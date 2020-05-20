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Зеленский о местных выборах на оккупированном Донбассе в октябре: "Я бы хотел в это верить"
Президент Владимир Зеленский подтвердил желание провести местные выборы осенью по всей стране, включая оккупированные районы Донбасса. По его словам, о сценарии проведения таких выборов пока что говорить рано.
Об этом он заявил в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Я бы хотел в это верить", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов в ОРДЛО.
При этом он добавил, что о сценарии проведения таких выборов пока что говорить рано.
"Ну, сценарий у нас есть - это структура.. Но сейчас слишком рано об этом говорить", - сказал Зеленский.
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+13 vadym sestritsyn
показать весь комментарий20.05.2020 14:14
+11 Злой Карлик
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+10 wake up-UA
показать весь комментарий20.05.2020 14:15
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Сами видели, друзья рассказывали или алегория?
Ф.М.Достоевский.19 век.
Ні ...
О то ж бо ! Тре просто вірити
Мы есть то,что делаем изо дня в день.Способность управлять своими поступками формирует ХАРАКТЕР,а благодаря характеру человек обретает способность управлять своей жизнью.
Аристотель.
Что зеленские, ермаки собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус(автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-резников, сивох и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к бойне.
Так выглядит "народная милиция "ДНР".