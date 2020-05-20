Заявления Зеленского свидетельствуют, что он и его окружение координируют уголовное преследование Порошенко, - адвокат Новиков

Заявления, которые сделал на своей итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский, свидетельствуют, что он и его окружение координируют уголовное преследование пятого Президента Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил адвокат Илья Новиков на брифинге в Укринформе.

Он также отметил, что в так называемых "пленках Деркача" нет никакого состава преступления. А то, что уголовное производство по этим "пленками" возбуждено Ириной Венедиктовой ночью, свидетельствует об особом интересе в этом деле Офиса Генпрокурора.

"По информации, которой я имею и которую мы пока не можем подтвердить, но мы будем стараться это сделать, уголовное производство по так называемым "пленками Байдена" было открыто сегодня ночью. Чтосамо по себе в деле, которое касаются событий четырехлетней давности, говорит о каком-то отдельном интересе в этом деле руководства Офиса Генерального прокурора. По информации, которую мы также будем проверять, это было сделано после разговора Генерального прокурора Венедиктовой с Зеленским", - заявил Новиков.

"На протяжении последнего года мы наблюдали действия президента Зеленского и людей из его ближайшего окружения по координации фактически по руководству расследованием уголовных производств, в которых фигурирует фамилия Порошенко. Это не новость. Менялись руководители Генпрокуратуры, ГБР - не изменялись исполнители и не менялся образ действий. В течение всего этого года он оставался прежним", - констатировал адвокат.

"Новость сегодняшнего дня в том, что своими заявлениями о том, что он уверен, что приговор Порошенко - это вопрос времени, и можно квалифицировать действия по статье о государственной измене, президент Зеленский впервые публично обозначил свою позицию как человека, который непосредственно координирует и непосредственно заинтересован в этих процессах", - отметил Илья Новиков.

"По сути того, что отражено на пленках. Понятно, что там нет никакого состава государственной измены. И если бы мы были с коллегами были подвержены троллингу плохого вкуса, то мы бы уже сейчас подали заявление, например, в тот же самый Офис генерального прокурора. Поскольку на сайте президента Украины 6 апреля размещена новость о том, что президент Зеленский разговаривал с госсекретарем США Помпео по тому же вопросу - о возможности предоставления Соединенными Штатами гарантий Украины по займу", - провел параллели Новиков.

"Такие же переговоры, с тем же содержанием происходят на протяжении всех этих последних лет. И период, когда президент Зеленский возглавляет Украину, не является исключением. Это - обычная практика. О злоупотреблениях и хищениях - очевидно, что их там не было. Не было никакой чемодана с миллиардом долларов, который можно было бы привезти в Украину и украсть. Я не считаю, что выступление депутата Деркача и обнародование так называемых пленок Байдена представляют собой какую-то сенсацию или проблему. Проблему представляет собой сегодняшние заявление президента Зеленского", - отметил Илья Новиков.

Он отметил, эта история наносит огромный удар по международному авторитету Украины.

"И заявления Зеленского и поведение Офиса президента, и генерального прокурора говорят в пользу той версии, что запись могла вестись с украинской стороны. Что является колоссальной проблемой. Это может вести к подрыву возможности проводить доверительные разговоры на только с политиками и государственными деятелями США, а в целом с любыми иностранными партнерами. Поскольку если Офис президента Украины дает основания полагать, что такие переговоры не только будут записаны, а не будут сохраняться вопреки обычной практике, но и будут обнародованы и использованы из соображений внутренней украинской политики - без учета того, как это повлияет на двусторонние отношения, это в значительной степени подрывает возможности любых таких разговоров", - предостерег адвокат.