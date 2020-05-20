"Мы выступаем за честный и прозрачный конкурс на должность главы НСЗУ", - и.о. главы Службы Мовчан

Если руководитель Национальной службы здоровья Украины будет назначен вне конкурса, есть риск доверить случайному человеку управление всем медицинским бюджетом страны в период пандемии.

Об этом исполняющая обязанности главы Национальной службы здоровья Оксана Мовчан написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр выполнил все действия, чтобы формально завершить конкурс. Далее закон дает премьер-министру два варианта - провести новый конкурс или назначить временного управляющего, заключив контракт", - рассказала она.

"В первом случае мы имеем демократическую процедуру, которая призвана защитить интересы граждан. Во втором - в непрозрачный необоснованный способ доверить случайному человеку управление всем медицинским бюджетом страны в период пандемии", - считает Мовчан.

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Чиновница подчеркнула, что Национальная служба здоровья будет придерживаться закона.

"Изменения, которые мы внедряем, прежде всего в интересах пациентов и честных, добросовестно работающих врачей. Мы будем держаться этой линии и впредь. И поэтому мы выступаем за честный и прозрачный конкурс на должность главы НСЗУ", - подытожила она.

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В среду, 20 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что конкурс на должность главы НСЗУ закончился безрезультатно. На следующем заседании Кабмина он обещает предложить назначить на эту должность без конкурса, "путем заключения контракта о прохождении государственной службы".