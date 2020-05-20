Кабмин утвердил очередное смягчение карантина с 22 мая: заработают отели, транспорт, детсадики и метро
22 мая в Украине стартует второй этап ослабления карантина. Итак, снова начнут работать транспорт и гостиницы. Также возобновятся спортивные соревнования и церковные службы. Но одновременно будут действовать определенные ограничительные меры.
Решение об ослаблении карантина правительство приняло на заседании 20 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Что возобновит работу в Украине с 22 мая
- Городской и пригородный транспорт.
- Отели (кроме хостелов). В то же время, там не позволяют открывать рестораны и бассейны, если заведения предоставляют такие услуги.
Также можно будет снова проводить
- спортивные соревнования (с ограничением до 100 человек и без зрителей),
- церковные службы (не больше чем 1 человек на 10 квадратных метров).
Кроме того, согласно решению правительства, с 25 мая снова заработают
- детские сады
- метрополитен.
Но это произойдет, если позволит эпидемическая ситуация. Окончательное решение будет принимать власть на местах.
На заседании Шмыгаль заявил, что правительство пока не будет открывать межобластные перевозки. Вероятнее всего, это произойдет в начале июня, если будет благоприятная эпидемическая ситуация. Сейчас же она является неблагоприятной.
О возобновлении работы аэропортов и возобновлении полетов, то к этому вопросу правительство вернется после 15 июня. Именно с этой даты авиаперевозчики начнут осуществлять полеты.
Сейчас же аэропорты стран-партнеров Украины закрыты, и украинская власть ведет диалог с перевозчиками. Зато нерегулярные авиаперевозки работают. В то же время правительство планирует усилить международные перевозки автобусными маршрутами.
Напомним, с 11 мая разрешили открыть:
- парки и скверы;
- салоны красоты и парикмахерские;
- летние площадки кафе и ресторанов;
- работу нотариусов и юристов;
- учреждения бытового обслуживания граждан;
- музеи и библиотеки;
- тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;
- стоматологические кабинеты;
- сервисы обслуживания бытовой техники;
- восстановление деятельности субъектов хозяйствования, что не предусматривает прием посетителей.
Правда, все вышесказанное заработало в соответствии с требованиями Минздрава – прежде всего говорится о масочном режиме, соблюдении социальной дистанции и частом проведении дезинфекции помещений.
Отметим, в Украине действует адаптивный карантин. В тех регионах, где эпидемическая ситуация хуже, чем в целом в Украине, могут усиливать ограничительные меры.
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"В Чехии фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19. Несколько дней назад в стране ослабили карантин.Впервые за месяц суточное количество новых случаев коронавирусной болезни в Чехии перевалило за сотню.
В течение последних 24 часов в Чехии выявлено 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщило 19 мая министерство здравоохранения страны.
Впервые с 18 апреля число зафиксированных за сутки заражений превысило 100. К примеру, 18 мая сообщалось о 20 инфицированных.https://gordonua.com/news/society/v-chehii-fiksiruyut-rezkiy-rost-zabolevaemosti-covid-19-neskolko-dney-nazad-v-strane-oslabili-karantin-1500551.html
Представьте, что Вы были одним из самых богатых людей, когда-либо существовавших, и Ваша обширная сеть богатства и влияния основывалась на каких-то воображаемых деньгах и широко распространенном убеждении, что «альтернативы нет».
Теперь представьте, что ложь, которая защищает Ваше положение, внезапно и жестоко оспаривается. Протесты "Желтых жилетов" на улицах Парижа, референдум о независимости в Каталонии, революция в Гонконге...
Brexit, Bitcoin и PirateBay и множество других крошечных способов, которыми люди не будут делать то, что им говорят. Антиглобалисты, слева и справа, набирают популярность во всем мире.
То, от чего Вы страдаете, это потеря контроля над повествованием. Что Вам действительно нужно, так это новая история. Кое-что, чтобы внушить всем чувство общей цели. Чтобы напугать их, отвлечь их и занять их.
Вам нужна угроза, то, что заставит всех «собраться вместе». Отложить в сторону «разногласия» и «ненависть», и все работают вместе, чтобы противостоять «общему врагу»
А враги, такие как пирожные и лимонад, всегда приносят больше удовольствия, когда Вы их готовите сами.
Вот 10 шагов, которые Вы должны использовать, если хотите превратить неопасный вирус в глобальный захват власти.
1) Начните с плохо определенного вируса, добавьте для него неточный тест и предложите как можно большему числу смертельно или критически больных людей проходить повторный тест до тех пор, пока он не даст положительный результат.
2) Сообщайте о неизбежно очень высоких показателях смертности но не уточняйте, умерли ли эти люди ОТ вируса или просто С ним.
Постоянно говорите о том, что службы здравоохранения переполнены из-за «R0» (высокой заражаемости вируса).
(Но это чепуха. Высокое значение R0 не имеет значения, если вирус безвреден для большинства людей, с которыми он сталкивается. Простуда имеет R0 между 2-3 , почти так же, как SARSCOV2 . Это также может убить уязвимых людей, иногда в больших количествах.)
3) Создайте «ответ» на «кризис», который разворачивает обширную сеть авторитарных мер , некоторые из которых планировались в течение длительного времени, и только меньшинство из которых имеет какое-либо возможное применение для предотвращения пандемии. (Обязательно отмените выборы до дальнейшего уведомления и значительно увеличьте полномочия полиции по аресту и наблюдению)
4) Закройте все больницы, кроме «ковидных случаев». Отмените плановые операции, диализ почек, лечение рака, обычные консультации врачей общей практики и все «неотложные медицинские услуги». Таким образом, неизбежно возрастает смертность от всех причин.
5) Измените свои законы множеством способов, чтобы почти все эти новые смерти обошли нормальные проверки и противовесы и были бы легко диагностированы как «связанные с covid-19» , либо с помощью неточного теста, либо просто по «клинической картине».
6) В случае, если некоторые лечащие врачи неохотно соглашаются с этим, измените закон, чтобы разрешить одному врачу, который, возможно, даже не видел рассматриваемого пациента, поставить диагноз covid19 по своему усмотрению.
7) Сообщите о поразительном количестве «новых случаев», которые Вы обнаружите в результате этих различных манипуляций, в качестве доказательства того, насколько важны новые авторитарные меры для «спасения жизней».
8) Вводите обязательное «Не реанимировать» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hsj.co.uk%2Fcoronavirus%2Funprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients%2F7027480.article https://www.hsj.co.uk/coronavirus/unprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients/7027480.article ) для любой демографической группы, которую вы считаете бесполезными "едоками". (Если есть сомнения, говорите о человеческих страданиях, ограниченных ресурсах здравоохранения и вентиляции)
9) Не забудьте добавить любую последующую смерть к общему количеству.
10) Убедитесь, что СМИ называют любого, кто ставит под сомнение какую-либо часть этого процесса, «теоретиком заговора».
Эти десять шагов позволят вам создать квазифашистское полицейское государство. При этом недалекие обыватели на самом деле будут критиковать Вас за то, что Вы недостаточно жестки и жестоки к нарушителям "карантина", и просить еще большего.
Однако мы уже понимаем реальные причины "эпидемии".
Ну серьезно! Если кто-то считает, что есть рациональная мысль или данные, которые оправдывают глобальную гейтсовскую официальную позицию и нескрываемую деятельность, сообщите мне, пожалуйста.
Он польська епідемія після послаблення карантину настільки оклигала, що наша її ніяк наздогнати не може.
Другий сценарій передбачає введення одноразового режиму зі збереженням ряду фундаментальних заходів.
У третьому сценарії вчені ввели в модель повторюваних циклів з 50 днів карантину і 30 днів послаблень.
Базові принципи, які зберігаються у кожному сценарії:правила гігієни;
принцип соціального дистанціювання;
особлива увага до груп ризику;
заборона масових зібрань.
https://24tv.ua/health/50-dniv-karantinu-30-dniv-svobodi-vcheni-nazvali-sposib-protidiyi_n1346824