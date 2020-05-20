51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Группа из 51 народного депутата подала в Конституционный Суд Украины представление о соответствии Конституции указа пятого президента страны Петра Порошенко о назначении директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении отдела коммуникаций КСУ и правового мониторинга, передает Цензор.НЕТ.

"В Конституционный Суд Украины 20 мая поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины указа президента Украины "О назначении А.Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины" от 16 апреля 2015г № 218/2015. Субъект права на представление считает, что оспариваемый указ президента Украины не соответствует требованиям ч.4 ст. 5, ч.2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п. 31 ч.1 ст. 106 Основного закона", - говорится в сообщении.

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