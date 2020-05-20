С начала суток 20 мая враг 14 раз нарушил перемирие, ранен один наш воин, - штаб ООС

20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств дали оккупационным подразделениям достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовки, дважды рядом с Каменкой и трижды у Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По защитника Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных минского соглашениями минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы российские наемники выпустили 11 мин 82 калибра.

Защитников Пивденного захватчики дважды обстреляли, применив 82 мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. В случае повторения подобных провокаций украинские воины всегда готовы предоставить врагу адекватный и неотвратимый ответ. Потери противника уточняются".

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