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Старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро, - президент УЕФА Чеферин
Президент УЕФА Александр Чеферин уверен, что вскоре футбол вернется в обычный режим.
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Так, Чеферин считает, что коронавирус не вечен.
"Я не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Я думаю, что это изменится раньше, чем многие думают. Это серьезная ситуация, но сейчас она снижается, и мы более осторожны. Мы знаем больше о вирусе, и в целом я оптимистичный человек. Мне не нравится этот апокалиптический подход, что мы должны ждать второй и третьей волн или даже пятой. Мы готовы и будем следовать рекомендациям власти, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро", - сказал президент УЕФА.
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+2 Peter Lugovtsev
показать весь комментарий20.05.2020 16:11
+1 Койот Восточноукраинский
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+1 Alexey Timofeev #468147
показать весь комментарий20.05.2020 20:01
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Представьте, что Вы были одним из самых богатых людей, когда-либо существовавших, и Ваша обширная сеть богатства и влияния основывалась на каких-то воображаемых деньгах и широко распространенном убеждении, что «альтернативы нет».
Теперь представьте, что ложь, которая защищает Ваше положение, внезапно и жестоко оспаривается. Протесты "Желтых жилетов" на улицах Парижа, референдум о независимости в Каталонии, революция в Гонконге...
Brexit, Bitcoin и PirateBay и множество других крошечных способов, которыми люди не будут делать то, что им говорят. Антиглобалисты, слева и справа, набирают популярность во всем мире.
То, от чего Вы страдаете, это потеря контроля над повествованием. Что Вам действительно нужно, так это новая история. Кое-что, чтобы внушить всем чувство общей цели. Чтобы напугать их, отвлечь их и занять их.
Вам нужна угроза, то, что заставит всех «собраться вместе». Отложить в сторону «разногласия» и «ненависть», и все работают вместе, чтобы противостоять «общему врагу»
А враги, такие как пирожные и лимонад, всегда приносят больше удовольствия, когда Вы их готовите сами.
Вот 10 шагов, которые Вы должны использовать, если хотите превратить неопасный вирус в глобальный захват власти.
1) Начните с плохо определенного вируса, добавьте для него неточный тест и предложите как можно большему числу смертельно или критически больных людей проходить повторный тест до тех пор, пока он не даст положительный результат.
2) Сообщайте о неизбежно очень высоких показателях смертности но не уточняйте, умерли ли эти люди ОТ вируса или просто С ним.
Постоянно говорите о том, что службы здравоохранения переполнены из-за «R0» (высокой заражаемости вируса).
(Но это чепуха. Высокое значение R0 не имеет значения, если вирус безвреден для большинства людей, с которыми он сталкивается. Простуда имеет R0 между 2-3 , почти так же, как SARSCOV2 . Это также может убить уязвимых людей, иногда в больших количествах.)
3) Создайте «ответ» на «кризис», который разворачивает обширную сеть авторитарных мер , некоторые из которых планировались в течение длительного времени, и только меньшинство из которых имеет какое-либо возможное применение для предотвращения пандемии. (Обязательно отмените выборы до дальнейшего уведомления и значительно увеличьте полномочия полиции по аресту и наблюдению)
4) Закройте все больницы, кроме «ковидных случаев». Отмените плановые операции, диализ почек, лечение рака, обычные консультации врачей общей практики и все «неотложные медицинские услуги». Таким образом, неизбежно возрастает смертность от всех причин.
5) Измените свои законы множеством способов, чтобы почти все эти новые смерти обошли нормальные проверки и противовесы и были бы легко диагностированы как «связанные с covid-19» , либо с помощью неточного теста, либо просто по «клинической картине».
6) В случае, если некоторые лечащие врачи неохотно соглашаются с этим, измените закон, чтобы разрешить одному врачу, который, возможно, даже не видел рассматриваемого пациента, поставить диагноз covid19 по своему усмотрению.
7) Сообщите о поразительном количестве «новых случаев», которые Вы обнаружите в результате этих различных манипуляций, в качестве доказательства того, насколько важны новые авторитарные меры для «спасения жизней».
8) Вводите обязательное «Не реанимировать» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hsj.co.uk%2Fcoronavirus%2Funprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients%2F7027480.article https://www.hsj.co.uk/coronavirus/unprecedented-number-of-dnr-orders-for-learning-disabilities-patients/7027480.article ) для любой демографической группы, которую вы считаете бесполезными "едоками". (Если есть сомнения, говорите о человеческих страданиях, ограниченных ресурсах здравоохранения и вентиляции)
Введите экспериментальные протоколы лечения, которые не дают больному шансов выжить.
9) Не забудьте добавить любую последующую смерть к общему количеству.
10) Убедитесь, что СМИ называют любого, кто ставит под сомнение какую-либо часть этого процесса, «теоретиком заговора».
Эти десять шагов позволят вам создать квазифашистское полицейское государство. При этом недалекие обыватели на самом деле будут критиковать Вас за то, что Вы недостаточно жестки и жестоки к нарушителям "карантина", и просить еще большего.
Однако мы уже понимаем реальные причины "эпидемии".
Ну серьезно! Если кто-то считает, что есть рациональная мысль или данные, которые оправдывают глобальную гейтсовскую официальную позицию и нескрываемую деятельность, сообщите мне, пожалуйста.
Писец! Люди дурью маются...