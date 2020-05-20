Депутат Хотинского горсовета на Буковине попался на взятке в 4 тыс. долларов, - Офис генпрокурора

Правоохранители задержали на взятке депутата Хотинского городского совета Черновицкой области.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, депутат, действуя по предварительному сговору с должностными лицами местного самоуправления одного из райцентров, получил от иностранца, проживающего на территории области, взятку в сумме 4 тыс долларов за положительное решение вопроса о предоставлении в долгосрочную аренду земельного участка ориентировочной площадью 2,2 га.

19 мая депутат был задержан правоохранителями при получении средств.

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Задержанному сообщено о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, за совершение им в интересах третьего лица действий с использованием служебного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).