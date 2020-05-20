Мост на Днепропетровщине был разрушен из-за перегруженной в несколько раз фуры, - ОГА
В Днепропетровской областной государственной администрации заявили, что причиной обвала моста в селе Алексеевка стала перегруженная в несколько раз фура.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Авария произошла из-за фуры, груз которой в несколько раз превышал норму. Сейчас транспорт движется по объездным дорогам, - отметили в ОГА.
Глава области Александр Бондаренко подчеркнул, что движение транспорта железным мостом через реку Чертомлык был разрешен с ограничением груза до 10 т.
"Об этом сообщают соответствующие дорожные знаки, установленные на въезде на мост. По этой дороге проходит много транзитного транспорта. Поэтому должны восстановить движение как можно скорее. Мост - на балансе "Укравтодора". И восстанавливать его совместными усилиями", - сообщил Бондаренко.
Схема объезда разрушенного моста на данный момент согласовывается с полицией. К концу недели будут установлены дорожные знаки для транзитного транспорта.
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Виноват Кабмин - за игнорирование весового контроля. Тот случай, когда "разница" таки есть.
Мост, кстати, мог быть построен очень давно.
_Ау, Минцифры! Работенка есть.
Из-за перегрузов в нормальном состоянии дорог и мостов не будет.
Платите за товары в разы больше чем на ценнике. И фуры будут возить по 100 килограмм.
Не перегружать можно, да, доставка будет дороже. Но если никто не будет перегружать, то и демпинговать на ценах будет некому. Почему не выгодно? Потому что половина таких вась грузит больше чем положено, вот второй половине вась и не выгодно. А если за перегруз конфисковывать фуры, то сразу станет выгодно всем, потому что исчезнут васи с перегрузом.
Дороги-то старые, а мосты делались под танки, на 30-50 т, а не под зилы. Капитальные мосты изначально сделанные на 10т вообще не попадались.
Во сколько? Конкретнее?
У водителя и АТП есть ТТН, можно её фото в студию?
Вы когда то видели как разрывает тент фуры в клочья товар которого очень много????
Вот такие маслопупы керуют нашей державой. Тьма и мрак.
Ранее на этом мосту была просадка (вдавленная дуга) до 0.5 метра по всей длине, что создавало дополнительное давление на конструкции моста, а въезд на мост был не по прямой, а под углом, примерно 5 градусов и с так называемой "горбинкой", что так же создавало дополнительный удар по конструкциям. Кроме того, ямочный ремонт покрытия на мостах такого типа не допускается, чтобы не создавать тряски и вибрации моста. Если ремонтировать покрытие, то только по всей длине и ширине мота. Сам много раз проезжал по этому мосту и всегда было страшно за его прочность.