Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за выделение помощи на борьбу с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за выделение Украине пакета помощи в €190 млн на преодоление последствий коронавируса.

"Эти деньги направим на систему здравоохранения, экономику, помощь бедным, малому и среднему бизнесу", - написал Зеленский на своей странице в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 8 апреля Евросоюз принял решение о выделении €190 млн в поддержку Украины. Эти средства являются частью глобального пакета #TeamEurope от Евросоюза и стран-членов ЕС в ответ на вспышку Covid-19. Они будут направлены на обеспечение медицинским оборудованием, обучение медперсонала и уменьшение экономических последствий от Covid-19. Кроме этой поддержки, ЕС и его партнеры помогут малым и средним предприятиям, малым фермерским хозяйствам, гражданскому обществу и пострадавшим от конфликта регионам востока и юга Украины преодолеть последствия Covid-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС одобрил 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины, - Кулеба