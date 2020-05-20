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51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ. ДОКУМЕНТ

Группа из 51 народного депутата подала в Конституционный Суд Украины представление о соответствии Конституции указа пятого президента страны Петра Порошенко о назначении директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении отдела коммуникаций КСУ и правового мониторинга, передает Цензор.НЕТ.

"В Конституционный Суд Украины 20 мая поступило конституционное представление 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины указа президента Украины "О назначении А.Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины" от 16 апреля 2015г № 218/2015. Субъект права на представление считает, что оспариваемый указ президента Украины не соответствует требованиям ч.4 ст. 5, ч.2 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ч. 2 ст. 19, п. 31 ч.1 ст. 106 Основного закона", - говорится в сообщении.

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51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 01
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 02
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 03
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 04
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 05
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 06
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 07
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 08
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 09
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 10
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 11
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 12
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 13
51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ 14

Автор: 

НАБУ (4218) КС (2248) увольнение (2674) Сытник (958)


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Топ комментарии
+28
пнх зєбіли. один максімка бужанський чого тільки вартий, сєпар недобитий!
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20.05.2020 16:20
+23
дубинский,бужанский опять вся маланская рать !!!!
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20.05.2020 16:21
+21
фото дня!

51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 298
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20.05.2020 16:24
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пнх зєбіли. один максімка бужанський чого тільки вартий, сєпар недобитий!
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20.05.2020 16:20 Ответить
І банда ОПЗЖ на чолі з медведчуком.
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20.05.2020 16:27 Ответить
- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
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20.05.2020 17:28 Ответить
Сытника увольнять. Полный аудит НАБУ. И на допросы ему ходить.
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20.05.2020 16:20 Ответить
*****, Медведчук и Бужанский поддерживают тебя !
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20.05.2020 16:29 Ответить
номерное, шмякнись об стенку . ***** тебе с Мертвечуком на ипало тупорылое!
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20.05.2020 16:31 Ответить
Мертвечук требует отмены указа Порошенко

Ты требуешь отмены указа Порошенко.

Я тут при чём к вашей солидарности ?
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20.05.2020 16:41 Ответить
Ситник вже наситився!!
Звільни місце біля корита!!
В чергу, суччі діти!!
🤣🤣
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20.05.2020 16:21 Ответить
дубинский,бужанский опять вся маланская рать !!!!
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20.05.2020 16:21 Ответить
пять лет яйца чухали и вот получилось
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20.05.2020 18:00 Ответить
и шо, теперь яйца перестали чесаться ?
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20.05.2020 19:26 Ответить
Кива в подписантах, значит чесание яйцев идет на пользу, прилив законотворчества 150%
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20.05.2020 20:42 Ответить
а какая связь между этим твоим комментом и моим вопросом ?
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20.05.2020 20:45 Ответить
да вот непонятно, видать 15 мая перестали, иначе бы подали представление на год ранее
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20.05.2020 21:11 Ответить
скажи честно, ты - генератор случайных фраз ?
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20.05.2020 21:24 Ответить
мы пишем про чесание яйцев (выжидания подходящего момента)? чот думал что в тему, ну извини, что твоя моя нипанимать, на цензоре больше читатель чем писатель
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20.05.2020 21:31 Ответить
Зебилы как всегда идут нах
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20.05.2020 16:22 Ответить
ну сцена я скажу не фонтан.

51 нардеп просит КС признать неконституционным указ Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 4917
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20.05.2020 16:23 Ответить
фото дня!

51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 298
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20.05.2020 16:24 Ответить
не монтаж?
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20.05.2020 16:29 Ответить
Хозяин собаки по слезинке из глаз собрал и дал команду вернуть...
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20.05.2020 16:37 Ответить
МВФ баблосов не даст...или даст....?
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20.05.2020 16:31 Ответить
Пішов 6-й рік після призначення, цікаво як швидко вони попу витирають?
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20.05.2020 16:32 Ответить
когда прессуха не у тебя

51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 5647
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20.05.2020 16:32 Ответить
Саака в бурьянах во время инаугурации Трампа?
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20.05.2020 17:29 Ответить
Пэсыки, а как так вышло в вашем бреде, что Сытника Порошенко назначал своим указом, а Трубу руководить ГБР в 2017-м назначил Портнов?
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20.05.2020 16:32 Ответить
Ты как-то невнятно рассказал про коалиционные соглашения. Можешь на русском это же самое сказать?
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20.05.2020 16:43 Ответить
51 нардеп просить КС визнати неконституційним указ Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ - Цензор.НЕТ 7183
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20.05.2020 16:48 Ответить
Вам, кацапам, даже фотографию нельзя доверить... Куда дел пятую звёздочку Героя?
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20.05.2020 16:51 Ответить
Увидев фамилии мертведчука, кивы, бужанского статью можно даже не читать. Итак понятно, что враги Украины, ничего хорошего предлагать не будут
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20.05.2020 16:34 Ответить
Но комментарии зебов-то можно почитать о том, что эти хорошие потому, что - "лишь бы не Порошенко"?
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20.05.2020 16:49 Ответить
Приговор Порошенко еще впереди. "Вы же видели и вчерашний скандал . Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров". (© В.А. Зеленский 20.05.2020)
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20.05.2020 16:43 Ответить
Паскарее бы
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20.05.2020 16:51 Ответить
Бидло в захваті !
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20.05.2020 16:52 Ответить
Тупе зе-бидло в захваті від пустопорожнього базікання зелі.
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20.05.2020 17:00 Ответить
Клоун оманский конституционно всех пачками меняет?
По от крытым конкурсам как обещал?
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20.05.2020 16:51 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко.Позаяк знову засмерділо тезами "Якби Порох не випустив Гіркіна зі Слов'янська - не було б інтерв'ю" - знову дублюю свій же текст. Задовбався вже насправді, та хіба мама винувата що дитина дурнувата? Ширьте будь ласка - хай люди дізнаються правду.

"СЛОВ'ЯНСЬК. ОБЕРНУТА НА ЗРАДУ ПЕРЕМОГА.

П'ять років тому частини Збройних сил і Національної гвардії звільнили місто Слов'янськ. Без перебільшення та подія сколихнула суспільство. За кілька місяців Слов'янськ перетворився на справжній символ - і для нас, і для терористів ДиРи. Звільнення Слов'янська символізувало перелом у війні - початок звільнення українських територій. Звільнення Слов'янська зумовило можливість звільнення Рубіжного, Сіверодонецька, Лисичанська, Дебальцева, розблокування ДАП, рейд 95-ї бригади тилами терористів. Але…

Були й ті кого звільнення Слов'янська категорично не радувало. Це були, по-перше Москва - звільнення Слов'янська викликало сильне невдоволення росіян, які чудово розуміли, що це - російська поразка. По-друге - це терористи ДиРи, втрата Слов'янська їх сильно деморалізувала. «Нас обнадежили. Обнадежили и бросили. Красивые были слова Путина о защите русского народа, защите Новороссии. Но только слова» - поремствував того дня нинішній ватаг ДиРи Пушилін. По-третє, звільнення Слов'янська украй розстроїло лідерів низки українських партій. За президента Порошенка сталося три перші перемоги української зброї від 1919 р. починаючи - звільнення Маріуполя, перемога в Донецькому аеропорту і звільнення Слов'янської агломерації. Перемоги виводили політсилу Петра Порошенка у фаворити рейтингів. Цьому треба було запобігти.

Не минуло й доби, як про Слов'янськ поповзли гидотні побрехеньки. Всі їх ми зараз чудово знаємо.

«Терористів Стрєлкова випустили зі Слов'янська навмисно». Брехня. Втеча терористів Стрєлкова-Гіркіна відбулася через кілька годин після втрати терористами Миколаївки і Артемівська. ЗСУ продовжували зачистку міст і бої з групами терористів, що рвалися з оточення полями. Співвідношення сил було 1800 українців проти приблизно 2000 бойовиків у Гіркіна. В тих умовах ЗСУ і НГ не встигли повністю оточити місто - забракло буквально пари днів. Цим скористалися терористи. Одну колону вони відправили на убий, прориватися через 5-й блокпост (там її розмазала українська арта). А друга колона проскочила в Краматорськ в розрив між 4-м і 5-м блокпостами, в місцевості де з 4-го блокпосту її було не видно. Південніше Краматорська українська артилерія не діставала.

«Слов'янськ поміняли на Донецьк, який зайняла банда Стрєлкова». Брехня. Терористи ДиРи в Донецьку перебували задовго до приходу туди Гіркіна. 26 травня терористи Ходаковського і чеченці атакували Донецький аеропорт - і здобули в рило. У блокаді ДАП сидів до 26 липня - прорватися до аеропорту українське командування банально не мало сил. Бойовиками був укріплений пост ДАІ біля Ясинуватської розв'язки. На цей пост, водночас з виходом зі Слов'янська гіркінців, була виставлена посилена залога бойовиків прикритих ППО - український літак засік роботу радара, а бойовики показали на відео установку «Стріла-10» з відстріляними ракетами - тобто по українських літаках стріляли. Того ж дня терористи ДиРи з боку Донецька атакували ДАП. Як можна було обміняти щось на Донецьк, який і так був під контролем бойовиків?

«Терористів не переслідували». Брехня. Того ж 5 липня ЗСУ і МВСУ звільнили Костянтинівку і Дружківку - це прямо по трасі, якою гіркінці тікали в Донецьк. Далі траса була під контролем бойовиків Безлера і Губарева.

«Терористів не намагалися атакувати з повітря». Брехня. Намагалися. По банді Гіркіна працювала авіація Сектору С - всі П'ЯТЬ літаків. Більше - не було. Водночас з втечею гіркінців зі Слов'янська терористи атакували ДАП і аеропорт біля Луганська - обидва сиділи в оточенні і обидва теж прикривала авіація, під ЛАП знищили кілька машин терористів. Колона гіркінців пересувалася на звичайних цивільних авто, мікроавтобусах і автобусах, які з неба виглядали власне цивільними авто. Техніка гіркінців могла пересуватися другорядними шляхами і ховатися від літаків у населених пунктах (їх там до біса) та під деревами. Проте існують дані, що ніякої бойової техніки зі Слов'янська терористи взагалі не вивели - ролик викладений на Ютуб, був постановкою знятою біля Донецька.

«Гіркін домовився з українським командуванням». Брехня. Гіркін не міг з ним домовитися - 4 липня Гіркіна взагалі не було в Слов'янську. Того дня він справді домовлявся, але не з українським командуванням, а з Бесом-Безлером у Горлівці (вони вщент посварилися), а потім з Пушиліним і Губаревим у Донецьку.

Всі п'ять років про це говорили. Це пояснювали. Це розповідали. Але… Коли команді Порошенка дорікають неякісною інформаційною політикою, завжди забувають про інший бік медалі - про громадян, які замість розібратися, готові вірити про свою владу у будь-яку брехню."
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20.05.2020 16:52 Ответить
Зерада именно и распространяла рассказ Гиркина - как они победно выходили и он, "разоткровенничавшись", рассказал про маленькие недочёты бегст... победного выхода...
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20.05.2020 17:17 Ответить
Зе навіть не володіє інформацією скільки горобців овоча влізло у владу.
А Ситнкік тут ні до чого. горобцям овоча треба захопити ще одну ключову посаду. Така собі повзуча контрреволюція.
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20.05.2020 17:02 Ответить
Зе навіть не володіє інформацією скільки горобців овоча влізло у владу.
А Ситнкік тут ні до чого. горобцям овоча треба захопити ще одну ключову посаду. Така собі повзуча контрреволюція.
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20.05.2020 17:09 Ответить
Беня нервничает: в Украине в НАБУ расследуются его художества по Привату, в США --дела по отмыванию денег, в Англии суд )))
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20.05.2020 17:14 Ответить
https://ord-ua.com/2020/04/23/ruslan-ryaboshapka-obvinil-druga-prezidenta-glavu-sbu-ivana-bakanova-v-spasenii-organizatorov-milliardnoj-shemy-po-privatbanku-ot-uvedomleniya-o-podozrenii/ Руслан Рябошапка обвинил друга президента главу СБУ Ивана Баканова в "спасении организаторов миллиардной схемы по "Приватбанку" от уведомления о подозрении"
23.04.2020

Главное политическое событие дня - бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка обвинил друга президента главу СБУ Ивана Баканова в "спасении организаторов миллиардной схемы по "Приватбанку" от уведомления о подозрении":
"Ще одне надважливе для України провадження може бути швидко завершено, щойно друг президента, Голова СБУ, розблокує проведення ключової експертизи в одному із проваджень НАБУ щодо "Приватбанку".
Вже декілька місяців заблокована керівництвом СБУ експертиза рятує організаторів мільярдної схеми від повідомлення про підозру..
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fcolumns%2F2020%2F04%2F23%2F7249045%2F%3Ffbclid%3DIwAR2mCuwub2osLy4vt-JnDdWey1Mi4qx-Hl-N2Tn2ii35cC9DAaE8M-dznno&h=***************************************************************************************************************************************&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3TDjQCHjL7BeGaiWq7HXjHW-l0xk2Dyqr8dfOpAs4l3s7K3TqRDmzsdnCZ1_svM1zU3h5uNJya3rSY8Cy3jSoFv_Gj8uoWDch3t6AHhJT7mpl9xsYeiT244KL9uYM1oCNVcu7jUqBvqMWJBylE https://www.pravda.com.ua/columns/2020/04/23/7249045/
Получается, что Баканов, по мнению Рябошапки, действует в интересах подозреваемого!
Будучи при этом много лет в деловых и дружеских отношениях с фигурантами дела "Приватбанка" Григорием Суркисом и Игорем Коломойским
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20.05.2020 17:31 Ответить
В эту шайку 51 кроме антиукраинской банды опзж, но и тимошенница, бесполый ляшко, ну и члены квартала 95, всё они хорошо известны, и власти остается собрать в кучу эту антиукраинскую сврорту и отправить за грати.
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20.05.2020 17:41 Ответить
 
 