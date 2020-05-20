Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить"

Президент Владимир Зеленский подтвердил желание провести местные выборы осенью по всей стране, включая оккупированные районы Донбасса. По его словам, о сценарии проведения таких выборов пока что говорить рано.

Об этом он заявил в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Я бы хотел в это верить", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов в ОРДЛО.

При этом он добавил, что о сценарии проведения таких выборов пока что говорить рано.

"Ну, сценарий у нас есть - это структура.. Но сейчас слишком рано об этом говорить", - сказал Зеленский.

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