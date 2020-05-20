Кабмин выделил 2,2 млрд грн на выплаты медикам, борющимся с COVID-19, - Шмыгаль
Кабинет министров поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Медики сегодня находятся на передовой, ежедневно рискуя своей жизнью. Мы понимаем, что они должны получать надлежащее материальное обеспечение и иметь страховые гарантии", - отметил премьер.
Именно поэтому, по словам Шмыгаля, Кабинет мин
истров поддержал выделение из Фонда борьбы с COVID-19 2,2 млрд грн для Фонда социального страхования.
471,1 млн грн будут направлены на выплаты материального обеспечения и страховых выплат, в том числе единовременного пособия членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от COVID-19.
Еще 1,8 млрд грн предусмотрены для выплат материального обеспечения.
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