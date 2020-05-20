С начала суток 20 мая враг 14 раз нарушил перемирие, ранен один наш воин, - штаб ООС
20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши военнослужащие из имеющихся огневых средств дали оккупационным подразделениям достойный отпор и жестко подавили преступную вооруженную активность.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя, Песков, Старогнатовки, дважды рядом с Каменкой и трижды у Богдановки, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По защитника Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.
По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных минского соглашениями минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Шумы российские наемники выпустили 11 мин 82 калибра.
Защитников Пивденного захватчики дважды обстреляли, применив 82 мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил - огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. В случае повторения подобных провокаций украинские воины всегда готовы предоставить врагу адекватный и неотвратимый ответ. Потери противника уточняются".
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Горіть у пеклі Москалі!!!
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і ще...дуже важливо - як витікає з останнього шоу преЗЕдента ми...і ви, не вірно зрозуміли головноякбикомандуючого...він ніколи не казав - нада перестать стрелять...це його не вірно разтлумачили ...він мав на увазі - не стріляйте першими...а от коли вже хтось стрільнув - зітрите той квадрат на шмаття...і сусідній також... досить підставлятися - відповідайте 10 кратно (з відчуттям) - преЗЕдент дозволяє (чи ми хіба його знову не так зрозуміли??? та ну!)
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https://twitter.com/S_vivat
Selvestor Vivat
@S_vivat
20 мая - международный день позора российского ПВО. Столько как сегодня в один день, ещё никто не уничтожал не имеющего аналогов, путинского железа, ПВО Pansir /SA-22 Greyhound. Позор на весь мир. Весь мир видит как Турция и Эрдоган глумятся над путинским военпромом в Ливии.
Канал "Свободная Ливия" сообщает: Авиация, связанная с правительством Триполи, только за сегодня уничтожает пятый российский комплекс ПВО Панцирь, в результате чего в течение трех дней количество уничтоженных систем российского ПВО достигнет восьми
Что бы свести потери ВСУ к минимуму, надо больше убивать русских агрессоров.
Убей русского- очисти украинскую землю от русской заразы!