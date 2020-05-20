Условиям для второго этапа смягчения карантина отвечают не все области, - ЦОЗ
И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что не все области Украины отвечают условиям для перехода на второй этап смягчения карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии LB.ua.
"Мы посмотрели по всем тем показателям, которые были предложены Кабмином, по этим показателям есть 13 областей, которые на сегодняшний день могут переходить или готовы к переходу на второй этап. Среди них такие области, как Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская", - сообщил Кузин.
"В ближайшее время на сайте Минздрава и ЦОЗ будет вывешена общая таблица по всем показателям, и она будет ежедневно меняться, для того чтобы все имели возможность отслеживать, кто отвечает требованиям, а кто - нет. Например, Черновицкая область, к сожалению, пока нет. Там у них очень сложная ситуация, и хоть у них довольно неплохие охваты по показателям тестирования, но, к сожалению, количество регистрируемых и новых случаев достаточно высокое", - сказал Кузин.
Напомним, что с 22 мая в Украине начинается период так называемого адаптивного карантина, когда области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.
С этого дня будут разрешены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, также разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.
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"Пациенты с коронавирусом в новом китайском очаге имеют симптомы, отличные от симптомов Ухани.
https://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus Сообщается, что пациентам с https://www.foxnews.com/category/health/infectious-disease/coronavirus коронавирусом в северо-восточном https://www.foxnews.com/category/world/world-regions/china Китае требуется больше времени, чтобы выздороветь от вируса и проявить симптомы, чем пациентам после первоначальной вспышки в Ухане, заявил один из ведущих врачей Китая государственному телевидению во вторник.
Доктор Цю Хайбо, который заботится о пациентах на северо-востоке, сказал, что более чем двухнедельный инкубационный период затрудняет распространение вируса и может показать, что вирус меняется, сообщает Bloomberg.
Пациенты на северо-востоке также в основном имеют повреждения легких, а не сердца, почек и желудка, как в Ухане."
А нам говорили, шо легкие поражаются.
"В прошлом месяце исследование, проведенное в университете Чжэцзян в Ханчжоу, Китай, показало, что вирус мутировал по меньшей мере в 30 различных генетических версий.
«Разработка лекарств и вакцин, хотя и является неотложной, должна учитывать влияние этих накапливающихся мутаций, особенно мутаций-основателей, чтобы избежать потенциальной ловушки», - говорится в исследовании.
Разница, однако, может заключаться в том, что, когда вирус впервые охватил Ухань, лечились только самые больные пациенты, и теперь врачи могут уделять больше внимания проявлению симптомов."
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-20/china-sees-signs-new-cluster-carries-virus-longer-than-in-wuhan?utm_source=twitter&utm_medium=social&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=business