"Пленки Деркача" - часть российской спецоперации против Украины, к которой может быть причастен Офис Президента, - заявление Порошенко
Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины. Через втягивание в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в заявлении пятого президента Украины и лидера политсилы Петра Порошенко.
По словам Порошенко, как известно, эта поддержка основывается на консенсусе, - согласии и республиканцев, и демократов максимально содействовать Украине в борьбе с российской агрессией и в ее намерениях присоединиться к НАТО.
"Джо Байден - друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за "Джевелины", и за санкции, и в том числе, за "Северный поток-2" и другие дружественные примеры солидарности с Украиной", - отметил лидер "Европейской солидарности".
Порошенко подчеркивает, что пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются.
"Обеспечение двухпартийной поддержки было основой моей стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов означает существенно ослабить Украину в нашем противодействии более сильному врагу. ... Главными информационными спонсорами провокации стали три пророссийских канала, а также медиа-ресурсы олигарха, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США. Геополитическую программу Коломойский обнародовал в "New York Times" несколько месяцев назад: отказаться от ориентации на Запад и вернуться в Москву", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент Украины заявил, что сегодняшняя пресс-конференция президента Зеленского породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис Президента Украины.
"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего Президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию. К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики. Международное положение Украины за год значительно ухудшилось. Создана нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует", - говорится в заявлении лидера "Европейской солидарности".
По словам Порошенко, Украина еще до коронавируса выпала из приоритетов мировых держав.
"Сформулированный нами принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге. Все эти изменения на руку только России. Как и новая атака на стратегическое партнерство между Украиной и США", - отметил он.
"Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи. Это обращение значительной степени адресовано и ему. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться. Я в свою очередь задействую все свои контакты, в том числе, и в Америке, - и среди республиканцев, и среди демократов, - для того, чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз. Мы не позволим вернуть Украину в сферу российского влияния. И в дальнейшем, уверен, будем опираться на поддержку нашего надежного партнера - Соединенных Штатов", - резюмировал Порошенко.
Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".
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поэтому провокация с плёнками - всего-лишь психологическое обеспечение операции кремля, призванное отвернуть лицо Трампа от Украины
и наш говнокомандующий с радостью и смех№ёчками участвует в этом
х?.ло верен себе - ему нужна "победа" накануне парада Победы, чтобы оставаться у власти