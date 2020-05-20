Курьеры по всей стране пробегут полумарафон вместо тех, кто не может этого сделать, но мечтает о медали

24 мая в Хмельницком состоится "Новая почта полумарафон", а курьеры по всей Украине выйдут на работу и пройдут дистанцию марафона вместо тех, кто этого сделать не может.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в этот день 500 курьеров Новой почты устроят по всей Украине особый забег для людей, мечтающих стать марафонцами, но которые не могут бежать из-за жизненные обстоятельства.

Курьеры отправятся на свою ежедневную дистанцию ​​в форме со стартовыми номерами и именами тех, кто сейчас не может бежать по каким-либо причинам. Курьер Новой почты преодолеет дистанцию, а человек, чье имя написано на его форме, получит медаль полумарафонца (участника забега на 21 км).



"Представьте, что каждый, кто мечтает пробежать марафон, может это сделать: бабушка, которая уже почти ничего не видит, или парень на коляске, девочка, которой еще не хватает сил, или человек, который готовился к соревнованиям Ironman, но заболел. Сильные и слабые, старые и малые, те, кто борется с временными трудностями, или те, кто живет в обстоятельствах, которые не изменить, - говорит соучредитель Новой почты, посол NewRun Инна Поперешнюк. - Около 1700 наших курьеров ежедневно преодолевают десятки километров и доставляют посылки, которые кто-то ждет. В то время, когда мир замедлился, как улитка, они остаются главными "марафонцами" страны. И именно благодаря нашим курьерам любой может пробежать свой полумарафон".



Чтобы зарегистрироваться самому или номинировать на участие в марафоне знакомого, нужно заполнить форму по ссылке. Команда от Новая почта отберет 500 историй, герои которых которые примут участие в проекте.

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"Новая почта марафон" и "Новая почта полумарафон" - беговые соревнования, которые проводит Новая почта вместе с New Run. Их миссия - популяризировать здоровый образ жизни и развивать беговую культуру. Ежегодно проект расширяет географию и привлекает к участию бегунов не только из Украины, но и из-за рубежа. Этой весной участники бегут в новом дистанционном формате с соблюдением всех норм карантина.