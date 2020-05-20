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Минобразования готовит для учебных заведений рекомендации по работе в условиях пандемии, - Мандзий
Министерство образования и науки Украины готовит специальные рекомендации для учебных заведений по организации работы в новом учебном году в условиях пандемии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом после заседания правительства сообщила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.
"Мы учтем те вещи, которые были связаны с коронавирусом, и готовим специальные рекомендации для учебных заведений и ведения их работы в условиях пандемии", - отметила и.о. министра.
Мандзий отметила, что в Минобразования понимают, насколько это важно, и добавила, что все методические рекомендации будут опубликованы на сайте Министерства образования и науки, а также - направлены руководителям и учредителям заведений.
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