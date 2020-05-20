Рухнувший под фурой мост в Алексеевке восстановим в первую очередь, - глава "Укравтодора" Кубраков

Государственное агентство автомобильных дорог пообещало в первую очередь отремонтировать мост, обрушившийся в среду в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области во время движения по нему грузового автомобиля.

Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на странице агентства в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский анонсировал разработанную нами Национальную программу восстановления мостов. Программа рассчитана на пять лет и планирует охватить 1385 искусственных сооружений на дорогах государственного и местного значения. Уже в этом месяце мы планируем начать воплощение программы на первые 30 мостов. Конечно, мост в Алексеевке должен быть восстановлен в первую очередь", - отметил Кубраков.

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По данным "Укравтодора", мост относился к категории "ограниченно работоспособных", в Украине к этой категории относятся 27% из всех обследованных мостов.

"По требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 т. Ограничение скорости - до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", - отмечается в сообщении "Укравтодора".

Обрушившийся мост был построен в 1955 году, его длина: 151,92 м. Мост состоит из девяти железобетонных опор и восьми металлических секций. Владелец моста - Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Согласно проведенному в 2017 году обследованию специализированным предприятием ГП "УкрДПТИтрансбуд", остаточный ресурс пролетных строений моста составляет 12 лет.



