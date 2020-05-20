Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Теряеву и утвердил нового главу ГЭИ Малеваного, - Гончаренко
Кабинет Министров на заседании в среду уволил первую заместительницу министра здравоохранения Елену Теряеву.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Теряева была назначена на эту должность в начале апреля 2020 года, а до этого работала директором Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья.
На этом же заседании правительство утвердило в должности нового главу "Госэкоинспекции" Андрея Малеваного.
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Даёшь каждое новое назначение раз в две недели !
И нє толька!!
))
кварталквартет
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tZE inform
@tZEinform
В минздравовской команде Степанова первая потеря. По собственному заявлению уволена Теряева Елена, первый зам министра здравоохранения. Это единственный человек с профильным образованием в ближайшем окружении Степанова.
Она все поняла и в момент новой вспышки реинфицирования предпочла находится подальше от Минздрава.