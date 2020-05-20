РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8665 посетителей онлайн
Новости
18 197 60

Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно"

Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты:

В оккупированном Крыму на дне высохшего водохранилища Симферополя хотят устраивать концерты симфонической музыки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП-Крым".

"Приехал на обмелевшее Симферопольского водохранилище и меня осенила мысль, а почему бы зрителям не побывать на дне?!" - отмечает худрук и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Карлов.

Музыкант рассказал, что водохранилище – это идеальное место для проведения концерта: на плотине есть стоянка для автомобилей, спуск на дно плавный, без резких перепадов.

"Само сознание, что ты на дне, настолько необычно! Ведь такое раз в 50 лет может случиться – это феномен! Это круто!" - убежден Карлов.

Читайте также: У Зеленского четкая позиция по водоснабжению Крыма: сначала деоккупация, потом вода, - "слуга народа" Богуцкая

концерт (401) Крым (26364) Симферополь (657) вода (918)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно"

Символично.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:27
+29
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно" - Цензор.НЕТ 6712
показать весь комментарий
20.05.2020 14:41
+23
Лавры хора Александрова не дают уснуть.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно"

Символично.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:27 Ответить
Они давно на дне, некуда уже опускаться.)
показать весь комментарий
20.05.2020 14:30 Ответить
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно" - Цензор.НЕТ 6712
показать весь комментарий
20.05.2020 14:41 Ответить
...думали, что на дне, но тут снизу постучали....
показать весь комментарий
20.05.2020 14:54 Ответить
Они еще и радуются, что на дне.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:55 Ответить
Лет ми спик фром май харт: зере из ноу риал боттом ин рашен ворлд.
Самбади из олвейз кнокинг фром белоу.
Бикоз рашен ворлд из рили *******́л.
показать весь комментарий
20.05.2020 16:22 Ответить
Лучше пускай они к хору Александрова на дно опустятся.
показать весь комментарий
20.05.2020 15:29 Ответить
На дно! Подонки...
показать весь комментарий
20.05.2020 15:49 Ответить
Та вже почекайте трошке та й опінитесь на реальному дні без усяких сімфо німфо концертів
показать весь комментарий
20.05.2020 14:28 Ответить
Если цены на энергоресурсы продержаться на существующем уровне хотя бы 3 года, то им будет "очень" весело.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:38 Ответить
Фьючерсы за 30. А что не так с ценами?
показать весь комментарий
20.05.2020 14:48 Ответить
...думаешь, после такого вопроса, о тебе подумают: прелесть, какая дурочка?, -нет, все решат: или зачата по пьяни, или родовая травма...
показать весь комментарий
20.05.2020 15:10 Ответить
И? Эти цены для России недостаточные, с учетом их затрат на оборонку и сопутствующие траты. А затраты на оборонку они вряд ли понизят, следовательно урежут расходы на социальной сфере.
Что еще тебе не понятно?
показать весь комментарий
20.05.2020 15:11 Ответить
Это сколько до 80-ти при которых экономика должна рухнуть? Или сколько до 45-и при которых ********* добывает себе не в убыток? А с ценами всё люкс! Крайний раз бак по 16 заправил.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:05 Ответить
Лавры хора Александрова не дают уснуть.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:29 Ответить
Там должна быть построена консерватория, которой никогда не будет грозить затопление.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:30 Ответить
Та пробейте уже дно, ото будет круто
показать весь комментарий
20.05.2020 14:30 Ответить
Опустятся на дно, а потом камни с неба.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:30 Ответить
А чого не приєднатися до ансамбля"пісні та пляшки" Алексанрова на дні морському??
🤣🤣
показать весь комментарий
20.05.2020 14:31 Ответить
Карлов, ты часом не мюзиклами увлекаешься ?
Граф фон Кролок нашёлся, гляньте !

https://youtu.be/d2lP3P6PNXM
показать весь комментарий
20.05.2020 14:31 Ответить
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно" - Цензор.НЕТ 7233
показать весь комментарий
20.05.2020 14:31 Ответить
Будуть слухати і дивитись виступ хору Ліксандрава.

Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно" - Цензор.НЕТ 1401
показать весь комментарий
20.05.2020 14:31 Ответить
Что он там символически перекрывает воду из Украины в крым?
показать весь комментарий
20.05.2020 14:41 Ответить
Ну, у этих сейчас воды хватает. Правда, соленой.
показать весь комментарий
20.05.2020 15:28 Ответить
Все норм. Хай через ватку пропустять...
показать весь комментарий
20.05.2020 16:52 Ответить
Пусть уж лучше сразу Лебединое озеро!
показать весь комментарий
20.05.2020 14:33 Ответить
надо пробить дно, действительно, может там вода....
показать весь комментарий
20.05.2020 14:34 Ответить
Вода там однозначно есть. Только соленая.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:37 Ответить
дорогая очень)
показать весь комментарий
20.05.2020 14:38 Ответить
Та не - соленая не дорогая. Тока и пользы от нее скорее в минус чем в плюс.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:45 Ответить
опреснить очень дорого
показать весь комментарий
20.05.2020 14:48 Ответить
Господи, кому там опреснять то? Вопрос риторический.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:54 Ответить
да не говори.. в Днепре набрать просто и то не способны...))
показать весь комментарий
20.05.2020 14:59 Ответить
Стартап.
Кримчанам..

пьешь соленую- висикаешь пресную!
показать весь комментарий
20.05.2020 18:57 Ответить
b но и всем надеть ластьі в случае прилива
показать весь комментарий
20.05.2020 14:36 Ответить
Опустяться на дно, а заодно й проб'ють його.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:36 Ответить
а для полноты ощущения еще и камни с неба. занавес
показать весь комментарий
20.05.2020 14:37 Ответить
ключевое слово- ОПУСТЯТСЯ НА ДНО
показать весь комментарий
20.05.2020 14:38 Ответить
Днище - самое место параше и ее коллаборантам
Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно" - Цензор.НЕТ 5546
показать весь комментарий
20.05.2020 14:38 Ответить
Шкода що неможливо швидко відкрити шлюзи на кілька годин під час концерту для крисських "віп-осіб".
показать весь комментарий
20.05.2020 14:43 Ответить
Вода у вас не скоро появится, так что можете там гонки на верблюдах устраивать.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:44 Ответить
"Русский мир" в Крыму опустился на дно ?
показать весь комментарий
20.05.2020 14:49 Ответить
Дерзай! Специально для тебя осушили.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:50 Ответить
не раз в 50 лет
а теперь на все время окупации
будете жить "НА ДНЕ"(м Горький)
показать весь комментарий
20.05.2020 14:55 Ответить
Загадят дно водохранилища навсегда,как потом воду пить?
показать весь комментарий
20.05.2020 14:56 Ответить
Проблемы индейцев, шерифа не волнуют.
Хоть башкой там бейтесь о дно.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:57 Ответить
Кто говорит, что Киев не заботится о крымчанах? Вот пожалуйста - новый концертный зал.
показать весь комментарий
20.05.2020 14:57 Ответить
Успели таки крысчане заскочить на титаник
показать весь комментарий
20.05.2020 15:01 Ответить
дарю идею - когда опуститесь на дно... все вместе...пустите туда городскую канализацию.. чтоб уж точно ощутили радостное свершение крымнашей - очутиться в родной говени.... конечно... остаются еще камни с неба...но...пока только химатаки "Титана" заслуженны вами в полной мере...
показать весь комментарий
20.05.2020 15:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9wWmF3WzvE4 Нам бы нам бы нам бы нам бы всем на дно!
https://www.youtube.com/watch?v=9wWmF3WzvE4 Там бы там бы там бы там бы пить вино! (с)
Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно" - Цензор.НЕТ 8220
показать весь комментарий
20.05.2020 15:02 Ответить
Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно" - Цензор.НЕТ 568

"Приехал на обмелевшее Симферопольского водохранилище..."

Обмелевшее... т.е. на фото вода есть, но не достаточно глубоко...
показать весь комментарий
20.05.2020 15:13 Ответить
Ну если присмотреться, то вдалеке немного воды есть, если не мираж конечно же.
показать весь комментарий
20.05.2020 18:08 Ответить
Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно" - Цензор.НЕТ 4780
показать весь комментарий
20.05.2020 15:25 Ответить
С такими хозяевами, как кацапы, скоро весь Крым станет такой концертной площадкой.
показать весь комментарий
20.05.2020 15:27 Ответить
символично гоблинарена.
показать весь комментарий
20.05.2020 15:36 Ответить
Хит Шопена будет в самый раз.
показать весь комментарий
20.05.2020 15:57 Ответить
Пересохле водосховище в окупованому Криму хочуть використовувати під концерти: "Глядачі разом з нами опустяться на дно" - Цензор.НЕТ 1200
показать весь комментарий
20.05.2020 16:27 Ответить
Символично. Крысчане и так на дне, а теперь на дно дна опустятся.
показать весь комментарий
21.05.2020 03:23 Ответить
Кам-бат ба-тяня ба-тяня кам-бат... Файно!
показать весь комментарий
20.07.2020 22:48 Ответить
 
 