Слесарь депо погиб под колесами вагона во время ремонта на Харьковщине, - полиция

Полиция начала уголовное производство по факту смерти 52-летнего слесаря вагонного депо Купянск-Сортировочный.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Тело погибшего под вагоном на путях обнаружил сотрудник депо и сообщил об этом правоохранителям.

"Установлено, что погибший является слесарем вагонного депо. 19 мая он находился на своем рабочем месте. Когда мужчина проводил ремонтные работы под вагоном, произошло движение транспорта. В результате рабочий получил травмы не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

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Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.