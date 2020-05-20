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Мост на Днепропетровщине был разрушен из-за перегруженной в несколько раз фуры, - ОГА

Мост на Днепропетровщине был разрушен из-за перегруженной в несколько раз фуры, - ОГА

В Днепропетровской областной государственной администрации заявили, что причиной обвала моста в селе Алексеевка стала перегруженная в несколько раз фура.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Авария произошла из-за фуры, груз которой в несколько раз превышал норму. Сейчас транспорт движется по объездным дорогам, - отметили в ОГА.

Глава области Александр Бондаренко подчеркнул, что движение транспорта железным мостом через реку Чертомлык был разрешен с ограничением груза до 10 т.

"Об этом сообщают соответствующие дорожные знаки, установленные на въезде на мост. По этой дороге проходит много транзитного транспорта. Поэтому должны восстановить движение как можно скорее. Мост - на балансе "Укравтодора". И восстанавливать его совместными усилиями", - сообщил Бондаренко.

Схема объезда разрушенного моста на данный момент согласовывается с полицией. К концу недели будут установлены дорожные знаки для транзитного транспорта.

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Автор: 

мост (1027) ОГА (2388) Днепропетровская область (3879)


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Топ комментарии
+11
хорошие мосты)))кацапские танки не пройдут!!)))безпека краіни це найвища цінність))
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20.05.2020 17:18
+9
_10 тонн? Файный мост, самое оно для дороги, по которой "проходит много транзитного транспорта".
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20.05.2020 17:20
+8
Кое кто тут на гамно исходит про плохие мосты ! Фуры ходят с перегрузом в 1,5 - 4 раза. И это постоянно. Я сам видел фуру полным весом 92 т и это в городе. За свой вонючий рубль водилы готовы нанести стране сотни миллиардов убытков. Ссуки уставшие от войны.
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20.05.2020 17:48
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Правила форума Совет форумчан
хорошие мосты)))кацапские танки не пройдут!!)))безпека краіни це найвища цінність))
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20.05.2020 17:18 Ответить
Главное что бы никто не пострадал, а мост Зеленский отремонтирует. Он пообещал все дороги отремонтировать по все Украине).
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20.05.2020 17:19 Ответить
Так вот он куда после пресс-конференции "улетел" .
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20.05.2020 17:27 Ответить
_10 тонн? Файный мост, самое оно для дороги, по которой "проходит много транзитного транспорта".
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20.05.2020 17:20 Ответить
Этот мост строили тогда, когда по стране бегали полуторки, а слово "фура" даже в словаре не значилось.
Виноват Кабмин - за игнорирование весового контроля. Тот случай, когда "разница" таки есть.
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20.05.2020 18:35 Ответить
Так само, як і дороги. Я про це весь час талдичу, але те нікому ніде. А фіри продовжують розРИВАТИ дороги.
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20.05.2020 19:00 Ответить
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20.05.2020 17:21 Ответить
Кто б сомневался, что это фура виновата? И совсем не рукожопые воры, которые наверняка за кругленькую сумму в откатах сваяли это чудо инженерной мысли?!!
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20.05.2020 17:21 Ответить
Если фура поперла по мосту с перегрузом - виноват водитель фуры - без вариантов. Он ведь нарушил ПДД.
Мост, кстати, мог быть построен очень давно.
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20.05.2020 19:45 Ответить
Сам дурак...
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20.05.2020 17:23 Ответить
напышить шо провозыла ТЕНТОВАНА фура в НЕСКОЛЬ РАЗ. дякула.
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20.05.2020 17:25 Ответить
писати навчись
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20.05.2020 17:39 Ответить
Где весы на дорогах ? "Карманы" сделали , весов нет . Договорняк ?
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20.05.2020 17:25 Ответить
_Вот едет фура с прицепом, общий вес 20т. Подъезжая к мосту вижу знак 10т. Что дальше делать фуре, она там даже не развернётся. Выходит, надо перед рейсом составлять маршрут, учитывая ограничения мостов по тоннажу и высоту под путепроводами. Иначе может беда приключиться. Надо такой сервис в сети для дальнобоев скумекать. Прямо на сайте автодора.
_Ау, Минцифры! Работенка есть.
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20.05.2020 17:30 Ответить
маршрут прокладається в банальному навігаторі - там всі знаки видно
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20.05.2020 17:49 Ответить
Кто в этот бред еще верит?Задолбали сказками про перегрузы.Стрелять коррупционеров в дорожном строительстве не пробовали?Говорят это резко повышает грузоподъемность мостов
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20.05.2020 17:32 Ответить
Стопроцентно перегруз, а мосты строят с запасом.
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20.05.2020 17:34 Ответить
Просто отмазка от ОГА. Сам мост в разы тяжелее этой фуры. Он и под своим весом бы упал спустя какое-то время. По этому мосту тысячи таких фур проехало. Их все стараются грузить по-максимуму в 40т . Мост очевидно был в аварийном состоянии. Чтоб ниче не делать поставили табличку 10т и ждали пока упадёт.
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20.05.2020 17:35 Ответить
Да, это перегруз. Пусть теперь фирма оплачивает ремонт.
Из-за перегрузов в нормальном состоянии дорог и мостов не будет.
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20.05.2020 17:38 Ответить
Фуру нанимал Никопольский трубный Пинчука и этот платить не будет.своими фурами с заготовкой для трубы разворотил всю дорогу с Днепра до Никополя,сейчас ремонтируют для того что бы Пиня ее убил опять за один год.
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25.05.2020 00:40 Ответить
фура не может быть перегруженной "в несколько раз". масса фуры превышала разрешённую нагрузку на мост, это может быть.
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20.05.2020 17:47 Ответить
Неужели ?
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20.05.2020 17:53 Ответить
Кое кто тут на гамно исходит про плохие мосты ! Фуры ходят с перегрузом в 1,5 - 4 раза. И это постоянно. Я сам видел фуру полным весом 92 т и это в городе. За свой вонючий рубль водилы готовы нанести стране сотни миллиардов убытков. Ссуки уставшие от войны.
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20.05.2020 17:48 Ответить
В том году был репортаж как эти ***...ди за один проезд полностью уничтожили дорогу. У меня сосед меньше 47т в самосвал не грузит.
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20.05.2020 17:52 Ответить
Не за свой рубль а за ваш. Вам же тогда товары на полках дешевле если везут в 4 раза больше за ту же единицу времени и при тех же затратах.
Платите за товары в разы больше чем на ценнике. И фуры будут возить по 100 килограмм.
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20.05.2020 21:57 Ответить
Это как в "несколько раз"? На фуре было 65 тонн?
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20.05.2020 17:59 Ответить
Допустимый полный вес 40 т. То что я видел 92 т. Сколько перегруз ?
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20.05.2020 18:15 Ответить
там ман 400, какие нах 40 тонн. 18-35 полная масса с грузом.
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20.05.2020 18:24 Ответить
воно дебильне
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20.05.2020 18:29 Ответить
А ты как раз тот имбицил что за вонючим рублем член глотаешь ?
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20.05.2020 18:31 Ответить
"Про там" я не писал. Читай выше, иногда полезно.
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20.05.2020 18:30 Ответить
Хто заплатить за відновлення мосту?
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20.05.2020 18:00 Ответить
какаяразнiца?
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20.05.2020 18:45 Ответить
Ну тоді плати.
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20.05.2020 20:38 Ответить
Тебе надо ты и плати
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20.05.2020 21:21 Ответить
10 тонн... Да она пустая весит ненамного меньше…
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20.05.2020 18:23 Ответить
Суда по фото - стационарный мост на бетонных быках, судя по конструкции - очень старый, никак не на 10 т, а на 30-50т. Но скорее всего был давно в аварийной состоянии, потому и повесили ограничение в 10т. Ремонтировать нужно, скорее всего - менять.
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20.05.2020 18:28 Ответить
Так у нас и дороги старые. Делались под зилы в лучшем случае. А эти ссуки убивают все напрочь. Я только вчера разговаривал с водилой самосвала и он мне хвастался что у него нет ни дня трудового стажа. А ему лет 45. А больницы и школы и дороги они хотят.
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20.05.2020 18:48 Ответить
https://censor.net/user/468610 Виктор рубль , я с вами согласен вонючий , но в Украине работают за гривны или $ , Условия работы водителей такие , что грузят Машины по максимуму , иначе не сходится расходы с доходами Виноваты не водители , а Государство которое не может дороги привести в порядок и длится это уже 30-ть лет Виктор , купите фуру наймите водителей или сами сядьте за руль , и тогда вы меня поймете , а так разговор не о чем , ваши возмущения не корректны
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20.05.2020 18:50 Ответить
Я никогда не стану что то портить потому что оно не мое лично. Мне не надо покупать или нанимать фуру - все это уже было. Есть такая мудрость:- ПРОДАЮТСЯ ВСЕ , ТОЛЬКО ЦЕНА РАЗНАЯ. За 100 000 личной прибыли уничтожать дороги страны - тогда нам и кацапов не надо.
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20.05.2020 19:04 Ответить
Рассказываю.
Не перегружать можно, да, доставка будет дороже. Но если никто не будет перегружать, то и демпинговать на ценах будет некому. Почему не выгодно? Потому что половина таких вась грузит больше чем положено, вот второй половине вась и не выгодно. А если за перегруз конфисковывать фуры, то сразу станет выгодно всем, потому что исчезнут васи с перегрузом.
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20.05.2020 19:13 Ответить
Я считаю что дешевле платить больше чем быть без дорог. Убитые дороги это дороговизна доставки и это просто жопа.
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20.05.2020 19:19 Ответить
На вопрос почему ты воруешь ( не платиш налоги ) большинство отвечает - что кто то (правительство , олигархи и т.п.)ворует , а я что хуже. А Я ГОВОРЮ ЧТО Я НЕ ВОРУЮ ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ СОВЕСТЬ .
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20.05.2020 19:24 Ответить
Да, если никому не дадут перегружать, то никто и не будет перегружать. Правда у нас как всегда найдутся особо приближенные, которых не будут брать за сраку за перегруз - это крупные перевозчики.
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20.05.2020 19:30 Ответить
Так у нас и дороги старые. Делались под зилы в лучшем случае.

Дороги-то старые, а мосты делались под танки, на 30-50 т, а не под зилы. Капитальные мосты изначально сделанные на 10т вообще не попадались.
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20.05.2020 18:56 Ответить
Расскажите мне сказки ! Мы на танковом тягаче ездили в магазин. Ухандокали мост . Восстанавливали сами.! Был такой грех по молодости.
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20.05.2020 19:11 Ответить
"В Днепропетровской областной государственной администрации заявили, что причиной обвала моста в селе Алексеевка стала перегруженная в несколько раз фура Источник: https://censor.net/n3196861" на кого этот треп рассчитан!!! кто хоть раз отправлял или получал фуру с грузом знает, что груз перетягивают ремнями !! И груз даже без ремней собрал бы весь тент, разорвал его в клочья!! Где на фото такие повреждения
Міст на Дніпропетровщині був зруйнований через перевантаженої в кілька разів фури, - ОДА - Цензор.НЕТ 7288
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20.05.2020 18:58 Ответить
https://censor.net/user/468610 Виктор если завтра запретить все фуры и перейти на полутарки , экономика станет совсем Не верите ,купите ЗИЛ и попробуйте на нем свой бизнес , стоит не дорого по цене металлолома
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20.05.2020 19:02 Ответить
Вы мне еще велосипед предложите купить. Вы страну спасаете ? А убивая дороги вы ее не уничтожаете?
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20.05.2020 19:07 Ответить
https://censor.net/user/84240 Я тоже об этом хотел сказать , но потом подумал заклюют , любители ЗИЛ-ов , как Виктор
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20.05.2020 19:06 Ответить
ХВермери, прЄдпрініматЄлі, бізЬнЄсмЄни та інші порозбивали всі дороги та мости між маленькими містами та селами своїми вагонами на резинових колесах. Їздять в об'їзд мимо поліцейських постів та вагів де їх можуть зважити. От так і живемо...
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20.05.2020 19:33 Ответить
А не фото фура пустая.
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20.05.2020 19:43 Ответить
Только что корреспондент с места события рассказывал , что фура с трубами.
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20.05.2020 20:01 Ответить
Как минимум туба, саксофон и кларнет.
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20.05.2020 20:47 Ответить
В НЕСКОЛЬКО РАЗ!!!!!!
Во сколько? Конкретнее?
У водителя и АТП есть ТТН, можно её фото в студию?
Вы когда то видели как разрывает тент фуры в клочья товар которого очень много????

Вот такие маслопупы керуют нашей державой. Тьма и мрак.
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20.05.2020 20:46 Ответить
какой нах чертомлык -- это мост через алексеевский залив днепра
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20.05.2020 22:03 Ответить
Мост проектируется по параметрам транспортно-пешеходной улицы. А значит, на мосту должна быть дорога с минимум двумя полосами движения, каждая шириной по 3.5 метра. Поскольку это мост, по нормативам необходимы ограждения и полосы безопасности от проезжей части до этих ограждений. Полосы безопасности шириной 1 м.
Ранее на этом мосту была просадка (вдавленная дуга) до 0.5 метра по всей длине, что создавало дополнительное давление на конструкции моста, а въезд на мост был не по прямой, а под углом, примерно 5 градусов и с так называемой "горбинкой", что так же создавало дополнительный удар по конструкциям. Кроме того, ямочный ремонт покрытия на мостах такого типа не допускается, чтобы не создавать тряски и вибрации моста. Если ремонтировать покрытие, то только по всей длине и ширине мота. Сам много раз проезжал по этому мосту и всегда было страшно за его прочность.
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22.05.2020 11:55 Ответить
 
 