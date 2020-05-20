Фонд Губского разработал программу оказания психологической помощи детям из зоны военного конфликта

Фонд Богданат Губского "Украина-ХХI век" начинает проект по психологической поддержке детей из Донбасса и Крыма

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фонде.

В сообщении отмечается: "По данным ООН, по меньшей мере 500 тысяч детей из Донбасса и переселенцев из Крыма имеют посттравматический сидром, полученный в результате военного конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма.

За 6 лет войны на Востоке Украины выросло целое поколение, для которого обычными стали психологические страдания, тревога, депрессия, агрессия и снижение удовлетворенности жизнью.

Трудно понять последствия этой трагедии для самих детей и Украины в целом.

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-ХХI век" Богдана Губского разработал уникальную программу "Дети Украины", цель которой: психологическая помощь по преодолению последствий посттравматического синдрома и реинтеграция в общество около одного миллиона детей - жертв вооруженного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма.

В рамках программы планируется координация усилий украинских и международных партнеров, в частности, подготовка психологов способных выявить и проанализировать потребности каждого ребенка и найти индивидуальные подходы к их решению. Отметим, что составляющей комплексной психологической помощи будут также занятия по профориентации, лидерских навыков, патриотизма, гражданской ответственности и другие, синергия которых поможет восстановить психологическое равновесие, вернуть пострадавшим детям ощущение безопасности, способствовать их социализации и интеграции в украинское общество.

Во время пилотной части программы ежемесячно планируется оказывать психологическую поддержку около 100 детям.

В рамках программы планируется охватить около 225 тысяч детей.

Фонд уже привлек для участия в программе ряд ведущих отечественных общественных и академических организаций и сейчас ведет переговоры с международными партнерами из США, Великобритании и стран ЕС. Как отметил Богдан Губский: "Уже получено согласие на партнерство от мирового лидера в области детского психического здоровья Anna Freud National Centre for Children & Families (Великобритания)". Координатором по британской стороны будет руководитель Anna Freud Centre профессор Peter Fonagy - кавалер Ордена Британской империи.

В дальнейшем рассматриваются планы создания Национального центра помощи детям и семьям, пострадавшим от военных конфликтов, с его трансформацией в региональный центр Восточной Европы под эгидой ООН".