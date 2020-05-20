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Фонд Губского разработал программу оказания психологической помощи детям из зоны военного конфликта

Фонд Губского разработал программу оказания психологической помощи детям из зоны военного конфликта

Фонд Богданат Губского "Украина-ХХI век" начинает проект по психологической поддержке детей из Донбасса и Крыма

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Фонде.

В сообщении отмечается: "По данным ООН, по меньшей мере 500 тысяч детей из Донбасса и переселенцев из Крыма имеют посттравматический сидром, полученный в результате военного конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма.

За 6 лет войны на Востоке Украины выросло целое поколение, для которого обычными стали психологические страдания, тревога, депрессия, агрессия и снижение удовлетворенности жизнью.

Трудно понять последствия этой трагедии для самих детей и Украины в целом.

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-ХХI век" Богдана Губского разработал уникальную программу "Дети Украины", цель которой: психологическая помощь по преодолению последствий посттравматического синдрома и реинтеграция в общество около одного миллиона детей - жертв вооруженного конфликта на Донбассе и оккупации Крыма.

В рамках программы планируется координация усилий украинских и международных партнеров, в частности, подготовка психологов способных выявить и проанализировать потребности каждого ребенка и найти индивидуальные подходы к их решению. Отметим, что составляющей комплексной психологической помощи будут также занятия по профориентации, лидерских навыков, патриотизма, гражданской ответственности и другие, синергия которых поможет восстановить психологическое равновесие, вернуть пострадавшим детям ощущение безопасности, способствовать их социализации и интеграции в украинское общество.

Во время пилотной части программы ежемесячно планируется оказывать психологическую поддержку около 100 детям.

В рамках программы планируется охватить около 225 тысяч  детей.

Фонд уже привлек для участия в программе ряд ведущих отечественных общественных и академических организаций и сейчас ведет переговоры с международными партнерами из США, Великобритании и стран ЕС. Как отметил Богдан Губский: "Уже получено согласие на партнерство от мирового лидера в области детского психического здоровья Anna Freud National Centre for Children & Families (Великобритания)". Координатором по британской стороны будет руководитель Anna Freud Centre профессор Peter Fonagy - кавалер Ордена Британской империи.

В дальнейшем рассматриваются планы создания Национального центра помощи детям и семьям, пострадавшим от военных конфликтов, с его трансформацией в региональный центр Восточной Европы под эгидой ООН".

Автор: 

Губский Богдан (71) дети (6472) реабилитация (346)


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Топ комментарии
+5
Це того Губського, що на.издив землі десятки тисяч га по всій країні?
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20.05.2020 19:54
+5
Я, наверное очень старый человек, шо помню этот мэм #бодягубский#(. А этого нафталина накуя вытащили?! Оно ваще за кого? Вангую, шо зажопа!)))
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20.05.2020 19:59
+3
Опа, давно Губського не чули щось. Із наших олігархів він останні років 7-8 найбільш непублічний...
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20.05.2020 19:50
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Опа, давно Губського не чули щось. Із наших олігархів він останні років 7-8 найбільш непублічний...
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20.05.2020 19:50 Ответить
Сивохє тожє нада- жєртва, мля..аборта..
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20.05.2020 19:51 Ответить
Це того Губського, що на.издив землі десятки тисяч га по всій країні?
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20.05.2020 19:54 Ответить
Фонд Губского разработал программу оказания психологической помощи детям из зоны военного конфликта...это не поможет ,там уже поработала московко ордынская ПСИХИАТРИЯ.Дети Донбасса с оружием спят и во сне стреляют
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20.05.2020 19:57 Ответить
Я, наверное очень старый человек, шо помню этот мэм #бодягубский#(. А этого нафталина накуя вытащили?! Оно ваще за кого? Вангую, шо зажопа!)))
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20.05.2020 19:59 Ответить
був з Конюшен Тимошенчихи..
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20.05.2020 22:18 Ответить
Так, я цього поца пам"ятаю, але зовні воно на бойка опозожопного схоже). На них чекає однакова трагічна опозажопна доля!
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20.05.2020 23:23 Ответить
хера себе, у зеленского просто талант доставать из глубин небытия всевозможное говно папередников. если кто не вкурсе, но этот губский при януковиче нехило так прибарахлился киевской земелькой.
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20.05.2020 20:08 Ответить
если кто видел жену этого самого Богдана Губского, то знает, что психологическая помощь нужна самому Богдану.. это сущее страдание жить с таким чудовищем..
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20.05.2020 21:07 Ответить
еще одно пархатое существо решило начать пиариться , чтобы потом куда-то избраться и опять начать грабить украинцев
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20.05.2020 21:08 Ответить
Джинса.
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20.05.2020 22:16 Ответить
Губский.... А это не тот ли латифундист, земельный рейдер из БЮТ, которого оттуда погнали за сотрудничество с РыГами, после того как Юля проиграла выборы Овощу? Как же помним, помним)))
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20.05.2020 22:58 Ответить
Какого ваенаго канфликта !!!
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21.05.2020 07:33 Ответить
 
 