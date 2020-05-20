Старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро, - президент УЕФА Чеферин

Президент УЕФА Александр Чеферин уверен, что вскоре футбол вернется в обычный режим.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Так, Чеферин считает, что коронавирус не вечен.

"Я не думаю, что этот вирус будет длиться вечно. Я думаю, что это изменится раньше, чем многие думают. Это серьезная ситуация, но сейчас она снижается, и мы более осторожны. Мы знаем больше о вирусе, и в целом я оптимистичный человек. Мне не нравится этот апокалиптический подход, что мы должны ждать второй и третьей волн или даже пятой. Мы готовы и будем следовать рекомендациям власти, но лично я абсолютно уверен, что старый добрый футбол с болельщиками вернется очень скоро", - сказал президент УЕФА.

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