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Украина просит ОБСЕ созвать внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ из-за обвинений оккупантов в "обстрелах", - Резников

Украина просит ОБСЕ созвать внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ из-за обвинений оккупантов в

Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников подчеркивает, что обвинения Вооруженных сил Украины в якобы обстреле объектов энергетической инфраструктуры на неподконтрольных территориях Луганской области не соответствуют действительности, носят провокационный характер и являются абсолютно безосновательными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"С целью обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона инициирует проведение в безотлагательном порядке консультаций рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции", - подчеркнул Резников.

По его словам, украинская сторона обратилась к специальному представителю председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой проинформировать представителя делегации РФ Бориса Грызлова о данной инициативе

Резников отметил, что соответствующее обращение было подписано главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кучмой и направлено в ОБСЕ.

Напомним, ранее главари террористических группировок "ЛДНР" обвинили Украину в обстрелах, которые якобы велись с 16 мая.

Также читайте: Зеленский готов к встрече в Нормандском формате, но достигнутые в Париже договоренности не выполняются, - Резников

Автор: 

ОБСЕ (4871) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+8
Украина просит ОБСЕ созвать внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ из-за обвинений оккупантов в "обстрелах", - Резников - Цензор.НЕТ 6181
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20.05.2020 17:35
+5
Ну так. Гризлов же " не знає", що їх військові шмаляють по ордловцях. Обстріли наших воїнів обговорювати не варто? Вони законні?
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20.05.2020 17:40
+2
Как это пА-руцки- нагадить и отскочить в сторону!
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20.05.2020 17:39
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Украина просит ОБСЕ созвать внеочередное заседание группы по безопасности в ТКГ из-за обвинений оккупантов в "обстрелах", - Резников - Цензор.НЕТ 6181
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20.05.2020 17:35 Ответить
Ответка - не так обидно будет после заседания .
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20.05.2020 17:35 Ответить
Как это пА-руцки- нагадить и отскочить в сторону!
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20.05.2020 17:39 Ответить
Ну так. Гризлов же " не знає", що їх військові шмаляють по ордловцях. Обстріли наших воїнів обговорювати не варто? Вони законні?
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20.05.2020 17:40 Ответить
хай выскажуть очередну озабоченисть...)))
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20.05.2020 18:51 Ответить
Ничего смешного в этом нет абсолютно
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21.05.2020 14:59 Ответить
Оправдываться перед орками-себя не уважать.
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20.05.2020 19:04 Ответить
Просят они. Слюнтяи и тряпки.
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21.05.2020 01:13 Ответить
Зеленский должен позвонить лидерам Запада и говорить, что Россия идет в атаку на Донбассе и нужно вводить новые санкции срочно, пока не случилось горя! Превентивными мерами! Больше санкций и они должны быть мощнее! Потому что уже заколебали Украину и не дают развиваться.
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21.05.2020 08:55 Ответить
Зачем это "лидерам Запада"?
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21.05.2020 15:00 Ответить
тупой вопрос! и походу ты кремлебот! айпи еще взял турецкий.
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21.05.2020 15:04 Ответить
А армію посилювати ви не пробували? Зробити такаю, щоб з лугандонів тільки дрантя летіло при найменшій спробі посунутися на наші позиції. А то, терористи пригрозили, а вони вже й обісралися дрібно: ОБСЄ, рятуйте!
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21.05.2020 11:55 Ответить
 
 