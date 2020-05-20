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Слесарь депо погиб под колесами вагона во время ремонта на Харьковщине, - полиция

Слесарь депо погиб под колесами вагона во время ремонта на Харьковщине, - полиция

Полиция начала уголовное производство по факту смерти 52-летнего слесаря вагонного депо Купянск-Сортировочный.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Тело погибшего под вагоном на путях обнаружил сотрудник депо и сообщил об этом правоохранителям.

"Установлено, что погибший является слесарем вагонного депо. 19 мая он находился на своем рабочем месте. Когда мужчина проводил ремонтные работы под вагоном, произошло движение транспорта. В результате рабочий получил травмы не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: В столичном озере Беличи обнаружено тело мужчины, - ГСЧС

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Нацполиция (16427) смерть (9212) Харьковщина (5577) вагоны (179)


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Топ комментарии
+2
а башмаки ставить не нада!!!
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20.05.2020 15:55
+1
Человеческий фактор, думал о тяжёлой жизни о низкой зарплате. Жаль мужика и его родных тоже жаль.
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20.05.2020 16:00
+1
Ясновидящий?
Ты уверен, что он думал именно об этом?
И здесь политика.
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20.05.2020 16:09
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Мдааа
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20.05.2020 15:53 Ответить
а башмаки ставить не нада!!!
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20.05.2020 15:55 Ответить
Человеческий фактор, думал о тяжёлой жизни о низкой зарплате. Жаль мужика и его родных тоже жаль.
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20.05.2020 16:00 Ответить
Ясновидящий?
Ты уверен, что он думал именно об этом?
И здесь политика.
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20.05.2020 16:09 Ответить
Лекции по человеческому фактору не пропускал, 87% всех аварий, несчастных случаев,является человеческий фактор, а остальное мать природа.
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20.05.2020 16:36 Ответить
Так, о чём же он думал?
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20.05.2020 16:38 Ответить
Да о чем угодно, кроме соблюдения безопасности при выполнении работ.
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20.05.2020 20:26 Ответить
Трагедия везде и во всём..
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20.05.2020 16:00 Ответить
Не нужно обобщать.
Конкретный ужасный случай.
С конкретными виновниками.
Обидно, если в Пункте 1.1 инструкции по ОТ написано: "Каждый работник сам обязан заботится о личной безопасности..."
Могут погибшего сделать виновным по "личной неосторожности".
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20.05.2020 16:07 Ответить
Вагонное депо...
Место, где ремонтируют вагоны...
Годами и кровью отработанные технологии и требования охраны труда...
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20.05.2020 16:03 Ответить
У нас тоже недавно слесарь подобным образом погиб. Жаль, знал его хорошо... 50 с хвостиком. Трое детей.
Синька зло!
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20.05.2020 17:25 Ответить
Трезвьій бьіл...саморасцеп между вагоном и тепловозом,после чего вагон вьібил ворота в сборочньій цех и заехал на стационарньіе рабочие позиции.
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20.05.2020 20:00 Ответить
 
 