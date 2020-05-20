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Экс-правоохранитель из Мариуполя собирал информацию о сотрудниках СБУ для ФСБ, - прокуратура

Экс-правоохранитель из Мариуполя собирал информацию о сотрудниках СБУ для ФСБ, - прокуратура

Житель Мариуполя, работавший в правоохранительных органах, подозревается в сотрудничестве с ФСБ РФ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщили о подозрении жителю г. Мариуполя в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры области, в ходе досудебного расследования установлено, что в июне 2018 г. бывший сотрудник правоохранительных органов по собственному желанию согласился сотрудничать с ФСБ РФ.

"В обязанности злоумышленника входили, в частности, сбор и дальнейшая передача представителям ФСБ РФ детальной информации о сотрудниках СБУ, которые несут службу в г. Мариуполе. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен действующий сотрудник ФСБ РФ, который вербовал подозреваемого и ставил ему задачи", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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Мариуполь (5705) россия (95365) СБУ (19855) ФСБ (1934)


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а кто собирает инфо для сбу о сотрудниках фсб?
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20.05.2020 14:43 Ответить
волонтеры
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20.05.2020 18:39 Ответить
Ну і де він, отой екс-співробітник? Уже втік чи цією інформацією йому маякують, щоб тікав?
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20.05.2020 14:48 Ответить
У Зеленского ума нет,в прифронтовых городах должны быть не МЭРы, а Военные коменданты...Джемілєв зустрівся з Зеленським і побачив у президента бажання не дратувати Росію
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20.05.2020 15:36 Ответить
 
 