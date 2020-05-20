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Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за выделение помощи на борьбу с коронавирусом

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за выделение помощи на борьбу с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за выделение Украине пакета помощи в €190 млн на преодоление последствий коронавируса.

"Эти деньги направим на систему здравоохранения, экономику, помощь бедным, малому и среднему бизнесу", - написал Зеленский на своей странице в Twitter, передает  Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 8 апреля Евросоюз принял решение о выделении €190 млн в поддержку Украины. Эти средства являются частью глобального пакета #TeamEurope от Евросоюза и стран-членов ЕС в ответ на вспышку Covid-19. Они будут направлены на обеспечение медицинским оборудованием, обучение медперсонала и уменьшение экономических последствий от Covid-19. Кроме этой поддержки, ЕС и его партнеры помогут малым и средним предприятиям, малым фермерским хозяйствам, гражданскому обществу и пострадавшим от конфликта регионам востока и юга Украины преодолеть последствия Covid-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС одобрил 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба

Автор: 

Еврокомиссия (1443) помощь (7763) Евросоюз (17061)


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Топ комментарии
+4
зеленский нехило так на средствах для борьбы с короновирусом прибарахлился. маски из госрезерва на 200 млн, китайские костюмы в три раза дороже чем отечественные, а еще ж 300% надбавка медикам которую не выдали врачам, а которую украли еще в Киеве.
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20.05.2020 17:27
+3
Ты уже с бедностью боролось.

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за выделение помощи на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2620
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20.05.2020 17:20
+2
Было . Это тяжело , когда голый на лисапеде .
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20.05.2020 17:22
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Ты уже с бедностью боролось.

Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за выделение помощи на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2620
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20.05.2020 17:20 Ответить
Было . Это тяжело , когда голый на лисапеде .
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20.05.2020 17:22 Ответить
.
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20.05.2020 17:21 Ответить
Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за выделение помощи на борьбу с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4642
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20.05.2020 17:22 Ответить
зеленский нехило так на средствах для борьбы с короновирусом прибарахлился. маски из госрезерва на 200 млн, китайские костюмы в три раза дороже чем отечественные, а еще ж 300% надбавка медикам которую не выдали врачам, а которую украли еще в Киеве.
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20.05.2020 17:27 Ответить
Ну не помощь а кредит, для начала. Интересно почему еврокомиссия молчит, что Украина на саму борьбу с коронавирусмо выделяет всего 10% от помощи а остальные 90% дербанит на другие нужды?
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20.05.2020 17:31 Ответить
Зеленський подякував Єврокомісії за виділення допомоги на боротьбу з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7007
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20.05.2020 17:39 Ответить
И тебе, зеленая плесень, https://censor.net/user/469874, ништяков перепало?
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20.05.2020 20:09 Ответить
Зе неЛОХ!
ЛОХ, впопуредник, все б протяг через
свої стуктури і фонди!!
🤣🤣
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20.05.2020 17:44 Ответить
Шо, вова, принимаешь атафсюду?
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20.05.2020 18:00 Ответить
Зеля, при тебе Украина всюду попрошайничает. Твоя бригада все разворовывает, а позор украинцам остается.
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20.05.2020 20:07 Ответить
 
 