Депутат райсовета похитил почти 2,7 млн грн при строительстве дорог на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила депутата районного совета на хищении миллионов бюджетных средств при ремонте дорог государственного значения на Ривенщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом соообщает пресс-центр СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что депутат Сарненского районного совета является владельцем строительной компании. Менеджмент его бизнес-структуры в 2017 году заключил соглашение со Службой автомобильных дорог Ривненской обл.на осуществление текущего ремонта дорог региона. Стоимость проекта, который финансировался за счет государственного бюджета, составила почти 29 млн гривен".

"Сотрудники СБУ задокументировали, что депутат вместе с руководителем собственной строительной компании при выполнении ремонтных работ завысили их стоимость. Подрядчики, в частности, подделывали и вносили недостоверные данные в акты транспортных услуг, товарно-транспортные накладные по количеству перевозимой продукции. Таким образом сообщники присвоили почти 10% бюджетных средств, выделенных на проект. По заключению строительно-технических экспертиз, из-за их противоправных действий бюджету нанесен ущерб на 2,7 миллиона гривен. Правоохранители провели 13 обысков по месту работы и жительства фигурантов производства и изъяли более 800 тыс. гривен, компьютерную технику, документы, носители информации с доказательствами противоправной деятельности Судом наложен арест на собственное и коммерческое имущество и автотранспорт злоумышленников", - подчеркнули в пресс-службе.

В СБУ продолжили: "Депутату Сарненского районного совета и его сообщнику в рамках уголовного производства объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины".

"Разоблачение незаконной сделки проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Ривненской области", - резюмировали в СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работы по Программе "Велике Будівництво" ведутся уже на 2600 км дорог Украины, - глава Укравтодора Кубраков







