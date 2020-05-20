Сенцов сравнил пресс-конференции Зеленского и Путина: местная постановка более демократична и с претензией на искренность, но нам ее предлагают на следующие 9 лет

Режиссер и общественный деятель Олег Сенцов прокомментировал пресс-конференцию, которую дал 20 мая президент Владимир Зеленский.

Об этом режиссер, бывший политзаключенный РФ написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пять лет заключения в России я смотрел пресс-конференции Путина. Это был хорошо срежиссированный театр пафоса и лжи, где единственным интересным персонажем был Цимбалюк, который из года в год спрашивал у главного актера, когда освободят украинских пленных. Сегодня я имел возможность увидеть, так сказать, местную постановку. Конечно, она очень отличалась от московского куска лакированного дерьма, была более демократичной и с претензией на искренность. Именно так, не настоящей искренностью, а только претензией на нее сегодня Владимир Зеленский встретил журналистов. Многих неудобных представителей СМИ не аккредитовали, но большинство неудобных вопросов было все же задано. Я не буду сейчас цитировать все эти ответы, кто-то видел трансляцию, кто-то уже узнал основное из новостей, но меня они не удовлетворили. Это все походило на какое-то петляние, которое затем переходило в споры с журналистами, и, к сожалению, уровень этого общения снижал сам президент. По итогам: ни сути, ни уважения, ни признания ошибок. Зато мы увидели, как на самом деле работает руководство нашей страны: пресс-секретарь указывает, что делать гаранту, а тот в сложной ситуации просит Ермака кому-нибудь позвонить. Представляю, что у них там происходит, если нет камер и свидетелей. Можно и в дальнейшем со всего этого стебаться, но нам предлагают этот перфоманс на следующие 4 и, как сегодня неожиданно выяснилось, еще +5 бонусных лет", - написал Сенцов.

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Напомним, 20 мая прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

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