Минобразования готовит для учебных заведений рекомендации по работе в условиях пандемии, - Мандзий

Министерство образования и науки Украины готовит специальные рекомендации для учебных заведений по организации работы в новом учебном году в условиях пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом после заседания правительства сообщила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.

"Мы учтем те вещи, которые были связаны с коронавирусом, и готовим специальные рекомендации для учебных заведений и ведения их работы в условиях пандемии", - отметила и.о. министра.

Мандзий отметила, что в Минобразования понимают, насколько это важно, и добавила, что все методические рекомендации будут опубликованы на сайте Министерства образования и науки, а также - направлены руководителям и учредителям заведений.

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