Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не боится протестов, потому что ничего плохого не делает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал Зеленский во время пресс-конференции, отвечая на вопрос, не боится ли он, что люди могут выходить на акции протеста из-за несогласия с его политикой.

"Переворота в стране не надо. Если людям не нравится власть и то, что делаю я, и моя политика - пожалуйста, я для этого принял закон об импичменте... Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю. Я уверен в каждом своем шаге, даже иногда делая ошибки. Я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки", - сказал Зеленский.

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