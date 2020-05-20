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"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга

Народный депутат Александр Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ.

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, которая нанесла государству убытков на общую сумму 79 млрд грн. В связи с этим народный депутат Александр Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ для проведения расследования на этот счет (с внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований). А после сбора необходимых доказательств — для привлечения Черкасского к уголовной ответственности по ст. 364 и ст. 367 Уголовного кодекса, сообщается на сайте dubinsky.pro.

Это злоупотребление властью (служебным положением) и служебная небрежность, что наказывается не только штрафами (250-700 необлагаемых налогом минимумов — 4,3-8,5 тыс. грн), но и лишением свободы на срок до 3 лет при первичном нарушении. А также штрафом до 17 тыс. грн (1000 н.м.) и 6-летним заключением при тяжелых последствиях для государства. В данном случае речь идет именно об особо крупных размерах потерь для бюджета — 79 млрд грн.

Дубинский выяснил, что хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. За один только февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд грн, в схеме участвовали 549 компаний:

  • во Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействовано 62 предприятия)
  • в Киевской области — 391 млн грн (102 предприятия)
  • в г. Киев — 135 млн грн (116 предприятий);
  • в Донецкой области — 100 млн грн (54 предприятия) и т. д.

Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу "конвертов" на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.

По инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в в ключевых областях:

  • Киевская область — Орест Витык;
  • город Киев — Нонна Багмет;
  • Донецкая область — Ирина Долозина;
  • Львовская область — Василий Крисяк;
  • Одесская область — Егор Федонюк (заместитель руководителя).

Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкасский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны. Также, по информации Александра Дубинского, были привлечены Юрий Криган, Александр Кондра и Дмитрий Мишалов.

Народный депутат настаивает на проведении полномасштабного расследования и привлечении участников схемы и ее покровителей к ответственности. Собранные им факты и доказательства передал в ГПУ и НАБУ.

Автор: 

НДС (420) Госфинмониторинг (12) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+13
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 1606
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20.05.2020 17:10
+10
а потом дело тихо замнут - бо выйдут на беню, вислюка и слуг урода))
Просто дубинскому не отстегнули - вот он и "нашел"))
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20.05.2020 17:08
+9
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 2953
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20.05.2020 17:15
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а потом дело тихо замнут - бо выйдут на беню, вислюка и слуг урода))
Просто дубинскому не отстегнули - вот он и "нашел"))
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20.05.2020 17:08 Ответить
думаю - Беня подсказал.
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20.05.2020 17:18 Ответить
Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте опасливо присел на корточки… (с)
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20.05.2020 17:20 Ответить
Так, а с чьей подачи, Дубинский "работает"?! С Бениной конечно!
Уже начали понемногу травить Зе, но пока еще не сильно - просто напоминают, кто тут хозяин и кому он всем обязан. На 1+1 вдруг начали появляться расследования....
Но пока, все носит легкий характер, позволяющей Клоуну пойти на поклон и все замять
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20.05.2020 17:35 Ответить
Румын раздухарился )))
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20.05.2020 17:08 Ответить
Дубинский, Александр Анатольевич Родился в Киеве в еврейской семье. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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20.05.2020 17:40 Ответить
))) Коли Зе піде чи втече тоді цим і займуться, зараз ніхто нічого не побачить.
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20.05.2020 17:08 Ответить
Це один з "журналістів-розслідувачів", які плівки Порошенка/Байдена розшукали?
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20.05.2020 17:09 Ответить
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 2478
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20.05.2020 17:09 Ответить
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 1606
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20.05.2020 17:10 Ответить
так сразу скажіть що то барига вінават- бо так і на своїх вийдете
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20.05.2020 17:10 Ответить
Зря он так . Это борьба Зе с коррупцией . Петя отдыхает .
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20.05.2020 17:11 Ответить
Петя и есть коррупция)
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20.05.2020 17:12 Ответить
Уже не смешно .
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20.05.2020 17:13 Ответить
так это Петя и украл этот НДС !
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20.05.2020 17:13 Ответить
"Как же вы допустили! Секретарь. Не вели казнить! (падает ниц) Жорж. Встань, Федор!"
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20.05.2020 17:18 Ответить
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 8157
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20.05.2020 17:14 Ответить
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 2953
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20.05.2020 17:15 Ответить
"Зеленський попросив Раду засекретити декларації керівництва СБУ. Тепер каже - обговорить це ще раз з Бакановим - «Схеми»"

За нинішнім законодавством публічні керівники органів СБУ мали б до 1 червня оприлюднити інформацію про свої статки на сайті НАЗК
За нинішнім законодавством публічні керівники органів СБУ мали б до 1 червня оприлюднити інформацію про свої статки на сайті НАЗК
Президент України Володимир Зеленський подав зі статусом «невідкладний» законопроєкт 3196, який знову засекречує майнові декларації керівництва Служби безпеки України. Водночас під час пресконференції сам Зеленський на запитання журналістів «Схем» щодо засекречення декларацій пообіцяв обговорити це з Іваном Бакановим і назвав того «найчеснішим головою СБУ». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
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20.05.2020 17:11 Ответить
За Бакакова это сделали независимые СМИ. Дом которого "нет"
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 3669
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20.05.2020 17:20 Ответить
А при чем здесь дупинский?! Об этом давно заявил Игорь Уманский, йуля подхватила, создана СК ВРУ! пошел этот дупинский в дупу!!!
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20.05.2020 17:12 Ответить
Не в ту кормушку шло
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20.05.2020 17:14 Ответить
"У штабі також зауважили, що ці аудіозаписи активно поширював пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем.".
"Речник предвиборчого штабу Джо Байдена Едрю Бейтс назвав аудіозаписи, які опублікував народний депутат України Андрій Деркач, сильно відредагованими та заявив, що їх поява пов'язана з черговою спробою з боку РФ дискредитувати політика.
Про це він заявив у коментарі The Washington Post.

«Вони сильно відредагували їх (аудіозаписи, оприлюднені Деркачем - ред.), але це так і залишилося «пшиком», - сказав Бейтс.

У Байдена наголосили, що оприлюднення цих плівок є черговою російською спробою атакувати колишнього віцепрезидента США Джо Байдена під час його передвиборчої кампанії.

У штабі також зауважили, що ці аудіозаписи активно поширював пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем.
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20.05.2020 17:15 Ответить
Я верю всему, что они говорят друг о друге.
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20.05.2020 17:16 Ответить
Чего он приплел финмониторинг непонятно
Зебилы увеличили сумму, которая не мониторится до 400000 и уменьшили число предъявляемых документов с 17 до 4.
Ну, получил он эти 4 бумажки и порядок.
Претензии к монобольшинству.
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20.05.2020 17:16 Ответить
Каким способом Дубинский собрал информацию? Прослушка, выемка корреспонденции взлом баз данных? На каком основании? Короче - все это херня. Материалы, если такие имеются, должны быть переданы в правоохранительные органы. А заявление всего лишь заявление типа "Мама любит скорость"
"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга - Цензор.НЕТ 2637
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20.05.2020 17:18 Ответить
100% . Дубинский халуй уголовника и врага Украины Каламойского .ляпает постоянно шо попало . Давно пора шалаву в тюрьму засадить или на концерт к Кобзону и бузине отправить.
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20.05.2020 17:44 Ответить
Беня ему обестчал передать такие документы....
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20.05.2020 19:11 Ответить
Кто виноват Лохи или неЛохи?!
This is a question..
🤔
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20.05.2020 17:35 Ответить
"Слуга народа" Дубинский собрал" - лучше бы звучало, собрал монатки!!
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20.05.2020 17:38 Ответить
А когда Дубинский начнёт собирать доказательства о преступлениях Коломойского ?
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20.05.2020 17:41 Ответить
Милые бранятся - только тешатся
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20.05.2020 17:50 Ответить
Да такие мелочи ! Украинский народ и не такое выдержит !
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20.05.2020 19:13 Ответить
Операція " Пшик"
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20.05.2020 18:04 Ответить
Он обычно машины, квартиры собирает...
Странно как-то.
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20.05.2020 18:50 Ответить
Уже давно бы ввели налог с продаж вместо НДС и похерили бы все эти схемы, длинные чепочки подставных фирм проеладок (где снимают коррупционные откаты), увеличили бы этим совокупную сумму доходов в бюджет. А так как этого не делают, то коррупция в самых высших эшелонах власли и в полностью прогнившей налоговой и таможенной службах!
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20.05.2020 19:05 Ответить
це той у якого "мама любит скорость"?
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20.05.2020 19:21 Ответить
Хоч би жменьку "доказів" надав загалу. Бо знову виглядає, як черговий звіздьож. Хоча зе-публіка звикла...
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20.05.2020 19:24 Ответить
И это хорошо, если есть доказательства то к делу, а если нету то за пи-еж тоже к делу.
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20.05.2020 23:10 Ответить
 
 