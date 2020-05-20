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Рухнувший под фурой мост в Алексеевке восстановим в первую очередь, - глава "Укравтодора" Кубраков

Рухнувший под фурой мост в Алексеевке восстановим в первую очередь, - глава

Государственное агентство автомобильных дорог пообещало в первую очередь отремонтировать мост, обрушившийся в среду в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области во время движения по нему грузового автомобиля.

Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на странице агентства в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский анонсировал разработанную нами Национальную программу восстановления мостов. Программа рассчитана на пять лет и планирует охватить 1385 искусственных сооружений на дорогах государственного и местного значения. Уже в этом месяце мы планируем начать воплощение программы на первые 30 мостов. Конечно, мост в Алексеевке должен быть восстановлен в первую очередь", - отметил Кубраков.

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По данным "Укравтодора", мост относился к категории "ограниченно работоспособных", в Украине к этой категории относятся 27% из всех обследованных мостов.

"По требованиям ПДД заезд на мост был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 т. Ограничение скорости - до 30 км/ч. Сейчас выясняется вес грузовика, во время движения которого была разрушена секция моста", - отмечается в сообщении "Укравтодора".

Обрушившийся мост был построен в 1955 году, его длина: 151,92 м. Мост состоит из девяти железобетонных опор и восьми металлических секций. Владелец моста - Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области.

Согласно проведенному в 2017 году обследованию специализированным предприятием ГП "УкрДПТИтрансбуд", остаточный ресурс пролетных строений моста составляет 12 лет.

Рухнувший под фурой мост в Алексеевке восстановим в первую очередь, - глава Укравтодора Кубраков 01
Рухнувший под фурой мост в Алексеевке восстановим в первую очередь, - глава Укравтодора Кубраков 02

мост (1027) ремонт (1180) Укравтодор (663) Днепропетровская область (3879)


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Топ комментарии
+4
Тож треба так насрати ''всегалактическому ***********'' під час пресс-конхвіренції!
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20.05.2020 14:16
+2
По этому мосту на велике страшно ездить а дибил фурой пустой поехало
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20.05.2020 14:11
+2
я знаком с этой конторой, они особо не торопятся выполнять быстро работы, хотя техники и персонала у них предостаточно, любят осваивать бюджетные сметы по полной. Быстро строят только военные строители, которые после паводка практически мгновенно навели переправы мостовые, во многих местах они стоят до сих пор!!!! Также можно поступить и в этом случае, военные смогут решить этот вопрос многократно быстрее и за копеечные деньги по сравнению со сметами профильных организаций!!
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20.05.2020 15:10
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По этому мосту на велике страшно ездить а дибил фурой пустой поехало
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20.05.2020 14:11 Ответить
Свято верю. Этот мост на трассе Коломыя - Камянец-Подольский несколько лет обещал восстановить Гройсман. Потом, зеленая шобла, когда шла на выборы.
Рухнувший под фурой мост в Алексеевке восстановим в первую очередь, - глава "Укравтодора" Кубраков - Цензор.НЕТ 8064
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20.05.2020 14:14 Ответить
Не, этот мост точно починят. Этож трасса Запорожье-Кривой Рог.
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20.05.2020 14:32 Ответить
На следующих выборах Барне обеспечены голоса Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей.
Реальный кандидат нарисовался.
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20.05.2020 14:35 Ответить
увы этот не восстанавливать, а перестраивать нужно. Таких типов пролётных строений очень много в тех местах, в Косове вроде есть.
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20.05.2020 14:38 Ответить
Ну, Черновцы-«ТРАНСМОСТ» уже лет пять сидят без заказов. Для них это два месяца работы, и то из-за технологии бетонных работ.
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20.05.2020 14:43 Ответить
я знаком с этой конторой, они особо не торопятся выполнять быстро работы, хотя техники и персонала у них предостаточно, любят осваивать бюджетные сметы по полной. Быстро строят только военные строители, которые после паводка практически мгновенно навели переправы мостовые, во многих местах они стоят до сих пор!!!! Также можно поступить и в этом случае, военные смогут решить этот вопрос многократно быстрее и за копеечные деньги по сравнению со сметами профильных организаций!!
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20.05.2020 15:10 Ответить
Тож треба так насрати ''всегалактическому ***********'' під час пресс-конхвіренції!
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20.05.2020 14:16 Ответить
и фура говорят РОШЕН
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20.05.2020 14:58 Ответить
И мертвые с.косами
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20.05.2020 15:14 Ответить
Обследование моста делали учёные -олигофрены.В Украине достаточно прокатных станов .Можно делать пролёты из металла и колонны -тоже,кроме подводной части.С алюминиевым напылением.Поручить Гереге со сроками,как он вводит свои Эпицентры.
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20.05.2020 15:11 Ответить
він іє з металу тільки його красили останній раз при Брєжнєву
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20.05.2020 19:25 Ответить
Автомобильный мост проектировался при Сралине и начали строить.Он не расчитан априори на современные 60тонные фуры,как ЖД мосты.В Харькове Фура тоже обрушила мост на окружной.Но там виноваты савковые горе строители 60х-70х Украли цемент на опоры.Они и не выдержали.А пролётная балка уцелела,она заводского изготовления.Но её заменили металлом,хотя можно было и оставить.
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20.05.2020 20:23 Ответить
Ага, прям в первую очередь, я смеюсь вам в лицо! Не пэржпрацюйся там, смотри
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20.05.2020 15:15 Ответить
Никопольский район - это вотчина ПР, ЖОПАБЛОКа... "крепких хозяйственников" в общем. Там не далеко и Вилкул... Дохойзянувалыся, одним словом. А плебсу по приколу когда его грабят- местные счастливы!
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20.05.2020 15:35 Ответить
Там -настоящие украинцы -патриоты! Днепровская область понесла наибольшие людские потери в войне с Рашистами.И там всегда дают отпор ватникам
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20.05.2020 20:26 Ответить
Обрушившийся мост был построен в 1955 году!!! Да - многие столько не живут. Как он так долго ещё простоял больше интересует...
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20.05.2020 17:59 Ответить
совковые мосты и путепроводы оказались настоящим говном , пример тому Гаванский мост в Киеве на Подоле , в 1962 году построили , в 2000 уже закрыли -аварийный . На московии некоторые мосты через Волгу пришли к капремонтам через 20 лет . Почему в СССР и сейчас были плохие дороги ? Потому что не делали водотведение , по простому не капали канавы вдоль дорог как это делают в Европе . Было дорого комунякам канавы копать , видать ямы заделывать каждый год дешевле , не говоря уже о комфорте и безопасности участников движения по этим горе - дорогам. Вывод - власть рабочих и крестьян - это тупиковая ветвь развития человечества .
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20.05.2020 20:30 Ответить
І хто зважує ці фури які гроблять шляхи України ?
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25.05.2020 02:17 Ответить
 
 