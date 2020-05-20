РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12020 посетителей онлайн
Новости
2 847 12

Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Теряеву и утвердил нового главу ГЭИ Малеваного, - Гончаренко

Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Теряеву и утвердил нового главу ГЭИ Малеваного, - Гончаренко

Кабинет Министров на заседании в среду уволил первую заместительницу министра здравоохранения Елену Теряеву.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Теряева была назначена на эту должность в начале апреля 2020 года, а до этого работала директором Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья.

На этом же заседании правительство утвердило в должности нового главу "Госэкоинспекции" Андрея Малеваного.

Читайте также: Кандидат на замглавы Минздрава Иващенко работает в фирме, втридорога поставлявшей материалы для диализа, - журналист Егошина

Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Теряеву и утвердил нового главу ГЭИ Малеваного, - Гончаренко 01

Госэкоинспекция (148) Кабмин (14025) Минздрав (4899) увольнение (2674) Малеваный Андрей (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Теряеву и утвердил нового главу ГЭИ Малеваного, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8242без коментарів
показать весь комментарий
20.05.2020 17:10
+5
Кабмін звільнив першу заступницю голови МОЗ Теряєву і затвердив нового главу ДЕІ Мальованого, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6750
показать весь комментарий
20.05.2020 17:26
+3
а вы ослы как не садитесь, все в .......................!!!
показать весь комментарий
20.05.2020 17:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я запутался . Ещё год назад начал путаться . В команде зе министров на две недели назначают .
показать весь комментарий
20.05.2020 17:02 Ответить
А трьох навіть не можуть призначити...
показать весь комментарий
20.05.2020 17:04 Ответить
Кабмин уволил первого замглавы Минздрава Теряеву и утвердил нового главу ГЭИ Малеваного, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8242без коментарів
показать весь комментарий
20.05.2020 17:10 Ответить
Больше ротаций в министерствах !

Даёшь каждое новое назначение раз в две недели !
показать весь комментарий
20.05.2020 17:04 Ответить
ВРОТаций!))
И нє толька!!
))
показать весь комментарий
20.05.2020 17:23 Ответить
а вы ослы как не садитесь, все в .......................!!!
показать весь комментарий
20.05.2020 17:07 Ответить
Грёбаный квартал квартет
показать весь комментарий
20.05.2020 17:09 Ответить
т.е. месяц проработала?
показать весь комментарий
20.05.2020 17:09 Ответить
Толька Супрушу взад!
показать весь комментарий
20.05.2020 17:21 Ответить
Кабмін звільнив першу заступницю голови МОЗ Теряєву і затвердив нового главу ДЕІ Мальованого, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6750
показать весь комментарий
20.05.2020 17:26 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


В минздравовской команде Степанова первая потеря. По собственному заявлению уволена Теряева Елена, первый зам министра здравоохранения. Это единственный человек с профильным образованием в ближайшем окружении Степанова.

Она все поняла и в момент новой вспышки реинфицирования предпочла находится подальше от Минздрава.
показать весь комментарий
20.05.2020 17:27 Ответить
 
 