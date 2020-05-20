"Слуга народа" Лерос: Докажу, что Офис президента во главе с Ермаком превратился в ОПГ

Народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший так называемые "пленки Ермака", продолжает обвинять главу Офиса президента Андрея Ермака в коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос написал в Фейсбуке

Лерос отметил: "Мы своими глазами видели коррупцию на плёнках, а пустым это "дело" сделает Баканов, тут не нужно даже ждать окончания расследования.

Я не знаю кого именно имел ввиду президент, когда сказал про шантаж, самому теперь интересно.

Я, например, считаю, что Ермак занимается коррупцией и торгует национальными интересами.

Да что уж я, это уже понятно каждому, кто способен посмотреть на факты, а не жить конспирологическими теориями Ермака про какие-то заговоры.

Я продолжу оперировать фактами и докажу, что ОПУ во главе с Ермаком превратился в ОПГ.

Тоже три буквы, но смысл уже становится один, как и три буквы на которые посылают альтернативное мнение.

Короче говоря, тактика понятна, это новая форма хорошо забытых темников "рука кремля" или "а то путин нападёт!".

Я теперь понимаю для чего Ермак себе взял Подоляка. Напомню, что Левочкин уже одному президенту советовал, но эти советы ведут точно не на Олимп.

И я точно знаю, что полномочия Подоляка не ограничены спамом страницы президента таблом Ермака и цензурой в сми.

Скоро покажу на фактах. ЖдиТе!"

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Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.