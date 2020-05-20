Пересохшее водохранилище в оккупированном Крыму хотят использовать под концерты: "Зрители вместе с нами опустятся на дно"
В оккупированном Крыму на дне высохшего водохранилища Симферополя хотят устраивать концерты симфонической музыки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КП-Крым".
"Приехал на обмелевшее Симферопольского водохранилище и меня осенила мысль, а почему бы зрителям не побывать на дне?!" - отмечает худрук и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Карлов.
Музыкант рассказал, что водохранилище – это идеальное место для проведения концерта: на плотине есть стоянка для автомобилей, спуск на дно плавный, без резких перепадов.
"Само сознание, что ты на дне, настолько необычно! Ведь такое раз в 50 лет может случиться – это феномен! Это круто!" - убежден Карлов.
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Символично.
Самбади из олвейз кнокинг фром белоу.
Бикоз рашен ворлд из рили *******́л.
Что еще тебе не понятно?
🤣🤣
Граф фон Кролок нашёлся, гляньте !
https://youtu.be/d2lP3P6PNXM
Кримчанам..
пьешь соленую- висикаешь пресную!
а теперь на все время окупации
будете жить "НА ДНЕ"(м Горький)
Хоть башкой там бейтесь о дно.
https://www.youtube.com/watch?v=9wWmF3WzvE4 Там бы там бы там бы там бы пить вино! (с)
"Приехал на обмелевшее Симферопольского водохранилище..."
Обмелевшее... т.е. на фото вода есть, но не достаточно глубоко...