Мост на Днепропетровщине был разрушен из-за перегруженной в несколько раз фуры, - ОГА

В Днепропетровской областной государственной администрации заявили, что причиной обвала моста в селе Алексеевка стала перегруженная в несколько раз фура.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Авария произошла из-за фуры, груз которой в несколько раз превышал норму. Сейчас транспорт движется по объездным дорогам, - отметили в ОГА.

Глава области Александр Бондаренко подчеркнул, что движение транспорта железным мостом через реку Чертомлык был разрешен с ограничением груза до 10 т.

"Об этом сообщают соответствующие дорожные знаки, установленные на въезде на мост. По этой дороге проходит много транзитного транспорта. Поэтому должны восстановить движение как можно скорее. Мост - на балансе "Укравтодора". И восстанавливать его совместными усилиями", - сообщил Бондаренко.

Схема объезда разрушенного моста на данный момент согласовывается с полицией. К концу недели будут установлены дорожные знаки для транзитного транспорта.

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