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Новости Языковой вопрос Год Зеленского
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Зеленский хочет подписать меморандум с Орбаном для разрешения спорных вопросов: "У нас непростые пока отношения с Венгрией"

Зеленский хочет подписать меморандум с Орбаном для разрешения спорных вопросов:

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на подписание меморандума о взаимопонимании с Венгрией.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас много различных меньшинств. Такая страна. Столько границ. Такая история. Мы должны защищать права и возможности каждого меньшинства знать свой язык. Для многих он не украинский. Например, когда мы говорим о Берегово, но они должны знать украинский язык", - отметил Владимир Зеленский.

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В то же время Глава государства считает, что каждый гражданин Украины должен знать украинский язык.

Президент напомнил, что из-за вопроса изучения языка национального меньшинства Украина имеет непростые отношения с Венгрией. Однако он выразил надежду, что эта проблема будет решена в ближайшее время.

"С Венгрией, с которой у нас много лет нет отношений, и они блокируют членство и в ЕС, и в НАТО, именно из-за вопроса исторического наследия и вопроса языка. Господин Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. - Ред.) в течение года ищет со мной встречи. Я готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали меморандум между Украиной и Венгрией. Меморандум обо всем: и о ситуации с безопасностью, и об уважения к истории. У нас непростые пока отношения с Венгрией, хотя наши народы в дружеских отношениях, но я думаю, мы этот вопрос решим в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Автор: 

Венгрия (1932) Зеленский Владимир (20232) язык (3778) нацменьшинства (231) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+13
Зеленський вимагає створення української автономії в Угорщині? Чи хоча б вимагає в Угорщині українських шкіл з виключно українською мовою навчання?
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20.05.2020 15:17
+12
Чучело, о тебе Орбану даже не скажут. Не говоря даже о подписях
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20.05.2020 15:15
+12
ага, просто отдать им часть Украины и забыть о не совсем нужном украинском языке.
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20.05.2020 15:16
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Чучело, о тебе Орбану даже не скажут. Не говоря даже о подписях
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20.05.2020 15:15 Ответить
ага, просто отдать им часть Украины и забыть о не совсем нужном украинском языке.
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20.05.2020 15:16 Ответить
Ты наркоман, я смотрю. Куча энергии и вся безвекторная.
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20.05.2020 15:16 Ответить
Зеленський вимагає створення української автономії в Угорщині? Чи хоча б вимагає в Угорщині українських шкіл з виключно українською мовою навчання?
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20.05.2020 15:17 Ответить
і де буде та автономія.. де саме компактно проживають українці?
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20.05.2020 15:20 Ответить
Де завгодно. Буде залежати від дій угорської влади. Можливо угорці захочуть повернутись туди, звідки вони прийшли. А от звідки прийшли українці?
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20.05.2020 15:30 Ответить
садись - два
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20.05.2020 15:42 Ответить
Обоснуй.
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20.05.2020 15:50 Ответить
нужно в Мукачево батальон десантуры разместить, и открыть завод а работяг пригласить из Центральной Украины.. и Орбан сдуется как пыль..
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20.05.2020 15:17 Ответить
думкою багатієш, бачу
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20.05.2020 15:44 Ответить
меморандум очень удобная вещь.. вот ты его подписываешь, а выполнять необязательно
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20.05.2020 15:19 Ответить
Был у нас уже один будапештский меморандум. Закончилось всё очень хреново. Может усиливать государственную границу пора?
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20.05.2020 15:20 Ответить
Зелох выучил новое слово - " меморандум"!
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20.05.2020 15:21 Ответить
Що здати планує?
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20.05.2020 15:25 Ответить
Короче,нагородил сегодня,как и ожидалось откровенной хрени. 4 года ещё. Это трэш.
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20.05.2020 15:27 Ответить
Интересно, а что Украина сделала " плохого" Венгрии. Или желание что бы граждане Украины , живущие на территории Украины знали в полной мере украинский ( государственный) язык это причина для плохих отношений ( а что в Венгрии как то по другому). Игра в поддавки неуместна. Сегодня язык, завтра автономия, потом федерация, потом конфедерация, потом отсоединение. В местах компактного проживания нац. меньшинств нужно обеспечить изучения двух дополнительных предметов на языке меньшинства - это язык и литература, все остальные предметы на государственном. Это честно и цивилизационно. При этом в течении одного поколения эта проблема вообще исчезнет. Если бы это началось вводиться с 1990 х годов, этот вопрос уже был бы снят.
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20.05.2020 15:27 Ответить
Хто не хоче говорити українською мовою не має жити в Україні. Синергетики зрозуміють.
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20.05.2020 15:33 Ответить
конечно же на орбана условиях иначе он бы и стал с тобой разговаривать
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20.05.2020 15:30 Ответить
Раньше на слишком громкие претензии Венгрии отвечали учениями на Закарпатье небольших подразделений, превосходящих ВС Венгрии, а сейчас меморандумы подписываем.
Порох, мы все просрали.
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20.05.2020 15:35 Ответить
Дебил, ты. Если еще не понял что язык ето всего лишь повод для проросийского Орбана не пустить Украину в ЕС и НАТО. Решишь вопрос с языком, завтра ета тварь выдвинет другие условия типо автономии или еще чего то невыполнимого. Если ты говно то тебя будут затаптывать в землю, а не слушать.
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20.05.2020 15:44 Ответить
Когда будет - тогда и будет. Важно играть на его поле на своих условиях. Собственно, это и есть работа дипломата. Пока что "ах, наши меньшинства обижают!" - в пользу угорцев.

Значит надо выдвигать правильные условия. Например, открыть в Венгрии столько же украинских школ, сколько в Украине венгерских (по числу учеников, разумеется). Всё ради дружбы народов.
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20.05.2020 16:21 Ответить
ще не все просрав ?
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20.05.2020 15:48 Ответить
ну, не осел ли ?
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20.05.2020 16:16 Ответить
... резидент Зебил капітулянт після вдалого вирішення спірних питань з близькою йому паРашей в поверненню нею тимчасово окупованих суверенних українських територій Криму і Донбасу, і питання миру (капітуляції України) в секретних сговорах зі своїм господарем фашистом )(уйлом. А тепер він хоче на прикладі сформованих цих його дружніх стосунків з паРашей підписати меморандум з Орбаном для вирішення будь-яких спірних питань але не на шкоду дружньої Угорщини ..
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20.05.2020 17:05 Ответить
Нужна проста перестать гаваріть па- украінскі...
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20.05.2020 18:46 Ответить
как у него крутиться мягкое место просто диву даешься А шо так мона
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20.05.2020 21:20 Ответить
 
 