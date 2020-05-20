Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно"

В оккупированном Крыму на дне высохшего водохранилища Симферополя хотят устраивать концерты симфонической музыки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП-Крым".

"Приехал на обмелевшее Симферопольского водохранилище и меня осенила мысль, а почему бы зрителям не побывать на дне?!" - отмечает худрук и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Карлов.

Музыкант рассказал, что водохранилище – это идеальное место для проведения концерта: на плотине есть стоянка для автомобилей, спуск на дно плавный, без резких перепадов.

"Само сознание, что ты на дне, настолько необычно! Ведь такое раз в 50 лет может случиться – это феномен! Это круто!" - убежден Карлов.

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