За несоблюдение санитарных норм уже закрыли один из продовольственных рынков в Киеве, - Кличко

В Киеве закрыли рынок "Десна" - за несоблюдение санитарных норм. А также оштрафовали три ночных клуба, что, несмотря на запрет, работали в минувшие выходные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы начали ослабление ограничений. Но, еще раз подчеркну: открытие заведений, предприятий - это, прежде всего, соблюдение правил и ответственность руководителей за безопасность персонала и посетителей, - сказал Кличко. - Например, в столице уже открылись 37 рынков, для которых прописан четкий регламент работы. Один из них - рынок "Десна" - Госпродпотребслужба уже закрыла за несоблюдение санитарных норм и регламентов", - сообщил мэр.

Он отметил, что соблюдение норм в столице контролируют группы из представителей Госпродпотребслужбы, муниципальной стражи, районной власти и работников КП "Киевблагоустройство".

Они проверяют работу рынков, предприятий общественного питания, а также других предприятий, которые уже начали работать. И, в случае выявления нарушений, на место вызывают наряд полиции и составляют админпрокол.

Противоэпидемические группы уже проверили 198 объектов. А правоохранители составили 46 протоколов в отношении нарушителей.

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"По моему обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких развлекательных заведений, которые город не позволял открывать, а они минувшие выходные работали, - сообщил мэр. - Хочу подчеркнуть: если, с введением послаблений, люди будут пренебрегать правилами, - нас ожидает всплеск вируса. Я никого не пугаю. Но, например, в Чехии, через неделю после открытия торговых центров, крупных магазинов, парикмахерских и салонов зафиксировали большой всплеск заболевания. Поэтому призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать элементарные правила!".