаешь - мы понимаем тебя: президенты временные, а друзяки - навсегда.
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20.05.2020 17:31 Ответить
Ни рыба, ни мясо? Посадить невиновных людей по делу Шеремета это отойти в сторону?
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20.05.2020 18:31 Ответить
Сциш...
Бо продаєш Україну ворогу або за гроші, або за неопрелюднення компромату москвою...
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20.05.2020 17:35 Ответить
Дякую, файний гег. Бугагував вголос.
...
Стоп. Він це серйозно?..
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20.05.2020 18:00 Ответить
Это же клоун!!!
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20.05.2020 18:31 Ответить
я хахаталлл
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20.05.2020 18:12 Ответить
не ссы, Вова, скоро ты будешь бежать за моря
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20.05.2020 18:22 Ответить
Я ничего не боюсь - я в домике!
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20.05.2020 18:26 Ответить
"...ни чего плохого не делаю" сказал Зелупа, и подумал, " для России".
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20.05.2020 18:27 Ответить
На воре шапка горит!!!
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20.05.2020 18:30 Ответить
Для РФ наш скоморох точно ничего плохого не делает, только пытается снять с нее санкции.
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20.05.2020 18:48 Ответить
Та хіба він має право оцінювати сам свою діяльність? Може треба попитати інших?
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20.05.2020 19:11 Ответить
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