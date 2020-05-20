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Кабмин утвердил план создания Единой е-системы в сфере строительства, которую запустят в июне

Кабмин утвердил план создания Единой е-системы в сфере строительства, которую запустят в июне

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил план мер по созданию Единой государственной электронной системы в сфере строительства, запуск планируется к середине июня.

"Наше министерство помогает разрабатывать эту систему. Планируется запуск в июне. Где-то на 90% система уже готова, она разрабатывалась два месяца. Надеемся, что до 10-15 июня она заработает", - сообщил в ходе заседания министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, создание Единой е-системы позволит устранить грубые нарушения в сфере градостроительной деятельности и обеспечить прозрачность и эффективность системы архитектурно-строительного контроля.

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Автор: 

строительство (1997) электронные документы (120) Федоров Михаил (504) электронные услуги (98)


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