РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11655 посетителей онлайн
Новости
4 082 5

Кабмин возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой

Кабмин возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой

Кабинет министров Украины возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, остаются закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с эпидемиологической ситуацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 мая возобновляет работу пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей, - Госпогранслужба

Автор: 

граница (5258) Молдова (1867) Евросоюз (17061) пункт пропуска (675)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та взагалі не відкривати жодного пункта на кордоні з Козлостаном , там єпідємія вже років 20 гуляє і кінця не видно
показать весь комментарий
20.05.2020 15:24 Ответить
920
показать весь комментарий
20.05.2020 16:26 Ответить
контрабас пропадает
показать весь комментарий
20.05.2020 15:30 Ответить
А когда люди могут пешком переходить , АВАКОВ?

Ехали знакомые к границе с Украиной , их запихнули на границе в Словакии в украинский автобус и БЛИН -45 минут как селёдок мариновали этот напханный автобус и закрытый на границе
АВАКОВ, Вы там все идиоты? Держать в автобусах людей , чтобы из перевезти на 100 метров через границу и ПОПУТНО ЗАРАЗИТЬ????
показать весь комментарий
20.05.2020 16:27 Ответить
все будут ездить через Польшу в россию и Беларусь, так в чем прикол? как всегда все церез жопу,
показать весь комментарий
20.05.2020 20:00 Ответить
 
 