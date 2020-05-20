Кабмин возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой
Кабинет министров Украины возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, остаются закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с эпидемиологической ситуацией.
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Ехали знакомые к границе с Украиной , их запихнули на границе в Словакии в украинский автобус и БЛИН -45 минут как селёдок мариновали этот напханный автобус и закрытый на границе
АВАКОВ, Вы там все идиоты? Держать в автобусах людей , чтобы из перевезти на 100 метров через границу и ПОПУТНО ЗАРАЗИТЬ????