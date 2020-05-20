Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Теряеву и утвердил нового главу ГЭИ Малеваного, - Гончаренко

Кабинет Министров на заседании в среду уволил первую заместительницу министра здравоохранения Елену Теряеву.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Теряева была назначена на эту должность в начале апреля 2020 года, а до этого работала директором Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья.

На этом же заседании правительство утвердило в должности нового главу "Госэкоинспекции" Андрея Малеваного.

Читайте также: Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, втридорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина