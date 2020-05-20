Кабмин утвердил очередное смягчение карантина с 22 мая: заработают отели, транспорт, детсадики и метро

22 мая в Украине стартует второй этап ослабления карантина. Итак, снова начнут работать транспорт и гостиницы. Также возобновятся спортивные соревнования и церковные службы. Но одновременно будут действовать определенные ограничительные меры.

Решение об ослаблении карантина правительство приняло на заседании 20 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Что возобновит работу в Украине с 22 мая

Городской и пригородный транспорт.

Отели (кроме хостелов). В то же время, там не позволяют открывать рестораны и бассейны, если заведения предоставляют такие услуги.

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Также можно будет снова проводить

спортивные соревнования (с ограничением до 100 человек и без зрителей),

церковные службы (не больше чем 1 человек на 10 квадратных метров).

Кроме того, согласно решению правительства, с 25 мая снова заработают

детские сады

метрополитен.

Но это произойдет, если позволит эпидемическая ситуация. Окончательное решение будет принимать власть на местах.

На заседании Шмыгаль заявил, что правительство пока не будет открывать межобластные перевозки. Вероятнее всего, это произойдет в начале июня, если будет благоприятная эпидемическая ситуация. Сейчас же она является неблагоприятной.

О возобновлении работы аэропортов и возобновлении полетов, то к этому вопросу правительство вернется после 15 июня. Именно с этой даты авиаперевозчики начнут осуществлять полеты.

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Сейчас же аэропорты стран-партнеров Украины закрыты, и украинская власть ведет диалог с перевозчиками. Зато нерегулярные авиаперевозки работают. В то же время правительство планирует усилить международные перевозки автобусными маршрутами.

Напомним, с 11 мая разрешили открыть:

парки и скверы;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

работу нотариусов и юристов;

учреждения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники;

восстановление деятельности субъектов хозяйствования, что не предусматривает прием посетителей.

Правда, все вышесказанное заработало в соответствии с требованиями Минздрава – прежде всего говорится о масочном режиме, соблюдении социальной дистанции и частом проведении дезинфекции помещений.

Отметим, в Украине действует адаптивный карантин. В тех регионах, где эпидемическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усиливать ограничительные меры.