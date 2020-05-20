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"Пленки Деркача" - часть российской спецоперации против Украины, к которой может быть причастен Офис Президента, - заявление Порошенко

Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины. Через втягивание в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в заявлении пятого президента Украины и лидера политсилы Петра Порошенко.

По словам Порошенко, как известно, эта поддержка основывается на консенсусе, - согласии и республиканцев, и демократов максимально содействовать Украине в борьбе с российской агрессией и в ее намерениях присоединиться к НАТО.

"Джо Байден - друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за "Джевелины", и за санкции, и в том числе, за "Северный поток-2" и другие дружественные примеры солидарности с Украиной", - отметил лидер "Европейской солидарности".

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Порошенко подчеркивает, что пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются.

"Обеспечение двухпартийной поддержки было основой моей стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов означает существенно ослабить Украину в нашем противодействии более сильному врагу. ... Главными информационными спонсорами провокации стали три пророссийских канала, а также медиа-ресурсы олигарха, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США. Геополитическую программу Коломойский обнародовал в "New York Times" несколько месяцев назад: отказаться от ориентации на Запад и вернуться в Москву", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент Украины заявил, что сегодняшняя пресс-конференция президента Зеленского породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис Президента Украины.

"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего Президента. СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно? Потому что все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию. К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики. Международное положение Украины за год значительно ухудшилось. Создана нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует", - говорится в заявлении лидера "Европейской солидарности".

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По словам Порошенко, Украина еще до коронавируса выпала из приоритетов мировых держав.

"Сформулированный нами принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге. Все эти изменения на руку только России. Как и новая атака на стратегическое партнерство между Украиной и США", - отметил он.

"Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи. Это обращение значительной степени адресовано и ему. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться. Я в свою очередь задействую все свои контакты, в том числе, и в Америке, - и среди республиканцев, и среди демократов, - для того, чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз. Мы не позволим вернуть Украину в сферу российского влияния. И в дальнейшем, уверен, будем опираться на поддержку нашего надежного партнера - Соединенных Штатов", - резюмировал Порошенко.

Как известно, 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами".

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Автор: 

Деркач Андрей (134) Зеленский Владимир (20232) Порошенко Петр (19589) россия (95365) США (26409) Деркач Александр (47) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+69
Це правда, бо від малоросів всього можна очікувати.
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20.05.2020 18:00
+53
Кацапи валять Байдена на користь рудого клоуна. І Україна знову втягнута в протистояння США та РФ, та ще й на боці кацапів.
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20.05.2020 18:01
+48
https://twitter.com/UA_CIbercat_ атуль Мадан
https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_

Ага, бубочька проговорився, що про запис знав..
І фактично анонсував це.

Значить, злили через ДСО.... Як би не за наказом єрмака...

Зрозуміло, де шукати оригінал повного запису, вєнєдіктова?
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20.05.2020 18:02
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Зелень и кремляди так боятся Пороха, что при слове "Порошенко" срочная стирка штанов необходима и стиралки работают непрерывно. Поэтому и гадят на Пороха где только можно. Порошенко - єдиний гетьман України, який боровся за Україну!. Все інше совок, дерібан і непорозуміння.
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23.05.2020 12:33 Ответить
Зрозуміло, що плівки треба передавати для експертизи в США... лише вони можуть поставити, зрештою, крапку в цій історії.
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23.05.2020 12:47 Ответить
поздно передавать: уже открытым текстом предупреждают о крупномасштабных боевых действиях по захвату кремлём Харькова и Запорожья в конце мая-начале июня
поэтому провокация с плёнками - всего-лишь психологическое обеспечение операции кремля, призванное отвернуть лицо Трампа от Украины
и наш говнокомандующий с радостью и смех№ёчками участвует в этом
х?.ло верен себе - ему нужна "победа" накануне парада Победы, чтобы оставаться у власти
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23.05.2020 12:59 Ответить
в любом случае наши военные останутся крайними в этом позорном шабаше, поэтому им следует хорошо подумать, как предотвратить негативное развитие ситуации и какие превентивные и решительные шаги следует предпринять в ближайшие дни
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23.05.2020 13:02 Ответить
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