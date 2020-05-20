Кабмин возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой

Кабинет министров Украины возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, остаются закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с эпидемиологической ситуацией.

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