Слесарь депо погиб под колесами вагона во время ремонта на Харьковщине, - полиция
Полиция начала уголовное производство по факту смерти 52-летнего слесаря вагонного депо Купянск-Сортировочный.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Тело погибшего под вагоном на путях обнаружил сотрудник депо и сообщил об этом правоохранителям.
"Установлено, что погибший является слесарем вагонного депо. 19 мая он находился на своем рабочем месте. Когда мужчина проводил ремонтные работы под вагоном, произошло движение транспорта. В результате рабочий получил травмы не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.
Также на Цензор.НЕТ: В столичном озере Беличи обнаружено тело мужчины, - ГСЧС
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ты уверен, что он думал именно об этом?
И здесь политика.
Конкретный ужасный случай.
С конкретными виновниками.
Обидно, если в Пункте 1.1 инструкции по ОТ написано: "Каждый работник сам обязан заботится о личной безопасности..."
Могут погибшего сделать виновным по "личной неосторожности".
Место, где ремонтируют вагоны...
Годами и кровью отработанные технологии и требования охраны труда...
Синька зло!