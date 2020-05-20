Пожары, смог и дефицит воды: Украина нуждается в спасении собственной экологии, - WWF

Украина должна принять ряд важных законов о защите окружающей среды и ответственном использовании природных ресурсов, говорят экологи.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature - WWF) настаивают, что Украина срочно нуждается в национальной стратегии сохранения биоразнообразия и среды обитания. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на "24 канал".

Как отмечается, Украина имеет очень серьезную проблему - экологическую. Украинцы наглядно увидели и почувствовали на себе, к чему приводит неправильное отношение к окружающей среде. Ужасные засухи и ливни, масштабные пожары, убийственный смог, спад грунтовых вод и другие бывшие аномалии становятся новой реальностью. И, как считают специалисты, возможно, это только начало.

Именно поэтому незамедлительно, чтобы ситуация не стала безнадежной, Украина должна принять ряд важных законов о защите окружающей среды и ответственном использовании природных ресурсов, говорят экологи. В частности, стране нужен закон об отходах, реформировании экологического контроля, современная система мониторинга состояния окружающей среды и многое другое.

Эксперты WWF настаивают, что Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания.

"Страна обязательно должна заниматься защитой жизни и здоровья людей, но не менее важно сохранить те виды растений и животных, которые сейчас исчезают безвозвратно. Так, в Украине процветает незаконная охота и торговля редкими видами животных. Такая продажа вообще стала одним из самых прибыльных бизнесов в мире - занимает третье или четвертое место после торговли наркотиками, оружием и людьми. И наша страна здесь не стоит в стороне. Также в последние годы значительно увеличилось количество вмешательств человека в различные экосистемы. Например, строятся автобаны с заборами, животных изолируют и лишают их возможности свободно перемещаться и скрещиваться во время размножения", - говорят экологи.

По их мнению, особого внимания и важных решений требует проблема воды.

"Слабая экологическая политика привела еще и к тому, что системно нарушается естественный баланс обитания рыб. А между тем критически снижается уровень подземных вод. Вода больше не попадает в подземные горизонты так, как должна, а быстро стекает в море. Оказалось, что наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и недостатка воды. Поэтому не исключено, что вскоре Государственное водное агентство будет вынуждено ограничивать использование воды для украинцев", - отмечается в докладе специалистов.

По их словам, если уровень воды существенно падает, то температура воздуха в Украине последние 30 лет, наоборот, постоянно повышается.

"Это приводит к регулярным лесным пожарам. Кроме того, постоянно увеличивается количество рубок леса, поэтому существует риск дальнейшего ухудшения ситуации, вплоть до исчезновения лесов. Несмотря на это, Украина остро нуждается в новой лесной политике. Существует "командная система, которая осталась в наследство с советских времен, она зарегулирована кучей нормативов и не соответствует современным реалиям. Между тем, при варварской вырубке леса исчезает каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, которые есть в Красной книге Украины. Но количество вырубок при этом только растет ... ", - говорят они.