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Пожары, смог и дефицит воды: Украина нуждается в спасении собственной экологии, - WWF

Пожары, смог и дефицит воды: Украина нуждается в спасении собственной экологии, - WWF

Украина должна принять ряд важных законов о защите окружающей среды и ответственном использовании природных ресурсов, говорят экологи.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature - WWF) настаивают, что Украина срочно нуждается в национальной стратегии сохранения биоразнообразия и среды обитания. Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на "24 канал".

Как отмечается, Украина имеет очень серьезную проблему - экологическую. Украинцы наглядно увидели и почувствовали на себе, к чему приводит неправильное отношение к окружающей среде. Ужасные засухи и ливни, масштабные пожары, убийственный смог, спад грунтовых вод и другие бывшие аномалии становятся новой реальностью. И, как считают специалисты, возможно, это только начало.

Именно поэтому незамедлительно, чтобы ситуация не стала безнадежной, Украина должна принять ряд важных законов о защите окружающей среды и ответственном использовании природных ресурсов, говорят экологи. В частности, стране нужен закон об отходах, реформировании экологического контроля, современная система мониторинга состояния окружающей среды и многое другое.

Эксперты WWF настаивают, что Украине срочно необходима национальная стратегия сохранения биоразнообразия и среды обитания.

"Страна обязательно должна заниматься защитой жизни и здоровья людей, но не менее важно сохранить те виды растений и животных, которые сейчас исчезают безвозвратно. Так, в Украине процветает незаконная охота и торговля редкими видами животных. Такая продажа вообще стала одним из самых прибыльных бизнесов в мире - занимает третье или четвертое место после торговли наркотиками, оружием и людьми. И наша страна здесь не стоит в стороне. Также в последние годы значительно увеличилось количество вмешательств человека в различные экосистемы. Например, строятся автобаны с заборами, животных изолируют и лишают их возможности свободно перемещаться и скрещиваться во время размножения", - говорят экологи.

По их мнению, особого внимания и важных решений требует проблема воды.

"Слабая экологическая политика привела еще и к тому, что системно нарушается естественный баланс обитания рыб. А между тем критически снижается уровень подземных вод. Вода больше не попадает в подземные горизонты так, как должна, а быстро стекает в море. Оказалось, что наша система хозяйствования не учитывала вероятность изменения климата и недостатка воды. Поэтому не исключено, что вскоре Государственное водное агентство будет вынуждено ограничивать использование воды для украинцев", - отмечается в докладе специалистов.

По их словам, если уровень воды существенно падает, то температура воздуха в Украине последние 30 лет, наоборот, постоянно повышается.

"Это приводит к регулярным лесным пожарам. Кроме того, постоянно увеличивается количество рубок леса, поэтому существует риск дальнейшего ухудшения ситуации, вплоть до исчезновения лесов. Несмотря на это, Украина остро нуждается в новой лесной политике. Существует "командная система, которая осталась в наследство с советских времен, она зарегулирована кучей нормативов и не соответствует современным реалиям. Между тем, при варварской вырубке леса исчезает каждый пятый вид животных и каждый восьмой вид растений, которые есть в Красной книге Украины. Но количество вырубок при этом только растет ... ", - говорят они.

Автор: 

климат (164) экология (1607)


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Топ комментарии
+4
Ето те нам рассказывают про екологию кто визжал чтобы Украина нивкоем случае не прекращала вырубать леса и отправлять в Европу?
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20.05.2020 15:51
+2
Спасать уже нечего. Карпатский лес уже дорубывают и довывозят в Румынию. Ровенскую и Волынскую область уже почти всю перерыли янтарные дегенераты. Берег Черного моря в Одесской области окончательно засрали (в прямом смысле слова), Днепр загажен не меньше . Чернобыльский лес сожгли нахрен. Поля обрабатывают фиг пойми чем, что не то, что пчелы массово мрут, даже тараканы не выдерживают. Осталось только в центре Киева мировой ядерный могильник организовать для полноты картины.
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20.05.2020 15:49
+2
_Дорубайте жалкие остатки лесов, уроды, оставьте потомкам пустыню... Посадку лесов нужно увеличить в пять, в десять раз!
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20.05.2020 16:17
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Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 млрд євро позики https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/20/7252453/
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20.05.2020 15:38 Ответить
От клятий ЗЕ всього за Рік скільки натворив..😥
Усі впопуредникі ніпричому...
🤗
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20.05.2020 15:44 Ответить
А самоє главноє, што мудрий нарід тут ніпрічьом. Всьо украл Порошенко!
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20.05.2020 15:57 Ответить
Спасать уже нечего. Карпатский лес уже дорубывают и довывозят в Румынию. Ровенскую и Волынскую область уже почти всю перерыли янтарные дегенераты. Берег Черного моря в Одесской области окончательно засрали (в прямом смысле слова), Днепр загажен не меньше . Чернобыльский лес сожгли нахрен. Поля обрабатывают фиг пойми чем, что не то, что пчелы массово мрут, даже тараканы не выдерживают. Осталось только в центре Киева мировой ядерный могильник организовать для полноты картины.
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20.05.2020 15:49 Ответить
кто только не говорит, что Украине делать!

послать всех в пешее эротическое вместе с МВФ.
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20.05.2020 15:50 Ответить
Ето те нам рассказывают про екологию кто визжал чтобы Украина нивкоем случае не прекращала вырубать леса и отправлять в Европу?
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20.05.2020 15:51 Ответить
Было! Взбесило меня.
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20.05.2020 16:18 Ответить
Когда появляются екологи и начинают что то вонять хочется их взять и утопить в ближайшем болоте. Потому что все они продажные твари работающие на крупные корпорации и промышленников и свистят в ту сторону в которую им показали а не для решения реальных проблем. Правильно говорил Трамп, нужно разохнать нах*** всех етих уродов с ихними бесполезными организациями
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20.05.2020 15:53 Ответить
"Вокруг Всемирного фонда дикой природы закрутился грандиозный скандал. При изучении деятельности WWF в Индии, Непале, ЦАР и Камеруне выяснилось, что защитники зверей финансируют бандформирования. При этом убийцы мирных жителей оформлены в документации фонда как рейнджеры."

И эта контора пытается качать права в Украине ?
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20.05.2020 15:54 Ответить
Деловые ребята. Аплодирую стоя. Глаз за глаз, зуб за зуб.
Вы забыли упомянуть сколько таких "рейнджеров" было убито браконьерами за 2019 год. Да и за предыдущие годы тоже. Или это должна быть игра в одни ворота? Т.е. можно убивать только "рейнджеров" и животных, а браконьеров нельзя?
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20.05.2020 18:17 Ответить
Это плохо что экология Украины беспокоит только wwf, а наших людей... им пофиг. Перерытая Волынь, вырубленные Карпаты, у нас в Харьковской области постоянные суды над мусорами, которые крышуют вырубку леса. Всего леса. Загрязнение рек. Несанкционированные свалки. Строительство вплотную к водоёмам. И т.д.
В каждой стране есть представительство wwf, greenpeace, и деятельность их офисов зависит только от того насколько активны работники/волонтеры этих представительств. И в каждой стране они делают такие же заявления. Должны делать.
Понятно что в таких странах как росия или Китай, в которых ложили на права человека, несильно повозмущаешься. Издержки страны. Они же там в wwf не совсем идиоты и не самоубийцы.
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20.05.2020 18:43 Ответить
это совсем другой вопрос. и никакого отношения к вбросам ввф отношения не имеет
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20.05.2020 19:09 Ответить
это твои фантазии. А то что у конторы рыло в пуху это факт. И странно. Массовые лесные пожары были во Франции, Греции, Испании, на па Раше, но почему -то ввф обеспокоила только Украина. Причем каждый день. Где они были с заявами в прошлом году, когда дым от пожаров в руцькой тайге через океан все провонял?
https://censor.net/comments/locate/3196820/019214ee-6f4f-71df-9428-8cb2c83da704
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20.05.2020 18:26 Ответить
Ну если население Украины продолжит сокращаться по 1 миллиону в год, то лет через 10-15 природа своё заберёт обратно.
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20.05.2020 16:03 Ответить
_Дорубайте жалкие остатки лесов, уроды, оставьте потомкам пустыню... Посадку лесов нужно увеличить в пять, в десять раз!
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20.05.2020 16:17 Ответить
Захист природи зараз дуже вигідний бізнес.
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20.05.2020 16:53 Ответить
Что бы избежать пожаров, нужно спилить весь лес и вывезти в Европу. Нет леса - нет пожаров. Видимо именно так рассуждают некоторые депутаты.
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20.05.2020 17:36 Ответить
Украина имеет очень серьезную проблему - экологическую. Источник: https://censor.net/n3196820

Украина прежде всего имеет очень серьезную проблему в виде президента и его приближения.
Наш народ сам себе могилу роет своими действиями в виде вырубки лесов, добычи янтаря,. уничтожением рек и речушек сбрасыванием всевозможного хлама... А потому, что нашему президенту на природу и вообще на людей на.ать, потому руководство страны одобрямс такое положение дел. Мрёте, да и фиг с вами всеми).
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20.05.2020 20:07 Ответить
 
 