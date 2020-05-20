Зеленский хочет подписать меморандум с Орбаном для разрешения спорных вопросов: "У нас непростые пока отношения с Венгрией"

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на подписание меморандума о взаимопонимании с Венгрией.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас много различных меньшинств. Такая страна. Столько границ. Такая история. Мы должны защищать права и возможности каждого меньшинства знать свой язык. Для многих он не украинский. Например, когда мы говорим о Берегово, но они должны знать украинский язык", - отметил Владимир Зеленский.

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В то же время Глава государства считает, что каждый гражданин Украины должен знать украинский язык.

Президент напомнил, что из-за вопроса изучения языка национального меньшинства Украина имеет непростые отношения с Венгрией. Однако он выразил надежду, что эта проблема будет решена в ближайшее время.

"С Венгрией, с которой у нас много лет нет отношений, и они блокируют членство и в ЕС, и в НАТО, именно из-за вопроса исторического наследия и вопроса языка. Господин Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. - Ред.) в течение года ищет со мной встречи. Я готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум между Украиной и Венгрией. Меморандум обо всем: и о ситуации с безопасностью, и об уважения к истории. У нас непростые пока отношения с Венгрией, хотя наши народы в дружеских отношениях, но я думаю, мы этот вопрос решим в ближайшее время", - сказал Зеленский.