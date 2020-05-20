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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка COVID-19 в психиатрической больнице на Волыни: за сутки - 23 новых случая

Вспышка COVID-19 в психиатрической больнице на Волыни: за сутки - 23 новых случая

В Олыкском отделении Волынской областной психиатрической больницы за прошедшие сутки лабораторно подтверждены еще 23 случая заболевания коронавирусом среди пациентов и медиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За прошедшие сутки мы подтвердили 41 случай, больше всего - в Киверцовском районе, а именно в Олыке. Это 23 человека из психиатрической больницы: 7 медицинских работников и 16 пациентов, а также еще один случай в районе", - сообщила во время брифинга в Волынской ОГА зампредседателя облгосадминистрации Татьяна Щербак.

Также выявлен коронавирус у двух человек из Луцка, один - из Нововолынска, трех - из Ковеля (один из случаев связан со вспышкой на швейной фабрике), четырех - из Луцкого района (двое больных из с.Воротнив, из них один священник) , один - в Маневичском районе, два - в Гороховском, два - в Камень-Каширском, один - в Иваничевском (COVID-19 обнаружен при подготовке к плановой операции, протекал бессимптомно) и один в Локачинском районах.

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Всего в области зарегистрировано 676 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели 168 человек. 21 случай болезни завершился летальным исходом.

Напоминаем, 4 мая стало известно, что в психиатрической больнице поселка Олыка от коронавируса умерла 49-летняя пациентка. По состоянию на 6 мая в заведении было выявлено 10 человек персонала и 5 пациентов, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, 15 мая сообщили еще о 16 случаях (у 14 пациентов и 2 медицинских работников).

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (991)


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Ляшко, там медикам средства защиты не положены? Украли у медиков все?
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20.05.2020 16:43 Ответить
Очень важное заявление Президента.Общее количество смертей в Украине в 20м году меньше ,чем за тот же период19 года.Я восхищён,если это правда.
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20.05.2020 16:44 Ответить
это не вспышка, а констатация факта с помощью тестов
как же Вы задолбали своими манипуляциями

проверьте всех на герпес и объявите эпидемию герпеса уже, идиоты
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20.05.2020 16:46 Ответить
 
 