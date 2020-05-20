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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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"Слуга народа" Лерос: Докажу, что Офис президента во главе с Ермаком превратился в ОПГ

Народный депутат "Слуги народа" Гео Лерос, обнародовавший так называемые "пленки Ермака", продолжает обвинять главу Офиса президента Андрея Ермака в коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Лерос написал  в Фейсбуке

Лерос отметил: "Мы своими глазами видели коррупцию на плёнках, а пустым это "дело" сделает Баканов, тут не нужно даже ждать окончания расследования.

Я не знаю кого именно имел ввиду президент, когда сказал про шантаж, самому теперь интересно.

Я, например, считаю, что Ермак занимается коррупцией и торгует национальными интересами.

Да что уж я, это уже понятно каждому, кто способен посмотреть на факты, а не жить конспирологическими теориями Ермака про какие-то заговоры.

Я продолжу оперировать фактами и докажу, что ОПУ во главе с Ермаком превратился в ОПГ.
Тоже три буквы, но смысл уже становится один, как и три буквы на которые посылают альтернативное мнение.

Короче говоря, тактика понятна, это новая форма хорошо забытых темников "рука кремля" или "а то путин нападёт!".

Я теперь понимаю для чего Ермак себе взял Подоляка. Напомню, что Левочкин уже одному президенту советовал, но эти советы ведут точно не на Олимп.
И я точно знаю, что полномочия Подоляка не ограничены спамом страницы президента таблом Ермака и цензурой в сми.

Скоро покажу на фактах. ЖдиТе!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пусть Ермак с братом п##дует к своим спонсорам "запоребрик", - "слуга народа" Гео Лерос. ВИДЕО

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Автор: 

Ермак Андрей (1256) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+38
Кому докажешь ?

Вменяемые и так знают,
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20.05.2020 17:38
+29
В том, что ЗЕлёный ОПУ стал ЗЕлёным ОПГ не верить и сомневаться могут только ЗеДятлы и парашные троли.
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20.05.2020 17:41
+20
Лерос: докажу, что Офис президента во главе с Ермаком превратился в ОПГ - Цензор.НЕТ 1673
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20.05.2020 17:41
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Кому докажешь ?

Вменяемые и так знают,
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20.05.2020 17:38 Ответить
та они и не скрывали это, переименовав себя с первого же дня в ОП(Г)
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20.05.2020 17:54 Ответить
Это как вору в законе доказывать существование подчиненной ему ОПГ.
Глупо и безперспективно, но можно. В случае если вор в законе найдет доказательства убедительными, живым и здоровым от него не выйти.
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20.05.2020 17:54 Ответить
"Слуга народу" Лерос: Доведу, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ - Цензор.НЕТ 3770
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20.05.2020 18:48 Ответить
ЛЕРОС РЕСПЕКТ !!!!!!!
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20.05.2020 18:16 Ответить
Они управляют страной .
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20.05.2020 17:39 Ответить
Лерос: докажу, что Офис президента во главе с Ермаком превратился в ОПГ - Цензор.НЕТ 1673
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20.05.2020 17:41 Ответить
Воевал ли Ермак и имеет ли право на статус участника боевых действий?
Андрей Ермак предъявил справку о контузии брата 27 сентября 2014-го года. Однако, были ли действительно контузия, при каких обстоятельствах это произошло, и получена ли эта контузия в ходе боевых действий - достоверной информации нет.
В 2015-16-м годах Денис Ермак действительно неоднократно выезжал по своей инициативе в зону АТО как многие, его пребывания у села Пески подтверждается рядом ветеранов и волонтеров. Денис не воевал в составе ВСУ, НГУ, МВД или добровольческих отрядов, однако приезжал к своим знакомым и друзьям на несколько дней, и принимал участие в окопной войне.
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20.05.2020 19:20 Ответить
уф... йому (ДЄрмаку) вже пообіцяли морду набити за 3.14здьож. за АТО ...(було на фб...) не знаю чи таки стрілися.
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20.05.2020 21:09 Ответить
В том, что ЗЕлёный ОПУ стал ЗЕлёным ОПГ не верить и сомневаться могут только ЗеДятлы и парашные троли.
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20.05.2020 17:41 Ответить
Дятел, санітар лісу... Красива птаха. Одного разу впіймав, полюбувався, показав внукам і правнукам та й відпустив де впіймав. При ЗЄ це чудо природи стало символом "долбой-ства". ЗЄ, ти порушив гармонію в Природі! ЗЄ, ці, що тебе вибрали, направду дебіли, але ти, Вєлікій ЗЄ, талановитий музикант, роби щось! Ти зумів намахати Бєню і той утримував збитковий 95-й, намахай ще когось... тільки не роби це з патріотами України(закінчиться для тебе хрєново)
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20.05.2020 18:48 Ответить
Це ти патріотом України вважаєш російського шпигуна Пєцю і одночасно спільника російського шпигуна Зєлі?
Ти або продажний, або дебіл.
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20.05.2020 19:39 Ответить
Іване Сулима, не покидай своєї палати. Якщо ти багатий і вона драпірована м'яким жовтим матеріалом, то для тебе "рай"(Едем), а "заЖидя" то твій мир і спокій. Лежиш собі на тапчані і пускаєш "бульки" в "інет".
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20.05.2020 21:28 Ответить
В этом логически и уже доказанном никто и не сомневается, но вот уже 39.3% не поверят никогда. Всё равно зе сцыт божьей росой.
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20.05.2020 17:41 Ответить
По перше не «перетворився», а по друге, при чім тут актор? Він виконує роль для якої його винайняли.
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20.05.2020 17:41 Ответить
Між іншим, зараз в залі засідань Верховної Ради Гео Лерос сидить не в кодлі слуг уродів, а поруч, хоч і ззаду групи нардепів з Євросолідарності. Придивіться...
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20.05.2020 17:42 Ответить
Давай,после сегодняшней прессухи все поняли,что зеленский как президент абсолютно некомпетентный.Может,как человек и неплохой. Но хороший человек-это приз для жены и детей.А для страны президент должен быть безупречен и морально и профессионально.
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20.05.2020 17:42 Ответить
Как лгун, лицемер, уклонист, хамло, наглец, подельник вора бени может быть в принципе хорошим человеком?
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20.05.2020 17:59 Ответить
Я давно повторяю поговорку по роду работы "Хороший человек -- не профессия".
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20.05.2020 18:41 Ответить
Вот кому нужно было на прессухе дать возможность выступить!
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20.05.2020 17:42 Ответить
Жаль будет парня, если зеленая плесень его банально "сожрет"! А хотелось бы, чтобы хоть кто-то всколыхнул это стоячее болото.
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20.05.2020 17:44 Ответить
"Слуга народа" Лерос: Докажу, что Офис президента во главе с Ермаком превратился в ОПГ - Цензор.НЕТ 5209
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20.05.2020 17:55 Ответить
Может- Инцеста??
Многия зомби вазвернулись..))
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20.05.2020 18:20 Ответить
А что Лерос мог разгласить ,он имеет доступ к гостайнам?
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20.05.2020 18:04 Ответить
Богдан, який його постачає старими матеріалами - мав доступ, і, видать, зкопіював дещо...
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20.05.2020 18:14 Ответить
Оскорбил мафию. Обозвал опг.
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20.05.2020 18:15 Ответить
Это ближе к мафии.
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20.05.2020 18:53 Ответить
Жги давай зелевату !
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20.05.2020 18:18 Ответить
Ойц! Любая власть лубит жрать всласть!
Какая власть еще не нажралась??
Наверно настоящая...времени еще маловато будет..😁
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20.05.2020 18:18 Ответить
Саакашвили №2 - сейчас начнут корни проверять и гражданство
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20.05.2020 18:20 Ответить
Как говориться -всякое видели- но такого... . Более жалкого зрелища чем этот осел на своем бенефисе я не припомню.
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20.05.2020 18:25 Ответить
откуда этот "щырый украинец"с такой украинской хфамилией и таким украинским именем!!???))
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20.05.2020 18:32 Ответить
К Арахамии и Ермаку вопросов нет?
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20.05.2020 18:45 Ответить
шо ермак ,арахимия и голобородько"щыри" ???
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20.05.2020 18:48 Ответить
"Слуга народу" Лерос: Доведу, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ - Цензор.НЕТ 4081
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20.05.2020 18:44 Ответить
Это уже и так всем стало понятно.
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20.05.2020 18:51 Ответить
"Слуга народу" Лерос: Доведу, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ - Цензор.НЕТ 3309
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20.05.2020 19:14 Ответить
ГЕО, Я ДАМ ВАМ ПАРАБЕЛЛУМ !)
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20.05.2020 19:40 Ответить
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20.05.2020 19:44 Ответить
Нєфіг там думати. Рейтинг у чмирька - 8%. 75% - за негайне його усунення. Бажано добровільна відставка. Такий результат інтерактивного опитування на радіо НВ.
Наших соціологів тупо купили грошові мішки ТНК за продаж Зєлєю української землі. Рада примає антиконституційні закони, на які мусить дати дозвіл референдум.
Зєлю геть. Дострокові.
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20.05.2020 19:48 Ответить
Потужно зешоблой проводиться профанація ідеї української державності. Українці, чи довго будем терпіти те, як вони крутять нас на своїх обрізаних..?
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20.05.2020 19:49 Ответить
Може час святити режики в Холодному Яру?
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20.05.2020 19:50 Ответить
А в чому новина?
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20.05.2020 19:50 Ответить
Аксіома: ОП=ОПГ.
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20.05.2020 19:57 Ответить
кроме Лероса и Черновол в этой стране смелых больше не осталось......
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20.05.2020 20:25 Ответить
Гео, давай, двигай тему!!!Мы с тобой!🤝
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20.05.2020 22:06 Ответить
Выгнать злых духов через задний проход всей зе шобле.
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20.05.2020 22:59 Ответить
100% ОПГ. По кремле-х@@ловскому типу.
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20.05.2020 23:02 Ответить
"Слуга народу" Лерос: Доведу, що Офіс президента на чолі з Єрмаком перетворився на ОЗУ - Цензор.НЕТ 2701
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20.05.2020 23:11 Ответить
У кацапов ---кооператив "озеро", у клованов--- ОПг "95 квартал"...
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20.05.2020 23:12 Ответить
 
 