"Пленки Деркача" - часть российской спецоперации против Украины, к которой может быть причастен Офис Президента, - заявление Порошенко

Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины. Через втягивание в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в заявлении пятого президента Украины и лидера политсилы Петра Порошенко.

По словам Порошенко, как известно, эта поддержка основывается на консенсусе, - согласии и республиканцев, и демократов максимально содействовать Украине в борьбе с российской агрессией и в ее намерениях присоединиться к НАТО.

"Джо Байден - друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за "Джевелины", и за санкции, и в том числе, за "Северный поток-2" и другие дружественные примеры солидарности с Украиной", - отметил лидер "Европейской солидарности".

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Порошенко подчеркивает, что пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются.

"Обеспечение двухпартийной поддержки было основой моей стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов означает существенно ослабить Украину в нашем противодействии более сильному врагу. ... Главными информационными спонсорами провокации стали три пророссийских канала, а также медиа-ресурсы олигарха, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США. Геополитическую программу Коломойский обнародовал в "New York Times" несколько месяцев назад: отказаться от ориентации на Запад и вернуться в Москву", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины заявил, что сегодняшняя пресс-конференция президента Зеленского породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис Президента Украины.

"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего Президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию. К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики. Международное положение Украины за год значительно ухудшилось. Создана нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует", - говорится в заявлении лидера "Европейской солидарности".

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По словам Порошенко, Украина еще до коронавируса выпала из приоритетов мировых держав.

"Сформулированный нами принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге. Все эти изменения на руку только России. Как и новая атака на стратегическое партнерство между Украиной и США", - отметил он.

"Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи. Это обращение значительной степени адресовано и ему. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться. Я в свою очередь задействую все свои контакты, в том числе, и в Америке, - и среди республиканцев, и среди демократов, - для того, чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз. Мы не позволим вернуть Украину в сферу российского влияния. И в дальнейшем, уверен, будем опираться на поддержку нашего надежного партнера - Соединенных Штатов", - резюмировал Порошенко.

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".

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