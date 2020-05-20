"Слуга народа" Дубинский собрал доказательства по хищениям в НДС-схемах на 79 млрд грн и подал заявление о привлечении к ответственности руководителя Госфинмониторинга
Народный депутат Александр Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ.
Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал глобальную схему по получению незаконного возмещения по НДС на протяжении 2019-2020 годов, которая нанесла государству убытков на общую сумму 79 млрд грн. В связи с этим народный депутат Александр Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ для проведения расследования на этот счет (с внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований). А после сбора необходимых доказательств — для привлечения Черкасского к уголовной ответственности по ст. 364 и ст. 367 Уголовного кодекса, сообщается на сайте dubinsky.pro.
Это злоупотребление властью (служебным положением) и служебная небрежность, что наказывается не только штрафами (250-700 необлагаемых налогом минимумов — 4,3-8,5 тыс. грн), но и лишением свободы на срок до 3 лет при первичном нарушении. А также штрафом до 17 тыс. грн (1000 н.м.) и 6-летним заключением при тяжелых последствиях для государства. В данном случае речь идет именно об особо крупных размерах потерь для бюджета — 79 млрд грн.
Дубинский выяснил, что хищения были поставлены на широкую ногу и шли с большим размахом. Преступники задействовали широкую сеть транзитно-конвертационных предприятий. За один только февраль 2020 года госбюджет недополучил 3,5 млрд грн, в схеме участвовали 549 компаний:
- во Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействовано 62 предприятия)
- в Киевской области — 391 млн грн (102 предприятия)
- в г. Киев — 135 млн грн (116 предприятий);
- в Донецкой области — 100 млн грн (54 предприятия) и т. д.
Координировал работу конвертационных центров львовский контрабандист-конвертатор Василий Костюк, который действовал в рамках глобального сговора с руководителями Государственной налоговой службы, Минфина и Госфинмониторинга. Со стороны ГНС в схеме была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина. Она отвечала за работу "конвертов" на востоке и юге Украины: в Донецкой, Луганской, Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях.
По инициативе помощника министра финансов Александра Кондра были назначены региональные кураторы НДС-схемы в в ключевых областях:
- Киевская область — Орест Витык;
- город Киев — Нонна Багмет;
- Донецкая область — Ирина Долозина;
- Львовская область — Василий Крисяк;
- Одесская область — Егор Федонюк (заместитель руководителя).
Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о сколько-нибудь значительных проводках, все курировал Игорь Черкасский: его работа — анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в данном случае очевидны. Также, по информации Александра Дубинского, были привлечены Юрий Криган, Александр Кондра и Дмитрий Мишалов.
Народный депутат настаивает на проведении полномасштабного расследования и привлечении участников схемы и ее покровителей к ответственности. Собранные им факты и доказательства передал в ГПУ и НАБУ.
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Просто дубинскому не отстегнули - вот он и "нашел"))
Уже начали понемногу травить Зе, но пока еще не сильно - просто напоминают, кто тут хозяин и кому он всем обязан. На 1+1 вдруг начали появляться расследования....
Но пока, все носит легкий характер, позволяющей Клоуну пойти на поклон и все замять
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"Речник предвиборчого штабу Джо Байдена Едрю Бейтс назвав аудіозаписи, які опублікував народний депутат України Андрій Деркач, сильно відредагованими та заявив, що їх поява пов'язана з черговою спробою з боку РФ дискредитувати політика.
Про це він заявив у коментарі The Washington Post.
«Вони сильно відредагували їх (аудіозаписи, оприлюднені Деркачем - ред.), але це так і залишилося «пшиком», - сказав Бейтс.
У Байдена наголосили, що оприлюднення цих плівок є черговою російською спробою атакувати колишнього віцепрезидента США Джо Байдена під час його передвиборчої кампанії.
У штабі також зауважили, що ці аудіозаписи активно поширював пропагандистський телеканал Russia Today, який фінансується Кремлем.
Зебилы увеличили сумму, которая не мониторится до 400000 и уменьшили число предъявляемых документов с 17 до 4.
Ну, получил он эти 4 бумажки и порядок.
Претензии к монобольшинству.
This is a question..
🤔
Странно как-то.