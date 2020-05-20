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Новости Год Зеленского
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Сенцов сравнил пресс-конференции Зеленского и Путина: местная постановка более демократична и с претензией на искренность, но нам ее предлагают на следующие 9 лет

Сенцов сравнил пресс-конференции Зеленского и Путина: местная постановка более демократична и с претензией на искренность, но нам ее предлагают на следующие 9 лет

Режиссер и общественный деятель Олег Сенцов прокомментировал пресс-конференцию, которую дал 20 мая президент Владимир Зеленский.

Об этом режиссер, бывший политзаключенный РФ написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пять лет заключения в России я смотрел пресс-конференции Путина. Это был хорошо срежиссированный театр пафоса и лжи, где единственным интересным персонажем был Цимбалюк, который из года в год спрашивал у главного актера, когда освободят украинских пленных. Сегодня я имел возможность увидеть, так сказать, местную постановку. Конечно, она очень отличалась от московского куска лакированного дерьма, была более демократичной и с претензией на искренность. Именно так, не настоящей искренностью, а только претензией на нее сегодня Владимир Зеленский встретил журналистов. Многих неудобных представителей СМИ не аккредитовали, но большинство неудобных вопросов было все же задано. Я не буду сейчас цитировать все эти ответы, кто-то видел трансляцию, кто-то уже узнал основное из новостей, но меня они не удовлетворили. Это все походило на какое-то петляние, которое затем переходило в споры с журналистами, и, к сожалению, уровень этого общения снижал сам президент. По итогам: ни сути, ни уважения, ни признания ошибок. Зато мы увидели, как на самом деле работает руководство нашей страны: пресс-секретарь указывает, что делать гаранту, а тот в сложной ситуации просит Ермака кому-нибудь позвонить. Представляю, что у них там происходит, если нет камер и свидетелей. Можно и в дальнейшем со всего этого стебаться, но нам предлагают этот перфоманс на следующие 4 и, как сегодня неожиданно выяснилось, еще +5 бонусных лет", - написал Сенцов.

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Сенцов сравнил пресс-конференции Зеленского и Путина: местная постановка более демократична и с претензией на искренность, но нам ее предлагают на следующие 9 лет 01

Напомним, 20 мая прошла пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Также читайте: Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) пресс-конференция (324) путин владимир (31214) Сенцов Олег (1154)


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Топ комментарии
+38
Ще з першої пресконференції видно що Шмаркля відповідає на питання ніби насміхаючись над лохами, котрі його вибрали.
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20.05.2020 19:29
+38
Добавить нечего к словам Сенцова
Хотя очень рвется наружу ненормативная лексика...
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20.05.2020 19:30
+31
Сенцов за освобождение должен благодарить не Шмарклю, а украинский народ, а
Украинский народ благодарен Сенцову, за его борьбу за Україну

Кто знает, может Сенцов будущий президент Украины.......
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20.05.2020 19:36
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Бороться с "другой стороной", но не "постреливать"?
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20.05.2020 20:18 Ответить
Не истери. Моника Четыреждыпризывник сказало: надо просто перестать стрелять!
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20.05.2020 20:35 Ответить
Дякуємо, Олег за щирість!
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20.05.2020 20:45 Ответить
Какой второй срок? Зеленский даже Киев на мерских проиграет
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20.05.2020 21:05 Ответить
Сенцов порівняв пресконференції Зеленського і Путіна: місцева постановка демократичніша і з претензією на щирість, але нам її пропонують на наступні 9 років - Цензор.НЕТ 9531
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20.05.2020 21:22 Ответить
Маріонетка яка ніколи не стане Українцем.
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20.05.2020 21:44 Ответить
Олег, полностью с тобой согласен!Но где взять лучшего для Украины и откуда???Если 23 года только и грабили Украину все, кому не лень:Лазаренки, Тимошенки, Кучмы , Януковичи, Черновецкие и другая свора
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20.05.2020 23:36 Ответить
настроение днем клоун испортил изрядно. он подумает идти или нет.ты не лох и отвечай за базар- говорил что идешь на 1 срок так писдуй нахер если досидишь.таких как Сенцов ,Скрябин они или валят или не допускают к выборам например скажут что у Сенцова
есть срок или провел 5лет не в Украине посл или двойное гражданство у него ))) а нам дадут выбор из парочки медведчуков,клоунов, бабушкой и дедом все азбавят и досвидос
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21.05.2020 00:41 Ответить
Ніколи не дивлюся Клоунські кривляння, але кому-кому, а Сенцову я вірю беззастережно.
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21.05.2020 08:37 Ответить
Я б на місці президента Мендель відпи%див на прес конференції! Це ж треба було таких ****%тих назбирати в ОП!!!
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21.05.2020 09:46 Ответить
Дуже люблю фільми режисера Сенцова. У вихідний закину у плеєр і дивлюсь весь день його шедеври.
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21.05.2020 10:55 Ответить
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