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"Мы выступаем за честный и прозрачный конкурс на должность главы НСЗУ", - и.о. главы Службы Мовчан

Если руководитель Национальной службы здоровья Украины будет назначен вне конкурса, есть риск доверить случайному человеку управление всем медицинским бюджетом страны в период пандемии.

Об этом исполняющая обязанности главы Национальной службы здоровья Оксана Мовчан написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр выполнил все действия, чтобы формально завершить конкурс. Далее закон дает премьер-министру два варианта - провести новый конкурс или назначить временного управляющего, заключив контракт", - рассказала она.

"В первом случае мы имеем демократическую процедуру, которая призвана защитить интересы граждан. Во втором - в непрозрачный необоснованный способ доверить случайному человеку управление всем медицинским бюджетом страны в период пандемии", - считает Мовчан.

Читайте на Цензор.НЕТ: Конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно, - Степанов

Чиновница подчеркнула, что Национальная служба здоровья будет придерживаться закона.

"Изменения, которые мы внедряем, прежде всего в интересах пациентов и честных, добросовестно работающих врачей. Мы будем держаться этой линии и впредь. И поэтому мы выступаем за честный и прозрачный конкурс на должность главы НСЗУ", - подытожила она.

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В среду, 20 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно. На следующем заседании Кабмина он обещает предложить назначить на эту должность без конкурса, "путем заключения контракта о прохождении государственной службы".

Мы выступаем за честный и прозрачный конкурс на должность главы НСЗУ, - и.о. главы Службы Мовчан 01

Автор: 

конкурс (1142) Минздрав (4899) Мовчан (46) Степанов Максим (2062) НСЗУ (171)


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ВР идёт на поводу у шмаркли и одобряют любого, кого выдвигает зеля. Если бы он ездил на коне, то мог бы главой НСЗУ назначить своего коня.
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20.05.2020 18:47 Ответить
А так назначат Овсова или Уздечкина.
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20.05.2020 18:50 Ответить
,,,,есть риск доверить случайному человеку управление всем медицинским бюджетом страны в период пандемии. ,,,изрекла случайная (сио)
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20.05.2020 18:58 Ответить
Нє, ну тут така видатна посада. Під стать санітару. Чи грузчику. Щоб доказати, що в клоунівському королівстві дурнів живуть лише дУрні.
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20.05.2020 19:00 Ответить
Понятно! Кому важна реформа? Кого колышут медики , их з\пл. , их увольнения! БЮДЖЕТ!
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20.05.2020 19:02 Ответить
Ворюга Степанов свою жену назначай ворюги вам же все мало.
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20.05.2020 19:20 Ответить
 
 